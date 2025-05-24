Взрывы прогремели в Одессе на фоне "шахедной" атаки
В ночь на субботу, 24 мая, в Одессе прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных БпЛА.
Об этом сообщает "Суспільне.Одеса", информирует Цензор.НЕТ.
"В Одессе слышны взрывы", - сообщалось в 00:21.
"Еще взрыв в Одессе", - сообщалось в 00:24.
Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
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Orest Zaulichnyy
показать весь комментарий24.05.2025 01:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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