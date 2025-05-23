Самолеты России могли нарушить воздушное пространство Финляндии: страна начала расследование
Два российских военных самолета подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии.
Об этом заявило Министерство обороны Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ведомства, воздушное пространство страны могло быть нарушено возле южного города Порвоо, что в 130 километрах от границы с Россией, во второй половине дня 23 мая.
"Мы серьезно относимся к подозрению о нарушении границы и ведем расследование", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.
Пограничная служба страны расследует инцидент и предоставит дополнительную информацию в процессе расследования.
Напомним, вечером 22 мая 2025 года истребители Польши перехватили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.
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