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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Взрывы прогремели в Одессе на фоне "шахедной" атаки

Одесса под атакой шахидов

В ночь на субботу, 24 мая, в Одессе прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных БпЛА.

Об этом сообщает "Суспільне.Одеса", информирует Цензор.НЕТ.

"В Одессе слышны взрывы", - сообщалось в 00:21.

"Еще взрыв в Одессе", - сообщалось в 00:24.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

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Автор: 

Одесса (7917) Одесская область (3626) атака (398) Шахед (1127) Одесский район (176)


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24.05.2025 01:05 Ответить
 
 