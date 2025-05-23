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Новини Викриття колаборантів
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Мріяв отримати російський паспорт: судитимуть доцента одного з харківських вишів

Судитимуть доцента одного з харківських вишів

47-річний доцент одного з харківських вишів постане перед судом за виправдання російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

За даними слідства, чоловік неодноразово говорив, що наша держава має бути знищена. Він зневажливо висловлювався про українських патріотів та мріяв якнайшвидше отримати російський паспорт, адже, за його словами, "в России жить хорошо".

Також шанувальник кремля розповідав, що як тільки Харків "звільнять", він обов’язково переїде на територію "большой России". Він звинувачував Сили оборони в обстрілах житлових будинків і вболівав за представників "братского народа".

Під час обшуку за місцем мешкання у фігуранта виявлено та вилучено російські рублі, техніку та інші докази протиправної діяльності. Також проведений аналіз висловлювань чоловіка підтвердив заперечення ним збройної агресії рф проти нашої держави.

Фігуранта судитимуть у Слобідському районному суді м. Харкова.

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Автор: 

Харків (5664) державна зрада (1712) Харківська область (1026) Харківський район (315)


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Топ коментарі
+7
Не розумію таких дебілів. Ну хотів в кацапляндію. Ну хто тебе тримав? До війни в кацапів навіть програма допомоги ідіотам та заселення Устьпіздюйська з повернення кацапів додому була. Можна було зареєструватися, отримати трохи бабла і паспорт. Якісь дебіли навіть з Німеччини всією родиною приїхали, їх рашатв по всім каналам тягала. Правда вони не довго витримали і втікли назад в прокляту ненависну Німеччину любити Расію і ***** звідти.
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23.05.2025 12:32
+2
"Есть у нас грузин, студент, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И доцент Петяев, страшно тупой..."
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23.05.2025 12:49
+1
Тупі доценти теж бувають. Дивно, але факт.
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23.05.2025 12:48
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Не розумію таких дебілів. Ну хотів в кацапляндію. Ну хто тебе тримав? До війни в кацапів навіть програма допомоги ідіотам та заселення Устьпіздюйська з повернення кацапів додому була. Можна було зареєструватися, отримати трохи бабла і паспорт. Якісь дебіли навіть з Німеччини всією родиною приїхали, їх рашатв по всім каналам тягала. Правда вони не довго витримали і втікли назад в прокляту ненависну Німеччину любити Расію і ***** звідти.
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23.05.2025 12:32 Відповісти
не тупи. при чому тут переїзди? це їхня натура, де живуть щоб там був руССкий мир. такі самі еміграти живуть у Німеччині і приють про путіна. при чому тут переїзди, бабло і паспорт? не можна бути таким тупим і недалеким і рівняти московитів по собі.
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23.05.2025 14:52 Відповісти
Іван, тобі ніколи не казали, шо ти всрате хамло? Бо коли ти відкриваєш свого тричі ******** рота, то звідки так тхне, шо тебе можна прийняти за москаля. Хоча насправді ти навіть гірше, ніж москаль. Бо для москалів бути припежженим хамлом - це норма. А твоя поведінка псує імідж українців, які в масі є чемними і вихованими.
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23.05.2025 16:20 Відповісти
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23.05.2025 12:41 Відповісти
Тупі доценти теж бувають. Дивно, але факт.
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23.05.2025 12:48 Відповісти
"Есть у нас грузин, студент, по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И доцент Петяев, страшно тупой..."
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23.05.2025 12:49 Відповісти
він просто московит що отримав на шармака паспорт в 91
пишу вам пишу ви ніяк не порозумнішаєте !
не має на світі тупиш чи не тупих
є московити і нормальні цивілізовані люди
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23.05.2025 13:07 Відповісти
В хіба за мрії тепер саджають? 😂
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23.05.2025 13:24 Відповісти
постане перед судом за виправдання російської агресії. Джерело: https://censor.net/ua/n3553885
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23.05.2025 14:54 Відповісти
-Алло, я- доцент!
- Поздоровляю!
(х/ф" Джентельмени удачи")
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23.05.2025 14:52 Відповісти
 
 