На центральном вокзале в Гамбурге произошло нападение с ножом: по меньшей мере 12 пострадавших
По меньшей мере 12 человек получили ранения вследствие нападения с ножом на центральном железнодорожном вокзале в Гамбурге в Германии.
Об этом пишет Abendblatt, информирует Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что нападение совершила 39-летняя женщина. Ее мотивы пока неизвестны.
Нападение произошло около 18:00 по местному времени. По меньшей мере 12 человек получили ранения. Три человека находятся в критическом состоянии, трое получили тяжелые травмы, а шестеро - легкие.
Правоохранители уже задержали нападавшую. Гамбургская полиция считает, что она действовала без сообщников.
Топ комментарии
+21 Dmitry Neustroev
показать весь комментарий23.05.2025 21:56 Ссылка
+14 Ksenia VB
показать весь комментарий23.05.2025 22:10 Ссылка
+13 Aleksander Khomenko #605307
показать весь комментарий23.05.2025 21:50 Ссылка
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Це найголовніша перевага будь-якого гопника, поки ти будеш думати, як реагувати, то він уже точно знає, якого удару завдасть
Владение стволом - штука стрёмная. Даже при защите своего жилища можно попасть не в того, а уж в толпе...
Можно, конечно, вынуть машингвер и прицелиться без намерения стрелять, но это срабатывает даже не в половине случаев, особенно, если у нападающего есть сообщник, о котором вы не знаете. Тогда террористическая группа получит в качестве трофея ещё и ваш огнестрел. Плюс, вы же помните, что пистолет против ножа - это превышение необходимой обороны и неслабый за это срок.
В общем, палка о двух концах...
Она 12 пописАла вы, защищаясь, троих положили. Приехала полиция, еще пять трупов.
Арабські біженці.