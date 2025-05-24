Взрывы прогремели в Одессе на фоне "шахедной" атаки

В ночь на субботу, 24 мая, в Одессе прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных БпЛА.

Об этом сообщает "Суспільне.Одеса", информирует Цензор.НЕТ.

"В Одессе слышны взрывы", - сообщалось в 00:21.

"Еще взрыв в Одессе", - сообщалось в 00:24.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

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