Россияне авиабомбами уничтожают жилые многоэтажки в прифронтовом Степногорске в Запорожской области. ВИДЕО

Оккупанты уничтожают авиабомбами жилые дома прифронтового поселка Степногорск в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки россияе на квартал с многоэтажками опубликована в соцсетях.

"Это - Степногорск, Запорожская область. Территория под контролем Украины. Россияне сбрасывают авиабомбы на жилые гражданские многоэтажки. Это просто террор. Просто массовое убийство. Никакой военной цели", - отмечается в комментарии к видео.

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