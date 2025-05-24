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Удар баллистикой по порту в Одессе: мужчина скончался в больнице от полученных ранений
Возросло количество жертв вчерашней атаки войск РФ на Одессу.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, от полученных ранений в больнице скончался 41-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...", - написал он.
Как сообщалось, днем 23 мая российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Есть погибшие и раненые.
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alexandr shamov
показать весь комментарий24.05.2025 10:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
alexandr shamov
показать весь комментарий24.05.2025 10:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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