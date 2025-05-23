На центральному вокзалі у Гамбурзі стався ножовий напад: щонайменше 12 постраждалих

Щонайменше 12 людей дістали поранення внаслідок нападу з ножем на центральному залізничному вокзалі в Гамбурзі в Німеччині.

Про це пише Abendblatt, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що напад здійнила 39-річна жінка. Її мотиви поки що невідомі.

Напад стався близько 18:00 зі місцевим часом. Щонайменше 12 людей зазнали поранень. Троє людей перебувають у критичному стані, троє отримали важкі травми, а шестеро - легкі.

Правоохоронці вже затримали нападницю. Гамбурзька поліція вважає, що вона діяла без спільників.

Читайте також: На півдні Ізраїлю невідомий відкрив стрілянину на автовокзалі: загинула людина, 10 поранених