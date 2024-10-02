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Теракт у Тель-Авіві: серед поранених громадянка України, - посол

Теракт у Тель-Авіві: Серед поранених українка

Серед постраждалих внаслідок теракту в Тель-Авіві громадянка України.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, - 7 загиблих і 16 поранених, і серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство, тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці", - розповів дипломат.

За словами Корнійчука, життю постраждалої нічого не загрожує. Консул відвідає її сьогодні або завтра.

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року у Тель-Авіві невідомі розпочали стрілянину в районі Яффо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль оголосив генсека ООН Гутерріша персоною нон грата: "Він підтримує терористів"

Ситуація на Близькому Сході

17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Читайте: На позиціях "Хезболли" в Лівані виявили зброю російського виробництва, - ізраїльські ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Ізраїль (1648) Корнійчук (65) теракт (1020)


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Топ коментарі
+9
має подвійне громадянство, тобто має український паспорт - а в Україні хіба не заборонено подвійне громадянство ?
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02.10.2024 15:38
+6
Тільки де-юре. Де-Факто жодної відповідальності. Лише слово НІЗЯ на папері
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02.10.2024 15:45
+6
Вчора був зданий Вугледар,дехто пище що в полон потрапило 400 бійців ЗСУ але весь ефір був присвячений обстрілу Ізраїлю,ведучі з виряченими очима,трагічними голосами коментували показушний обстріл Ізраїлю...
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02.10.2024 16:39
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має подвійне громадянство, тобто має український паспорт - а в Україні хіба не заборонено подвійне громадянство ?
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02.10.2024 15:38 Відповісти
Тільки де-юре. Де-Факто жодної відповідальності. Лише слово НІЗЯ на папері
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02.10.2024 15:45 Відповісти
о це і погано
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02.10.2024 16:12 Відповісти
Там питання ставиться не так: людина має подвійне громадянство - однак для держави Україна інше громадянство не має ніякого значення - вона сприймає людину лише як громадянина власної країни.... У випадку якихось проблем з законодавством на території України стосовно цієї людини діє лише воно і ніякі консульські служби інших країн нас "не колишуть" ...
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02.10.2024 17:08 Відповісти
За словами Корнійчука, життю постраждалої нічого не загрожує. Консул відвідає її сьогодні або завтра

Та й до постраждалих євреїв зазирни.
Чи їх не жалко?
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02.10.2024 16:17 Відповісти
Баба думала шо опасно и в Израиль свалила
Осколок летел и был сильно удивлён. "Ты же в Киеве должна была сидеть. Тебя здесь вообще не должно было быть"
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02.10.2024 16:18 Відповісти
ти геть того, який осколок?
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02.10.2024 16:48 Відповісти
Это перефраз притчи о купце который от смерти сбежал в другой город. А она про него забыла, и была очень удивлена когда повстречала его по новому адресу.
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02.10.2024 17:39 Відповісти
А ти особисто знаєш постраждалу? І з якого часу вона живе в Ізраілі? Чи просто ***** ляпнув?
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02.10.2024 18:32 Відповісти
я питав тебе конкретно про "осколок"! який нахер осколок?
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02.10.2024 18:35 Відповісти
ні, вона єврейка, яка не хоче відмовлятися від України
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02.10.2024 17:25 Відповісти
Вчора був зданий Вугледар,дехто пище що в полон потрапило 400 бійців ЗСУ але весь ефір був присвячений обстрілу Ізраїлю,ведучі з виряченими очима,трагічними голосами коментували показушний обстріл Ізраїлю...
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02.10.2024 16:39 Відповісти
Звісно відволікають.
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03.10.2024 08:43 Відповісти
 
 