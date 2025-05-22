Закликав до захоплення України: мешканця Миколаєва засуджено до 12 років ув’язнення

Під час тимчасової окупації частини Миколаївської області мешканець обласного центру очолив "відділ внутрішньої та зовнішньої політики" так званої "військово-цивільної адміністрації" у захопленій Снігурівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Крім того, перебуваючи на псевдопосаді, зловмисник виконував вказівки окупаційної влади щодо поширення вигідної окупантам інформації, публічно закликав до зміни меж території України та заперечував факт збройної агресії РФ.

Для поширення російської пропаганди фігурант використовував власний Telegram-канал. Лінгвістична експертиза підтвердила наявність у його публікаціях ознак підривної діяльності проти України.

За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури визнано винним та засуджено мешканця Миколаєва за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність, а також за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікацію її учасників (ч. 1 ст. 110, ч. 2, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 11 років, із конфіскацією майна.

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