Зеленський та прем’єр Хорватії Пленкович провели розмову: обговорили переговори з РФ
Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Український народ знає, що може розраховувати на підтримку Хорватії. Маємо хороші відносини між нашими державами та продовжуємо їх розвивати. Запросив взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Андрей підтвердив свою участь", - йдеться в повідомленні.
Глава держави розповів Пленковичу про дипломатичну роботу та підготовку до продовження переговорів із російською стороною.
"Якщо Росія і надалі буде затягувати війну, мають бути сильні санкції у відповідь.
Дякую за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, за оборонну допомогу та сприяння нашому шляху до ЄС", - підсумував він.
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поговорив.