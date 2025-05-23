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Россияне авиабомбами уничтожают жилые многоэтажки в прифронтовом Степногорске в Запорожской области. ВИДЕО
Оккупанты уничтожают авиабомбами жилые дома прифронтового поселка Степногорск в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки россияе на квартал с многоэтажками опубликована в соцсетях.
"Это - Степногорск, Запорожская область. Территория под контролем Украины. Россияне сбрасывают авиабомбы на жилые гражданские многоэтажки. Это просто террор. Просто массовое убийство. Никакой военной цели", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+6 Александр Бойко
показать весь комментарий23.05.2025 14:28 Ссылка
+3 Ukrzvezda 2005
показать весь комментарий23.05.2025 14:22 Ссылка
+2 Андрей Круп
показать весь комментарий23.05.2025 14:29 Ссылка
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Мабуть, старому банкроту, «чомусь» важко казати ПРАВДУ Американцям, яку бачить увесь СВІТ!
прутін, йому заборонив, говорити ПРАВДУ, от він і меле галіматню, на очах Світу!