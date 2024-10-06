На юге Израиля неизвестный открыл стрельбу на автовокзале: погиб человек, 10 раненых

На юге Израиля в городе Беэр-Шева мужчина совершил теракт на центральном автовокзале. По последним данным, один человек погиб, еще 10 получили ранения. Нападавшего застрелили.

Об этом пишет The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Израильские СМИ пишут, что нападавший открыл стрельбу по людям на главном автовокзале города.

Медики оказали помощь 11 людям, раненым в результате стрельбы на центральном автовокзале Беэр-Шевы, в том числе 25-летней женщине, которая скончалась от полученных ранений.

Известно, что пятеро пострадавших в состоянии средней тяжести, о состоянии остальных раненых не сообщается.

К слову, ранее власти Израиля предупреждали о том, что накануне 7 октября и в этот день, в годовщину нападения на юг еврейского государства группировки "ХАМАС", в Израиле возможны попытки терактов.

