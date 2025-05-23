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Новини Ножовий напад в Гамбурзі
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На центральному вокзалі у Гамбурзі стався ножовий напад: щонайменше 12 постраждалих

ножовий напад в Німеччині

Щонайменше 12 людей дістали поранення внаслідок нападу з ножем на центральному залізничному вокзалі в Гамбурзі в Німеччині.

Про це пише Abendblatt, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що напад здійнила 39-річна жінка. Її мотиви поки що невідомі.

Напад стався близько 18:00 зі місцевим часом. Щонайменше 12 людей зазнали поранень. Троє людей перебувають у критичному стані, троє отримали важкі травми, а шестеро - легкі.

Правоохоронці вже затримали нападницю. Гамбурзька поліція вважає, що вона діяла без спільників.

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Автор: 

Гамбург (14) Німеччина (7441) напад (1137)


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Топ коментарі
+21
Ножовий теракт - це мусліми, ходити з ножем, атакувати, особливо зі спини, людину ножем, це їх "культура". У Ізраїлі, наприклад, багато цивільних носять при собі зброю, та такі ножові теракти дуже швидко зупиняються кулею випадкового перехожего.
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23.05.2025 21:56
+14
Європейці понабирали арабів, які не будуть такими толерантними.
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23.05.2025 22:10
+13
У кремля добрі стосунки с мусульманськими террористами.
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23.05.2025 21:50
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У кремля добрі стосунки с мусульманськими террористами.
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23.05.2025 21:50 Відповісти
А також із європейськими нацистами та комуністами.
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23.05.2025 22:10 Відповісти
Судячи з усього - має бути українка - РФ активує своїх агентів українського походження у Європі для створення негативного іміджу українців.
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23.05.2025 21:50 Відповісти
не тупи...вона з Сирії
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23.05.2025 21:53 Відповісти
Українці можуть бути єврейського походження, російського і т.д. і т.п...так само й сирійці.
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23.05.2025 22:05 Відповісти
Ходить зі списом краще. І ногам легше, і побачить усі за кілометр.
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23.05.2025 21:53 Відповісти
Нігуя собі - арабка - ніндзя?
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23.05.2025 21:51 Відповісти
скажена
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23.05.2025 21:57 Відповісти
Ось чому для самозахисту потрібен пістолет.
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23.05.2025 21:52 Відповісти
Від ножа в громадському місці не врятує. Поки ви там думатимете, то вже ніж у печінку буде

Це найголовніша перевага будь-якого гопника, поки ти будеш думати, як реагувати, то він уже точно знає, якого удару завдасть
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23.05.2025 22:24 Відповісти
Поспорил бы с вами. Она их в шеренгу поставила?
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24.05.2025 06:52 Відповісти
Чуть не так. При законном владении коротким огнестрелом, видя о реальной угрозе жизни 3 лицу, имеешь право применить. И желательно сделать выстрел предупреждение. Потом на поражение. В реале делают сразу два выстрела, и психа нет.
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24.05.2025 07:22 Відповісти
Если вы не тренируетесь регулярно на стрельбище со специальными мишенями "свой-чужой" (а в обычном тире их нет, даже в военном нет, - только в полицейском), то стреляя по бандиту в людном месте, вы скорее положите окружающий мирняк, чем бандита. Жертв будет на порядок больше, и это будут ВАШИ жертвы.

Владение стволом - штука стрёмная. Даже при защите своего жилища можно попасть не в того, а уж в толпе...
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24.05.2025 08:46 Відповісти
Уже давно, когда в раду-зраду внесли законопроект по продаже оружия, 5 лет назад примерно часто тему на этом форуме предлагал. Это ведь ещё и бизнесс. Тиры, клубы по брендам, мастерские, соревнования, обмены, колекционирование и многое иное. Конечно просто пострелять в тире или на стрельбище. Исходя из финаансовых возможностей итд. И повторяю в который раз---не бегут покупать массово и стрелять допавшись. Если есть закон о возможности купить, иметь, носить и применять при определённых законом случаях---то отморозки подумают лишний раз. Что конечно мало что даст, но первые же примеры применения по подобным сразу согласно статистики, дают отличный результат. В последнее время по причине войны не стали печатать сводки по погибшим в ДТП и утонувшим по летним месяцам. А там на тысячи в год! Плюс калеки на всю жизнь. А это как?
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24.05.2025 22:41 Відповісти
На самом деле я на Вашей стороне: считаю, что владение оружием - штука, весьма полезная для общества, сама в молодости неплохо стреляла. Но попутно понимаю, что ношения или номинального владения короткостволом недостаточно, надо УЧИТЬСЯ им пользоваться, а главное - учиться им НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ! Например, вот в такой ситуации на людном вокзале.
Можно, конечно, вынуть машингвер и прицелиться без намерения стрелять, но это срабатывает даже не в половине случаев, особенно, если у нападающего есть сообщник, о котором вы не знаете. Тогда террористическая группа получит в качестве трофея ещё и ваш огнестрел. Плюс, вы же помните, что пистолет против ножа - это превышение необходимой обороны и неслабый за это срок.
В общем, палка о двух концах...
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25.05.2025 14:22 Відповісти
Эта тема не для формата такого форума. Здесь много надо поднимать. Но очень давно надо было. Да с 14 г просто позарез принимать закон. Ведь в Молдове именно в 1993г приняли в разгар конфликта! Просто как! А против ножа ещё проще---в колено! Мы чемпионы по принятию поздних решений---когда уже не надо. Сто раз печатал и проверено. Не важно наличие оружия по закону в своём кармане. Важен закон позволяющий это иметь. Не пистолет защищает---а закон Конституционный.
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26.05.2025 21:21 Відповісти
Я представляю:
Она 12 пописАла вы, защищаясь, троих положили. Приехала полиция, еще пять трупов.
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24.05.2025 06:51 Відповісти
В Ізраїлі таке було. Примчала поліція і ліквідувала рятівника.
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24.05.2025 08:13 Відповісти
У вас хибне уявлення про законне володіння зброєю.
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24.05.2025 09:08 Відповісти
Європейцям було б добре розуміти тактику улусів та не оголошувати , якщо вона виявиться власницею нашого паспорту. Тоді оркам не буде смислу вербувати таких носіїв…Бо дуже хочеться вже пуйлу демонізувати нас.
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23.05.2025 21:55 Відповісти
Ви насправді живете в Європі? Це відбувається щодня. Мусліми з ножами це звичайні будні.
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23.05.2025 22:16 Відповісти
Ножовий теракт - це мусліми, ходити з ножем, атакувати, особливо зі спини, людину ножем, це їх "культура". У Ізраїлі, наприклад, багато цивільних носять при собі зброю, та такі ножові теракти дуже швидко зупиняються кулею випадкового перехожего.
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23.05.2025 21:56 Відповісти
Європейці понабирали арабів, які не будуть такими толерантними.
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23.05.2025 22:10 Відповісти
То була одна з спецоперацій *****.
Арабські біженці.
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23.05.2025 22:21 Відповісти
Цензор вирішив розповісти чогось про Європу. Несподівано.
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23.05.2025 22:18 Відповісти
нема було кому штовхнути ії на рійки?
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23.05.2025 22:42 Відповісти
Не скіглі, папізже буде...
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23.05.2025 22:46 Відповісти
💙
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24.05.2025 02:05 Відповісти
"...стався ножовий напад" - це "машинний" переклад з якої...?
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24.05.2025 08:10 Відповісти
 
 