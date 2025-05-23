Оккупанты ударили баллистикой по порту в Одессе: 2 погибших, 8 раненых, из них 4 - в тяжелом состоянии (обновлено)
Днем 23 мая русские войска ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг ударил двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Один человек погиб, 8 ранены. В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта", - отметил он.
Еще восемь человек получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения.
"Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого. Прошу жителей и гостей Одесской области реагировать на сигналы воздушной тревоги и, при объявлении - оперативно направляться в укрытие!" - добавил Кипер.
Обновлено 19:00
"К сожалению, количество жертв сегодняшней ракетной атаки увеличилось. От полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит", - уточнил впоследствии глава ОВА.
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Гарантію безпеки моста вони отримали за копійчані гроші.
було б бажання, але його схоже немає.
чому ось це вже зовсім інше питання.
Ви ж наче про залізницю писали
Врешті решт, русня залізкою з'єднала тільки рік тому, міст підірвали ще у 22-му, тож вони якось без залізки успішно там жили та воювали.
ЇЇ більше не збивають ні в Дніпрі, ні в Києві ні в Одесі. В цих містах точно стояли ПЕТРІОТИ. Чому вони не ведуть вогонь?
дочекайтесь вечірнього гундосика. там про все узнаєте.
Приліт по цивільному об'єкту в Одесі двох балістичних ракет 9М723 дивним чином був здійснений після того, як над містом з ранку кружляла група дронів, у тому числі з поки невідомими моделями, що відрізняються від Shahed-136.
Сьогодні вранці я описував первинні властивості цих дронів та їхню схожість із ББ "Ланцет-3" або "Скальпель". Зрозуміло, тільки після детального вивчення того, що залишилося від цих дронів та офіційних заяв, можна з упевненістю говорити з чим ми маємо справу, але такий збіг заходів терору РІВ натякає на те, що новий тип дрону цілком міг проводити принагідно та розвідувальну діяльність.
Сама група дронів заходила глибоко в область, деякі тримали курс на Теплодар, робили маневри, вийшли на Одесу тощо. Навіть якщо новий дрон і більше ББ "Ланцет-3" або "Скальпель", то не більше ніж Shahed-136, відповідно, його БЧ може бути рівноцінна, або дещо потужніша за ланцетівську, але все одно буде слабшою за нинішні шахедівські, виведені на рівень - 90 кг ВВ.
Тому, цей засіб може мати функціонал більш терористичний - пожахати громадянське населення, або високоточних, точкових ударів. Але при цьому не слід відкидати можливість застосування цих засобів для проведення розвідувальної діяльності. Аж надто збіглося, поява цих дивних "пташок" у небі над Одесою, з наступним дещо пізніше парним ударом по місту балістичними ракетами.
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ппо? гвинтокрилом? іншим бпла?
Можку припустити, що команда реЗЕдента з усіх зусиль гальмувала цей процес. На цей час ми мали б вже мати сотні балістичних ракет, але де ж вони?
Тобто основу віборців Зеленського складають виборці Януковича. А де зараз Янукович? У Путла в Мацковії , тобто там , звідки на Одесу четвертий рік летить балістика, крилаті ракети та шахеди ... можна сказати , що це так Янек вітання передає одеситам і дякує їх за підтримку в 2010 році.
Он як любов к Мацковії у більшоті одеситів оцінив Кремлівський Дід та його посіпака - Янек ... причому на МацкваТВ продовжуть варнякати , що Одеса то є - "рюзьгі горад".