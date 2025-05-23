На центральном вокзале в Гамбурге произошло нападение с ножом: по меньшей мере 12 пострадавших

По меньшей мере 12 человек получили ранения вследствие нападения с ножом на центральном железнодорожном вокзале в Гамбурге в Германии.

Об этом пишет Abendblatt, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что нападение совершила 39-летняя женщина. Ее мотивы пока неизвестны.

Нападение произошло около 18:00 по местному времени. По меньшей мере 12 человек получили ранения. Три человека находятся в критическом состоянии, трое получили тяжелые травмы, а шестеро - легкие.

Правоохранители уже задержали нападавшую. Гамбургская полиция считает, что она действовала без сообщников.

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