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Зеленский и премьер Хорватии Пленкович провели беседу: обсудили переговоры с РФ

Зеленский провел беседу с премьером Хорватии Пленковичем

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский народ знает, что может рассчитывать на поддержку Хорватии. Имеем хорошие отношения между нашими государствами и продолжаем их развивать. Пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Андрей подтвердил свое участие", - говорится в сообщении.

Глава государства рассказал Пленковичу о дипломатической работе и подготовке к продолжению переговоров с российской стороной.

"Если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну, должны быть сильные санкции в ответ.

Спасибо за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, за оборонную помощь и содействие нашему пути в ЕС", - подытожил он.

Читайте: Мир в Украине должен содержать план реинтеграции оккупированных территорий, - премьер Хорватии Пленкович

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Хорватия (268) Пленкович Андрей (34)


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23.05.2025 12:58 Ответить
Переговори про переговори .Головне щоб в роті незавонялось,більше нічого воно не дає.
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23.05.2025 13:00 Ответить
23.05.25 12:54

ще обід не настав, а зе!лідар вже працює.
поговорив.
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23.05.2025 13:04 Ответить
Кіно.
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23.05.2025 13:15 Ответить
ЦЕ ПОТУЖНО !
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23.05.2025 14:06 Ответить
 
 