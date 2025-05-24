Вибухи пролунали в Одесі на тлі "шахедної" атаки
У ніч на суботу, 24 травня, в Одесі пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних БпЛА.
Про це повідомляє "Суспільне.Одеса", інформує Цензор.НЕТ.
"В Одесі чутно вибухи", - повідомлялося о 00:21.
"Ще вибух в Одесі", - повідомлялося о 00:24.
Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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Orest Zaulichnyy
показати весь коментар24.05.2025 01:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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