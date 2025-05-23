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Новости Обстрел Одессы Атака РФ на порт в Одессе
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Оккупанты ударили баллистикой по порту в Одессе: 2 погибших, 8 раненых, из них 4 - в тяжелом состоянии (обновлено)

Атака баллистическими ракетами по Одессе 23 мая

Днем 23 мая русские войска ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг ударил двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Один человек погиб, 8 ранены. В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта", - отметил он.

Еще восемь человек получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения.

"Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого. Прошу жителей и гостей Одесской области реагировать на сигналы воздушной тревоги и, при объявлении - оперативно направляться в укрытие!" - добавил Кипер.

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Обновлено 19:00

"К сожалению, количество жертв сегодняшней ракетной атаки увеличилось. От полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит", - уточнил впоследствии глава ОВА.

Автор: 

обстрел (27652) Одесса (7915) Одесская область (3623) порт (739) Одесский район (176)


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Топ комментарии
+15
ви такий странний!
дочекайтесь вечірнього гундосика. там про все узнаєте.
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23.05.2025 16:38
+14
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23.05.2025 16:24
+14
міжнародний терор ядерної держави у всій красі.
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23.05.2025 16:25
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А що з мостом?
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23.05.2025 16:21 Ответить
А ви думаєте навіщо нам в 2019 россія показувала серіал про клована президента.
Гарантію безпеки моста вони отримали за копійчані гроші.
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23.05.2025 16:29 Ответить
У них залізниця суходолом вже є.
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23.05.2025 17:04 Ответить
Яку чомусь ніхто не обстрілює.
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23.05.2025 17:14 Ответить
Тому що треба дуже багато дронів або ракет, щоб підтримувати її у роздовбаному стані. Полотно ремонтується елементарно, а влучити точно у нього - дуже важко, три метра відхилення - і толку вже нуль.
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23.05.2025 17:19 Ответить
що за дурня, достатньо 1-2 ракет для мосту через будь-який канал чи річку і все залізниця виведена з ладу на довгий час
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23.05.2025 17:55 Ответить
Ні. Була історія, коли минулого року на 10 квітня "привітали" Одесу розбомбленим мостом. Відремонтували менше ніж за тиждень: зробили на місці мосту - насип.
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23.05.2025 17:59 Ответить
міст на чонгарі насипом не відремонтують.
було б бажання, але його схоже немає.
чому ось це вже зовсім інше питання.
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23.05.2025 18:07 Ответить
Через Чонгар, після того, як міст розбили дорогими та малочисленними КРами, кинули декілька ниток понтонів.
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23.05.2025 18:08 Ответить
понтонами колію не проведеш.
Ви ж наче про залізницю писали
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23.05.2025 18:11 Ответить
Перебити залізницю на Чонгарі - толку мало. Фронт постачається через суходіл, сам Крим - мостом.
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23.05.2025 18:13 Ответить
крим якраз і постачається через чонгар, адже пропускна спроможність мосту(залізничного) після пожежі сильно урізана.
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23.05.2025 18:46 Ответить
Постачання "лінії суровікіна" важливіше. Поки стоїть вона, у Крим під її захистом можна і автотранспортом вантажі возити.
Врешті решт, русня залізкою з'єднала тільки рік тому, міст підірвали ще у 22-му, тож вони якось без залізки успішно там жили та воювали.
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23.05.2025 18:50 Ответить
Чомусь⁉️Тому , що найверховніший , який відповідає і віддає накази - ВОРОГ , підручний паРаши ‼️Вистрілюють необіхідно , хер зна куди , де все збиваеться , а Україну здає крок за кроком по договоняку На д'явольску АФЕРУ з курськом скільки найновітнього озброення угроблено , а головне людей, яких ніколи не повернешь……… 🤢🎪👿Ця потвора просто насміхаеться над здоровим глуздом , замість того , щоб утілізуватись за портновим , корчить з себе недочерчилля
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23.05.2025 21:27 Ответить
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23.05.2025 16:24 Ответить
міжнародний терор ядерної держави у всій красі.
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23.05.2025 16:25 Ответить
Щось дивне коїтся з нашим ППО. Після того, як в жовтні 2024 найвеличнійший лідор ********** почав вигоняти військовослужбовців ППО на нуль, ми почали массовано пропускати балістику.
ЇЇ більше не збивають ні в Дніпрі, ні в Києві ні в Одесі. В цих містах точно стояли ПЕТРІОТИ. Чому вони не ведуть вогонь?
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23.05.2025 16:32 Ответить
ви такий странний!
дочекайтесь вечірнього гундосика. там про все узнаєте.
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23.05.2025 16:38 Ответить
А те, що США перестали поставляти ракети ППО до "Патріотів" тебе зовсім нецікавить?
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23.05.2025 19:36 Ответить
Це тобі з Молдови видніше, патріот ти наш?
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23.05.2025 20:04 Ответить
Саме так. І видно, всьому світу, навіть, а не тільки з Молдови, як ти, і інші такі, як ти за 30 років прос-али Україну. Іще й хрюкаєш щось невпопад.
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23.05.2025 20:27 Ответить
Кожен день рашиського терору проти мирних жителів смерть ,кров і руїна несе рашиська зараза і ніхто не прикончить рашиського злочинця терориста, невже не можна організувати спец служби по знищення рашиського виродка і його банди.
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23.05.2025 16:35 Ответить
Збіг або…
Приліт по цивільному об'єкту в Одесі двох балістичних ракет 9М723 дивним чином був здійснений після того, як над містом з ранку кружляла група дронів, у тому числі з поки невідомими моделями, що відрізняються від Shahed-136.

