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Зеленський та прем’єр Хорватії Пленкович провели розмову: обговорили переговори з РФ

Зеленський провів розмову із прем’єром Хорватії Пленковичем

Президент Володимир Зеленський провів розмову із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Український народ знає, що може розраховувати на підтримку Хорватії. Маємо хороші відносини між нашими державами та продовжуємо їх розвивати. Запросив взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Андрей підтвердив свою участь", - йдеться в повідомленні.

Глава держави розповів Пленковичу про дипломатичну роботу та підготовку до продовження переговорів із російською стороною.

"Якщо Росія і надалі буде затягувати війну, мають бути сильні санкції у відповідь.

Дякую за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, за оборонну допомогу та сприяння нашому шляху до ЄС", - підсумував він.

Читайте: Мир в Україні має містити план реінтеграції окупованих територій, - прем’єр Хорватії Пленкович

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Хорватія (301) Пленкович Андрій (38)


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23.05.2025 12:58 Відповісти
Переговори про переговори .Головне щоб в роті незавонялось,більше нічого воно не дає.
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23.05.2025 13:00 Відповісти
23.05.25 12:54

ще обід не настав, а зе!лідар вже працює.
поговорив.
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23.05.2025 13:04 Відповісти
Кіно.
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23.05.2025 13:15 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНО !
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23.05.2025 14:06 Відповісти
 
 