Ночью враг атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области

Российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области.

"По данным следствия, 24 мая ночью вооруженные силы рф атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Враг попал по объектам припортовой инфраструктуры.

Осмотр продолжается, прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление РФ", - говорится в сообщении.

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