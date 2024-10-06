На півдні Ізраїлю невідомий відкрив стрілянину на автовокзалі: загинула людина, 10 поранених

На півдні Ізраїлю у місті Беер-Шева чоловік скоїв теракт на центральному автовокзалі. За останніми даними, одна людина загинула ще 10 зазнали поранень. Нападника застрелили.

Про це пише The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що нападник відкрив стрілянину по людях на головному автовокзалі міста.

Медики надали допомогу 11 людям, пораненим в результаті стрілянини на центральному автовокзалі Беер-Шеви, в тому числі 25-річній жінці, яка померла від отриманих поранень.

Відомо, що п'ятеро постраждалих у стані середньої тяжкості, про стан інших поранених не повідомляється.

До слова, раніше влада Ізраїлю попереджала про те, що напередодні 7 жовтня і в цей день, у річницю нападу на південь єврейської держави угруповання "ХАМАС", в Ізраїлі можливі спроби терактів.

