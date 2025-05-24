Удар баллистикой по порту в Одессе: мужчина скончался в больнице от полученных ранений

Возросло количество жертв вчерашней атаки войск РФ на Одессу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, от полученных ранений в больнице скончался 41-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...", - написал он.

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Как сообщалось, днем 23 мая российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Есть погибшие и раненые.