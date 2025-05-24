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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Вибухи пролунали в Одесі на тлі "шахедної" атаки

Одеса під атакою шахедів

У ніч на суботу, 24 травня, в Одесі пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних БпЛА.

Про це повідомляє "Суспільне.Одеса", інформує Цензор.НЕТ.

"В Одесі чутно вибухи", - повідомлялося о 00:21.

"Ще вибух в Одесі", - повідомлялося о 00:24.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

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Автор: 

Одеса (5492) Одеська область (3273) атака (363) Шахед (1128) Одеський район (183)


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москальня мститься за сьогоднішній бадабум в краснодарському краї
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24.05.2025 01:05 Відповісти
 
 