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Новости Обстрел Степногорска
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Россияне авиабомбами уничтожают жилые многоэтажки в прифронтовом Степногорске в Запорожской области. ВИДЕО

Оккупанты уничтожают авиабомбами жилые дома прифронтового поселка Степногорск в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки россияе на квартал с многоэтажками опубликована в соцсетях.

"Это - Степногорск, Запорожская область. Территория под контролем Украины. Россияне сбрасывают авиабомбы на жилые гражданские многоэтажки. Это просто террор. Просто массовое убийство. Никакой военной цели", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне сбросили не менее 9 КАБов на Степногорск, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

авиация (2839) армия РФ (19562) Запорожская область (3168) дома (289) бомбардировка (452) КАБ (376) Васильевский район (48) Степногорск (19)


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Топ комментарии
+6
ваня, йди нах водки немає. збирайся на сво чи ти інвалід з дитинства?
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23.05.2025 14:28
+3
А почему украинское ПВО не работает? И при мирной жизни Украина бросила Степногорск на произвол судьбы, как бы и не было там государства никогда, и сейчас бросила.
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23.05.2025 14:22
+2
покажите это друзьям кремлевских террористов из Белого Дома...
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23.05.2025 14:29
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А почему украинское ПВО не работает? И при мирной жизни Украина бросила Степногорск на произвол судьбы, как бы и не было там государства никогда, и сейчас бросила.
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23.05.2025 14:22 Ответить
ваня, йди нах водки немає. збирайся на сво чи ти інвалід з дитинства?
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23.05.2025 14:28 Ответить
Вот он я здесь, а ты где? Выходи и посмотришь, чем я занимаюсь всю жизнь и кто я. Тогда себе язык прикусишь. Я за сильное украинское государство, а его не было и нет до сих пор.
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23.05.2025 20:01 Ответить
проспись чучєло огороде)))))))) Абирвалг))))
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24.05.2025 17:54 Ответить
Люто депрессивный, городок был
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23.05.2025 14:30 Ответить
Які можуть бути претензії до лайна? Лайно собі і лайно, воно таке по природі. Роблять, бо можуть. Претензії до нашого ППО та Верховного Головнокомандуючого. Потужний фонтан смарагдового балабольства зовсім не заважає РФ скидать КАБи.
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23.05.2025 14:23 Ответить
покажите это друзьям кремлевских террористов из Белого Дома...
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23.05.2025 14:29 Ответить
Та їм *****, вже показували.
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23.05.2025 15:12 Ответить
Нице варварство. Ще й тупе. В цих домах, давно ніхто не живе
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23.05.2025 14:32 Ответить
1 приліт по музичній школі.
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23.05.2025 14:37 Ответить
Фашисти так само руйнували Варшаву і Вільнюс.
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23.05.2025 15:53 Ответить
Вильнюс гитлеровцы не руйновали, он был захвачен усиленной мотоциклетной ротой на второй день войны
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23.05.2025 19:20 Ответить
Там залишився район з вузькими вулицями недалеко від вокзалу. Багато було знищено до мотоциклетної роти.
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23.05.2025 19:40 Ответить
А Трамп, все про якусь «ПОМИЛКУ» белькоче, з безумними очима!
Мабуть, старому банкроту, «чомусь» важко казати ПРАВДУ Американцям, яку бачить увесь СВІТ!
прутін, йому заборонив, говорити ПРАВДУ, от він і меле галіматню, на очах Світу!
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23.05.2025 19:26 Ответить
 
 