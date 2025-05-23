Зеленский и премьер Хорватии Пленкович провели беседу: обсудили переговоры с РФ

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинский народ знает, что может рассчитывать на поддержку Хорватии. Имеем хорошие отношения между нашими государствами и продолжаем их развивать. Пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа. Андрей подтвердил свое участие", - говорится в сообщении.

Глава государства рассказал Пленковичу о дипломатической работе и подготовке к продолжению переговоров с российской стороной.

"Если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну, должны быть сильные санкции в ответ.



Спасибо за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, за оборонную помощь и содействие нашему пути в ЕС", - подытожил он.

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