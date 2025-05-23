РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4996 посетителей онлайн
Новости Нападение с ножом в Гамбурге
6 571 30

На центральном вокзале в Гамбурге произошло нападение с ножом: по меньшей мере 12 пострадавших

ножевое нападение в Германии

По меньшей мере 12 человек получили ранения вследствие нападения с ножом на центральном железнодорожном вокзале в Гамбурге в Германии.

Об этом пишет Abendblatt, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что нападение совершила 39-летняя женщина. Ее мотивы пока неизвестны.

Нападение произошло около 18:00 по местному времени. По меньшей мере 12 человек получили ранения. Три человека находятся в критическом состоянии, трое получили тяжелые травмы, а шестеро - легкие.

Правоохранители уже задержали нападавшую. Гамбургская полиция считает, что она действовала без сообщников.

Читайте также: На юге Израиля неизвестный открыл стрельбу на автовокзале: погиб человек, 10 раненых

Автор: 

Гамбург (13) Германия (7036) нападение (2227)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Ножовий теракт - це мусліми, ходити з ножем, атакувати, особливо зі спини, людину ножем, це їх "культура". У Ізраїлі, наприклад, багато цивільних носять при собі зброю, та такі ножові теракти дуже швидко зупиняються кулею випадкового перехожего.
показать весь комментарий
23.05.2025 21:56
+14
Європейці понабирали арабів, які не будуть такими толерантними.
показать весь комментарий
23.05.2025 22:10
+13
У кремля добрі стосунки с мусульманськими террористами.
показать весь комментарий
23.05.2025 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У кремля добрі стосунки с мусульманськими террористами.
показать весь комментарий
23.05.2025 21:50 Ответить
А також із європейськими нацистами та комуністами.
показать весь комментарий
23.05.2025 22:10 Ответить
Судячи з усього - має бути українка - РФ активує своїх агентів українського походження у Європі для створення негативного іміджу українців.
показать весь комментарий
23.05.2025 21:50 Ответить
не тупи...вона з Сирії
показать весь комментарий
23.05.2025 21:53 Ответить
Українці можуть бути єврейського походження, російського і т.д. і т.п...так само й сирійці.
показать весь комментарий
23.05.2025 22:05 Ответить
Ходить зі списом краще. І ногам легше, і побачить усі за кілометр.
показать весь комментарий
23.05.2025 21:53 Ответить
Нігуя собі - арабка - ніндзя?
показать весь комментарий
23.05.2025 21:51 Ответить
скажена
показать весь комментарий
23.05.2025 21:57 Ответить
Ось чому для самозахисту потрібен пістолет.
показать весь комментарий
23.05.2025 21:52 Ответить
Від ножа в громадському місці не врятує. Поки ви там думатимете, то вже ніж у печінку буде

Це найголовніша перевага будь-якого гопника, поки ти будеш думати, як реагувати, то він уже точно знає, якого удару завдасть
показать весь комментарий
23.05.2025 22:24 Ответить
Поспорил бы с вами. Она их в шеренгу поставила?
показать весь комментарий
24.05.2025 06:52 Ответить
Чуть не так. При законном владении коротким огнестрелом, видя о реальной угрозе жизни 3 лицу, имеешь право применить. И желательно сделать выстрел предупреждение. Потом на поражение. В реале делают сразу два выстрела, и психа нет.
показать весь комментарий
24.05.2025 07:22 Ответить
Если вы не тренируетесь регулярно на стрельбище со специальными мишенями "свой-чужой" (а в обычном тире их нет, даже в военном нет, - только в полицейском), то стреляя по бандиту в людном месте, вы скорее положите окружающий мирняк, чем бандита. Жертв будет на порядок больше, и это будут ВАШИ жертвы.

