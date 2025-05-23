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На центральному вокзалі у Гамбурзі стався ножовий напад: щонайменше 12 постраждалих
Щонайменше 12 людей дістали поранення внаслідок нападу з ножем на центральному залізничному вокзалі в Гамбурзі в Німеччині.
Про це пише Abendblatt, інформує Цензор.НЕТ.
Видання пише, що напад здійнила 39-річна жінка. Її мотиви поки що невідомі.
Напад стався близько 18:00 зі місцевим часом. Щонайменше 12 людей зазнали поранень. Троє людей перебувають у критичному стані, троє отримали важкі травми, а шестеро - легкі.
Правоохоронці вже затримали нападницю. Гамбурзька поліція вважає, що вона діяла без спільників.
Топ коментарі
+21 Dmitry Neustroev
показати весь коментар23.05.2025 21:56 Посилання
+14 Ksenia VB
показати весь коментар23.05.2025 22:10 Посилання
+13 Aleksander Khomenko #605307
показати весь коментар23.05.2025 21:50 Посилання
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Це найголовніша перевага будь-якого гопника, поки ти будеш думати, як реагувати, то він уже точно знає, якого удару завдасть
Владение стволом - штука стрёмная. Даже при защите своего жилища можно попасть не в того, а уж в толпе...
Можно, конечно, вынуть машингвер и прицелиться без намерения стрелять, но это срабатывает даже не в половине случаев, особенно, если у нападающего есть сообщник, о котором вы не знаете. Тогда террористическая группа получит в качестве трофея ещё и ваш огнестрел. Плюс, вы же помните, что пистолет против ножа - это превышение необходимой обороны и неслабый за это срок.
В общем, палка о двух концах...
Она 12 пописАла вы, защищаясь, троих положили. Приехала полиция, еще пять трупов.
Арабські біженці.