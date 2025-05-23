Мріяв отримати російський паспорт: судитимуть доцента одного з харківських вишів

47-річний доцент одного з харківських вишів постане перед судом за виправдання російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

За даними слідства, чоловік неодноразово говорив, що наша держава має бути знищена. Він зневажливо висловлювався про українських патріотів та мріяв якнайшвидше отримати російський паспорт, адже, за його словами, "в России жить хорошо".

Також шанувальник кремля розповідав, що як тільки Харків "звільнять", він обов’язково переїде на територію "большой России". Він звинувачував Сили оборони в обстрілах житлових будинків і вболівав за представників "братского народа".

Під час обшуку за місцем мешкання у фігуранта виявлено та вилучено російські рублі, техніку та інші докази протиправної діяльності. Також проведений аналіз висловлювань чоловіка підтвердив заперечення ним збройної агресії рф проти нашої держави.

Фігуранта судитимуть у Слобідському районному суді м. Харкова.

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