Владение стволом - штука стрёмная. Даже при защите своего жилища можно попасть не в того, а уж в толпе...
показать весь комментарий
24.05.2025 08:46 Ответить
Уже давно, когда в раду-зраду внесли законопроект по продаже оружия, 5 лет назад примерно часто тему на этом форуме предлагал. Это ведь ещё и бизнесс. Тиры, клубы по брендам, мастерские, соревнования, обмены, колекционирование и многое иное. Конечно просто пострелять в тире или на стрельбище. Исходя из финаансовых возможностей итд. И повторяю в который раз---не бегут покупать массово и стрелять допавшись. Если есть закон о возможности купить, иметь, носить и применять при определённых законом случаях---то отморозки подумают лишний раз. Что конечно мало что даст, но первые же примеры применения по подобным сразу согласно статистики, дают отличный результат. В последнее время по причине войны не стали печатать сводки по погибшим в ДТП и утонувшим по летним месяцам. А там на тысячи в год! Плюс калеки на всю жизнь. А это как?
показать весь комментарий
24.05.2025 22:41 Ответить
На самом деле я на Вашей стороне: считаю, что владение оружием - штука, весьма полезная для общества, сама в молодости неплохо стреляла. Но попутно понимаю, что ношения или номинального владения короткостволом недостаточно, надо УЧИТЬСЯ им пользоваться, а главное - учиться им НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! Например, вот в такой ситуации на людном вокзале.
Можно, конечно, вынуть машингвер и прицелиться без намерения стрелять, но это срабатывает даже не в половине случаев, особенно, если у нападающего есть сообщник, о котором вы не знаете. Тогда террористическая группа получит в качестве трофея ещё и ваш огнестрел. Плюс, вы же помните, что пистолет против ножа - это превышение необходимой обороны и неслабый за это срок.
В общем, палка о двух концах...
показать весь комментарий
25.05.2025 14:22 Ответить
Эта тема не для формата такого форума. Здесь много надо поднимать. Но очень давно надо было. Да с 14 г просто позарез принимать закон. Ведь в Молдове именно в 1993г приняли в разгар конфликта! Просто как! А против ножа ещё проще---в колено! Мы чемпионы по принятию поздних решений---когда уже не надо. Сто раз печатал и проверено. Не важно наличие оружия по закону в своём кармане. Важен закон позволяющий это иметь. Не пистолет защищает---а закон Конституционный.
показать весь комментарий
26.05.2025 21:21 Ответить
Я представляю:
Она 12 пописАла вы, защищаясь, троих положили. Приехала полиция, еще пять трупов.
показать весь комментарий
24.05.2025 06:51 Ответить
В Ізраїлі таке було. Примчала поліція і ліквідувала рятівника.
показать весь комментарий
24.05.2025 08:13 Ответить
У вас хибне уявлення про законне володіння зброєю.
показать весь комментарий
24.05.2025 09:08 Ответить
Європейцям було б добре розуміти тактику улусів та не оголошувати , якщо вона виявиться власницею нашого паспорту. Тоді оркам не буде смислу вербувати таких носіїв…Бо дуже хочеться вже пуйлу демонізувати нас.
показать весь комментарий
23.05.2025 21:55 Ответить
Ви насправді живете в Європі? Це відбувається щодня. Мусліми з ножами це звичайні будні.
показать весь комментарий
23.05.2025 22:16 Ответить
Ножовий теракт - це мусліми, ходити з ножем, атакувати, особливо зі спини, людину ножем, це їх "культура". У Ізраїлі, наприклад, багато цивільних носять при собі зброю, та такі ножові теракти дуже швидко зупиняються кулею випадкового перехожего.
показать весь комментарий
23.05.2025 21:56 Ответить
Європейці понабирали арабів, які не будуть такими толерантними.
показать весь комментарий
23.05.2025 22:10 Ответить
То була одна з спецоперацій *****.
Арабські біженці.
показать весь комментарий
23.05.2025 22:21 Ответить
Цензор вирішив розповісти чогось про Європу. Несподівано.
показать весь комментарий
23.05.2025 22:18 Ответить
нема було кому штовхнути ії на рійки?
показать весь комментарий
23.05.2025 22:42 Ответить
Не скіглі, папізже буде...
показать весь комментарий
23.05.2025 22:46 Ответить
💙
показать весь комментарий
24.05.2025 02:05 Ответить
"...стався ножовий напад" - це "машинний" переклад з якої...?
показать весь комментарий
24.05.2025 08:10 Ответить
 
 