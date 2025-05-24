РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10739 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
684 0

Ночью враг атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области

Удар по Одесской области

Российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области.

"По данным следствия, 24 мая ночью вооруженные силы рф атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры.

Осмотр продолжается, прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление РФ", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар баллистикой по порту в Одессе: мужчина скончался в больнице от полученных ранений

Автор: 

обстрел (27672) Одесская область (3626)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 