РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5721 посетитель онлайн
Новости Нарушение полетов самолетов рф
151 1

Самолеты России могли нарушить воздушное пространство Финляндии: страна начала расследование

Финляндия расследует нарушение самолетами России ее воздушного пространства

Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии.

Об этом заявило Министерство обороны Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, воздушное пространство страны могло быть нарушено возле южного города Порвоо, что в 130 километрах от границы с Россией, во второй половине дня 23 мая.

"Мы серьезно относимся к подозрению о нарушении границы и ведем расследование", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

Пограничная служба страны расследует инцидент и предоставит дополнительную информацию в процессе расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия ожидает наращивания войск РФ у границы после войны в Украине, - The Guardian

Напомним, вечером 22 мая 2025 года истребители Польши перехватили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.

Автор: 

россия (96018) самолет (3618) Финляндия (980)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И шо ? Выражаем глубокую озабоченность?
показать весь комментарий
23.05.2025 23:07 Ответить
 
 