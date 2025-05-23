Мечтал получить российский паспорт: будут судить доцента одного из харьковских вузов

47-летний доцент одного из харьковских вузов предстанет перед судом за оправдание российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По данным следствия, мужчина неоднократно говорил, что наше государство должно быть уничтожено. Он пренебрежительно высказывался об украинских патриотах и мечтал как можно быстрее получить российский паспорт, ведь, по его словам, "в России жить хорошо".

Также поклонник кремля рассказывал, что как только Харьков "освободят", он обязательно переедет на территорию "большой России". Он обвинял Силы обороны в обстрелах жилых домов и ратовал за представителей "братского народа".

Во время обыска по месту жительства у фигуранта обнаружены и изъяты российские рубли, техника и другие доказательства противоправной деятельности. Также проведенный анализ высказываний мужчины подтвердил отрицание им вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

Фигуранта будут судить в Слободском районном суде г. Харькова.

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