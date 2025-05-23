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Мечтал получить российский паспорт: будут судить доцента одного из харьковских вузов

Будут судить доцента одного из харьковских вузов

47-летний доцент одного из харьковских вузов предстанет перед судом за оправдание российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По данным следствия, мужчина неоднократно говорил, что наше государство должно быть уничтожено. Он пренебрежительно высказывался об украинских патриотах и мечтал как можно быстрее получить российский паспорт, ведь, по его словам, "в России жить хорошо".

Также поклонник кремля рассказывал, что как только Харьков "освободят", он обязательно переедет на территорию "большой России". Он обвинял Силы обороны в обстрелах жилых домов и ратовал за представителей "братского народа".

Во время обыска по месту жительства у фигуранта обнаружены и изъяты российские рубли, техника и другие доказательства противоправной деятельности. Также проведенный анализ высказываний мужчины подтвердил отрицание им вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

Фигуранта будут судить в Слободском районном суде г. Харькова.

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Автор: 

Харьков (7548) государственная измена (1566) Харьковская область (1013) Харьковский район (314)


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Топ комментарии
+7
Не розумію таких дебілів. Ну хотів в кацапляндію. Ну хто тебе тримав? До війни в кацапів навіть програма допомоги ідіотам та заселення Устьпіздюйська з повернення кацапів додому була. Можна було зареєструватися, отримати трохи бабла і паспорт. Якісь дебіли навіть з Німеччини всією родиною приїхали, їх рашатв по всім каналам тягала. Правда вони не довго витримали і втікли назад в прокляту ненависну Німеччину любити Расію і ***** звідти.
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23.05.2025 12:32
+2
"Есть у нас грузин, студент, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И доцент Петяев, страшно тупой..."
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23.05.2025 12:49
+1
Тупі доценти теж бувають. Дивно, але факт.
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23.05.2025 12:48
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Не розумію таких дебілів. Ну хотів в кацапляндію. Ну хто тебе тримав? До війни в кацапів навіть програма допомоги ідіотам та заселення Устьпіздюйська з повернення кацапів додому була. Можна було зареєструватися, отримати трохи бабла і паспорт. Якісь дебіли навіть з Німеччини всією родиною приїхали, їх рашатв по всім каналам тягала. Правда вони не довго витримали і втікли назад в прокляту ненависну Німеччину любити Расію і ***** звідти.
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23.05.2025 12:32 Ответить
не тупи. при чому тут переїзди? це їхня натура, де живуть щоб там був руССкий мир. такі самі еміграти живуть у Німеччині і приють про путіна. при чому тут переїзди, бабло і паспорт? не можна бути таким тупим і недалеким і рівняти московитів по собі.
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23.05.2025 14:52 Ответить
Іван, тобі ніколи не казали, шо ти всрате хамло? Бо коли ти відкриваєш свого тричі ******** рота, то звідки так тхне, шо тебе можна прийняти за москаля. Хоча насправді ти навіть гірше, ніж москаль. Бо для москалів бути припежженим хамлом - це норма. А твоя поведінка псує імідж українців, які в масі є чемними і вихованими.
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23.05.2025 16:20 Ответить
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23.05.2025 12:41 Ответить
Тупі доценти теж бувають. Дивно, але факт.
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23.05.2025 12:48 Ответить
"Есть у нас грузин, студент, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И доцент Петяев, страшно тупой..."
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23.05.2025 12:49 Ответить
він просто московит що отримав на шармака паспорт в 91
пишу вам пишу ви ніяк не порозумнішаєте !
не має на світі тупиш чи не тупих
є московити і нормальні цивілізовані люди
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23.05.2025 13:07 Ответить
В хіба за мрії тепер саджають? 😂
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23.05.2025 13:24 Ответить
постане перед судом за виправдання російської агресії. Джерело: https://censor.net/ua/n3553885
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23.05.2025 14:54 Ответить
-Алло, я- доцент!
- Поздоровляю!
(х/ф" Джентельмени удачи")
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23.05.2025 14:52 Ответить
 
 