РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8527 посетителей онлайн
Новости
8 195 14

Теракт в Тель-Авиве: среди раненых гражданка Украины, - посол

Теракт у Тель-Авіві: Серед поранених українка

Среди пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве гражданка Украины.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который произошел вчера перед атакой Ирана, - 7 погибших и 16 раненых, и среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство, то есть имеет украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром", - рассказал дипломат.

По словам Корнийчука, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Консул посетит ее сегодня или завтра.

Напомним, 1 октября 2024 года в Тель-Авиве неизвестные начали стрельбу в районе Яффо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата: "Он поддерживает террористов"

Ситуация на Ближнем Востоке

17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американские эсминцы помогали отбивать ракетную атаку Ирана, - The Washington Post

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Читайте: На позициях "Хезболлы" в Ливане обнаружили оружие российского производства, - израильские СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Израиль (2088) Корнийчук Евгений (136) теракт (2345)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
має подвійне громадянство, тобто має український паспорт - а в Україні хіба не заборонено подвійне громадянство ?
показать весь комментарий
02.10.2024 15:38 Ответить
+6
Тільки де-юре. Де-Факто жодної відповідальності. Лише слово НІЗЯ на папері
показать весь комментарий
02.10.2024 15:45 Ответить
+6
Вчора був зданий Вугледар,дехто пище що в полон потрапило 400 бійців ЗСУ але весь ефір був присвячений обстрілу Ізраїлю,ведучі з виряченими очима,трагічними голосами коментували показушний обстріл Ізраїлю...
показать весь комментарий
02.10.2024 16:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
має подвійне громадянство, тобто має український паспорт - а в Україні хіба не заборонено подвійне громадянство ?
показать весь комментарий
02.10.2024 15:38 Ответить
Тільки де-юре. Де-Факто жодної відповідальності. Лише слово НІЗЯ на папері
показать весь комментарий
02.10.2024 15:45 Ответить
о це і погано
показать весь комментарий
02.10.2024 16:12 Ответить
Там питання ставиться не так: людина має подвійне громадянство - однак для держави Україна інше громадянство не має ніякого значення - вона сприймає людину лише як громадянина власної країни.... У випадку якихось проблем з законодавством на території України стосовно цієї людини діє лише воно і ніякі консульські служби інших країн нас "не колишуть" ...
показать весь комментарий
02.10.2024 17:08 Ответить
За словами Корнійчука, життю постраждалої нічого не загрожує. Консул відвідає її сьогодні або завтра

Та й до постраждалих євреїв зазирни.
Чи їх не жалко?
показать весь комментарий
02.10.2024 16:17 Ответить
Баба думала шо опасно и в Израиль свалила
Осколок летел и был сильно удивлён. "Ты же в Киеве должна была сидеть. Тебя здесь вообще не должно было быть"
показать весь комментарий
02.10.2024 16:18 Ответить
ти геть того, який осколок?
показать весь комментарий
02.10.2024 16:48 Ответить
Это перефраз притчи о купце который от смерти сбежал в другой город. А она про него забыла, и была очень удивлена когда повстречала его по новому адресу.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:39 Ответить
А ти особисто знаєш постраждалу? І з якого часу вона живе в Ізраілі? Чи просто ***** ляпнув?
показать весь комментарий
02.10.2024 18:32 Ответить
я питав тебе конкретно про "осколок"! який нахер осколок?
показать весь комментарий
02.10.2024 18:35 Ответить
ні, вона єврейка, яка не хоче відмовлятися від України
показать весь комментарий
02.10.2024 17:25 Ответить
Вчора був зданий Вугледар,дехто пище що в полон потрапило 400 бійців ЗСУ але весь ефір був присвячений обстрілу Ізраїлю,ведучі з виряченими очима,трагічними голосами коментували показушний обстріл Ізраїлю...
показать весь комментарий
02.10.2024 16:39 Ответить
Звісно відволікають.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:43 Ответить
 
 