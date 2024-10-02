Теракт у Тель-Авіві: серед поранених громадянка України, - посол
Серед постраждалих внаслідок теракту в Тель-Авіві громадянка України.
Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, - 7 загиблих і 16 поранених, і серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство, тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці", - розповів дипломат.
За словами Корнійчука, життю постраждалої нічого не загрожує. Консул відвідає її сьогодні або завтра.
Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року у Тель-Авіві невідомі розпочали стрілянину в районі Яффо.
Ситуація на Близькому Сході
17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.
Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.
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Та й до постраждалих євреїв зазирни.
Чи їх не жалко?
Осколок летел и был сильно удивлён. "Ты же в Киеве должна была сидеть. Тебя здесь вообще не должно было быть"