Оккупанты ударили баллистикой по порту в Одессе: 2 погибших, 8 раненых, из них 4 - в тяжелом состоянии (обновлено)

Днем 23 мая русские войска ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг ударил двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Один человек погиб, 8 ранены. В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта", - отметил он.

Еще восемь человек получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения.

"Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого. Прошу жителей и гостей Одесской области реагировать на сигналы воздушной тревоги и, при объявлении - оперативно направляться в укрытие!" - добавил Кипер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ бьет по Одессе баллистикой. В городе прогремели взрывы

Обновлено 19:00

"К сожалению, количество жертв сегодняшней ракетной атаки увеличилось. От полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит", - уточнил впоследствии глава ОВА.