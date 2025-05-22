РУС
Призывал к захвату Украины: житель Николаева приговорен к 12 годам тюрьмы

В Николаеве до 12 лет приговорили коллаборациониста

Во время временной оккупации части Николаевской области житель областного центра возглавил "отдел внутренней и внешней политики" так называемой "военно-гражданской администрации" в захваченной Снигиревке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Кроме того, будучи на псевдодолжности, злоумышленник выполнял указания оккупационной власти по распространению выгодной оккупантам информации, публично призывал к изменению границ территории Украины и отрицал факт вооруженной агрессии РФ.

Для распространения российской пропаганды фигурант использовал собственный Telegram-канал. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в его публикациях признаков подрывной деятельности против Украины.

По публичному обвинению прокуроров Николаевской областной прокуратуры признан виновным и осужден житель Николаева за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников (ч. 1 ст. 110, ч. 2, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 11 лет, с конфискацией имущества.