Сьогодні вранці я описував первинні властивості цих дронів та їхню схожість із ББ "Ланцет-3" або "Скальпель". Зрозуміло, тільки після детального вивчення того, що залишилося від цих дронів та офіційних заяв, можна з упевненістю говорити з чим ми маємо справу, але такий збіг заходів терору РІВ натякає на те, що новий тип дрону цілком міг проводити принагідно та розвідувальну діяльність.
Сама група дронів заходила глибоко в область, деякі тримали курс на Теплодар, робили маневри, вийшли на Одесу тощо. Навіть якщо новий дрон і більше ББ "Ланцет-3" або "Скальпель", то не більше ніж Shahed-136, відповідно, його БЧ може бути рівноцінна, або дещо потужніша за ланцетівську, але все одно буде слабшою за нинішні шахедівські, виведені на рівень - 90 кг ВВ.
Тому, цей засіб може мати функціонал більш терористичний - пожахати громадянське населення, або високоточних, точкових ударів. Але при цьому не слід відкидати можливість застосування цих засобів для проведення розвідувальної діяльності. Аж надто збіглося, поява цих дивних "пташок" у небі над Одесою, з наступним дещо пізніше парним ударом по місту балістичними ракетами.

https://t.me/zloyodessit/24447 t.me/zloyodessit/24447
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23.05.2025 17:00 Ответить
З самого ранку над портом кружляв звичайний "Орлан".
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23.05.2025 17:05 Ответить
а, їх можна якось збити?
ппо? гвинтокрилом? іншим бпла?
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23.05.2025 17:25 Ответить
Можна, тільки схоже, що нічим.
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23.05.2025 17:28 Ответить
Звичайно не має чим, усе на дороги та зупинки з озелененням пішло та й йде. Шмигаль 5,5млрд додатково навіть виділив
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23.05.2025 20:05 Ответить
Це той експерд, що затикав усім рота із своїм ША?
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23.05.2025 17:37 Ответить
а ми чому не бьємо по Новоросійському порту? А забув там співласник батько єрмака
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23.05.2025 17:04 Ответить
Приїжджай будеш бити з найпотужнішим
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23.05.2025 20:07 Ответить
А де українська балістика?Ну хоч одна ракета але навєрняка.
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23.05.2025 18:38 Ответить
Цікаве питання враховуючи закінчкення проєкту ще 2 роки тому.
Можку припустити, що команда реЗЕдента з усіх зусиль гальмувала цей процес. На цей час ми мали б вже мати сотні балістичних ракет, але де ж вони?
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23.05.2025 20:15 Ответить
Пригадалось колись скавчання комуністів "амєріканци размєщают пєршинґі в європє"(Нам би хоч дві сотні тих старих пєршингів чи щось схоже в півроку випускати(
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23.05.2025 20:33 Ответить
Ми маємо всю базу що б випускати своє і не тільки крилаті та балістичні ракети, але можу припустити наявність зрадників у вишому керівництві країни які займаються саботуванням.
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23.05.2025 20:38 Ответить
На мінах до мінометів найобують,а що вже казати про балістику((
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23.05.2025 20:40 Ответить
я ж кажу диверсія і він не піде добровільно, бо доведеться висіти на стовпі за зраду! але ми все одно дізнаємося про всі домовленості з ****** і що в Омані було.
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23.05.2025 20:49 Ответить
21 квітня 2019 року за Зеленського в Одеській області голосували 87% виборців. А за Януковича у другому турі виборів Президента України в 2010 році голосували 74% виборців.

Тобто основу віборців Зеленського складають виборці Януковича. А де зараз Янукович? У Путла в Мацковії , тобто там , звідки на Одесу четвертий рік летить балістика, крилаті ракети та шахеди ... можна сказати , що це так Янек вітання передає одеситам і дякує їх за підтримку в 2010 році.

Он як любов к Мацковії у більшоті одеситів оцінив Кремлівський Дід та його посіпака - Янек ... причому на МацкваТВ продовжуть варнякати , що Одеса то є - "рюзьгі горад".
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23.05.2025 19:18 Ответить
Що там з рейтингами Зельонського? Вже 75%, чи ще треба трохи цивільних вбити і закатувати?
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23.05.2025 20:36 Ответить
Ось цiкаво скiльки було чи є адептів російського міра серед поранених
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23.05.2025 21:47 Ответить
 
 