Теракт в Тель-Авиве: среди раненых гражданка Украины, - посол
Среди пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве гражданка Украины.
Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"К сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который произошел вчера перед атакой Ирана, - 7 погибших и 16 раненых, и среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство, то есть имеет украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром", - рассказал дипломат.
По словам Корнийчука, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Консул посетит ее сегодня или завтра.
Напомним, 1 октября 2024 года в Тель-Авиве неизвестные начали стрельбу в районе Яффо.
Ситуация на Ближнем Востоке
17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.
Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.
Та й до постраждалих євреїв зазирни.
Чи їх не жалко?
Осколок летел и был сильно удивлён. "Ты же в Киеве должна была сидеть. Тебя здесь вообще не должно было быть"