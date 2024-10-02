Теракт в Тель-Авиве: среди раненых гражданка Украины, - посол

Среди пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве гражданка Украины.

"К сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который произошел вчера перед атакой Ирана, - 7 погибших и 16 раненых, и среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство, то есть имеет украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром", - рассказал дипломат.

По словам Корнийчука, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Консул посетит ее сегодня или завтра.

Напомним, 1 октября 2024 года в Тель-Авиве неизвестные начали стрельбу в районе Яффо.

Ситуация на Ближнем Востоке

17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

