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Новости Обстрел Одессы
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Удар баллистикой по порту в Одессе: мужчина скончался в больнице от полученных ранений

Атака баллистическими ракетами по Одессе 23 мая

Возросло количество жертв вчерашней атаки войск РФ на Одессу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, от полученных ранений в больнице скончался 41-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...", - написал он.

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Как сообщалось, днем 23 мая российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Есть погибшие и раненые.

Автор: 

Одесса (7917) Одесская область (3626) Одесский район (176)


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Та-да - такой интервал был между взрывами. Судя по отзывам у кацапов не срослось, а пострадавшие - случайные прохожие. Дай бог выжившим побыстрее выздороветь.
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24.05.2025 10:28 Ответить
И еще говорили, шо была начинка , как в шариковых бомбах.
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24.05.2025 10:29 Ответить
 
 