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Новини Обстріл Одеси Атака РФ на порт в Одесі
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Окупанти вдарили балістикою по порту в Одесі: 2 загиблих, 8 поранених, з них 4 - у важкому стані (оновлено)

Атака балістичними ракетами по Одесі 23 травня

Удень 23 травня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог вдарив двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, 8 поранені. Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту", - зазначив він. 

Ще вісім людей дістали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеня важкості й ще двоє дістали незначні тілесні ушкодження.

"Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного. Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!" - додав Кіпер.

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Оновлено 19:00

"На жаль, кількість жертв сьогоднішньої ракетної атаки збільшилася. Від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит", - уточнив згодом очільник ОВА.

Автор: 

обстріл (28973) Одеса (5492) Одеська область (3273) порт (2056) Одеський район (181)


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Топ коментарі
+15
ви такий странний!
дочекайтесь вечірнього гундосика. там про все узнаєте.
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23.05.2025 16:38
+14
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23.05.2025 16:24
+14
міжнародний терор ядерної держави у всій красі.
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23.05.2025 16:25
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А що з мостом?
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23.05.2025 16:21 Відповісти
А ви думаєте навіщо нам в 2019 россія показувала серіал про клована президента.
Гарантію безпеки моста вони отримали за копійчані гроші.
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23.05.2025 16:29 Відповісти
У них залізниця суходолом вже є.
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23.05.2025 17:04 Відповісти
Яку чомусь ніхто не обстрілює.
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23.05.2025 17:14 Відповісти
Тому що треба дуже багато дронів або ракет, щоб підтримувати її у роздовбаному стані. Полотно ремонтується елементарно, а влучити точно у нього - дуже важко, три метра відхилення - і толку вже нуль.
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23.05.2025 17:19 Відповісти
що за дурня, достатньо 1-2 ракет для мосту через будь-який канал чи річку і все залізниця виведена з ладу на довгий час
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23.05.2025 17:55 Відповісти
Ні. Була історія, коли минулого року на 10 квітня "привітали" Одесу розбомбленим мостом. Відремонтували менше ніж за тиждень: зробили на місці мосту - насип.
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23.05.2025 17:59 Відповісти
міст на чонгарі насипом не відремонтують.
було б бажання, але його схоже немає.
чому ось це вже зовсім інше питання.
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23.05.2025 18:07 Відповісти
Через Чонгар, після того, як міст розбили дорогими та малочисленними КРами, кинули декілька ниток понтонів.
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23.05.2025 18:08 Відповісти
понтонами колію не проведеш.
Ви ж наче про залізницю писали
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23.05.2025 18:11 Відповісти
Перебити залізницю на Чонгарі - толку мало. Фронт постачається через суходіл, сам Крим - мостом.
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23.05.2025 18:13 Відповісти
крим якраз і постачається через чонгар, адже пропускна спроможність мосту(залізничного) після пожежі сильно урізана.
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23.05.2025 18:46 Відповісти
Постачання "лінії суровікіна" важливіше. Поки стоїть вона, у Крим під її захистом можна і автотранспортом вантажі возити.
Врешті решт, русня залізкою з'єднала тільки рік тому, міст підірвали ще у 22-му, тож вони якось без залізки успішно там жили та воювали.
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23.05.2025 18:50 Відповісти
Чомусь⁉️Тому , що найверховніший , який відповідає і віддає накази - ВОРОГ , підручний паРаши ‼️Вистрілюють необіхідно , хер зна куди , де все збиваеться , а Україну здає крок за кроком по договоняку На д'явольску АФЕРУ з курськом скільки найновітнього озброення угроблено , а головне людей, яких ніколи не повернешь……… 🤢🎪👿Ця потвора просто насміхаеться над здоровим глуздом , замість того , щоб утілізуватись за портновим , корчить з себе недочерчилля
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23.05.2025 21:27 Відповісти
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23.05.2025 16:24 Відповісти
міжнародний терор ядерної держави у всій красі.
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23.05.2025 16:25 Відповісти
Щось дивне коїтся з нашим ППО. Після того, як в жовтні 2024 найвеличнійший лідор ********** почав вигоняти військовослужбовців ППО на нуль, ми почали массовано пропускати балістику.
ЇЇ більше не збивають ні в Дніпрі, ні в Києві ні в Одесі. В цих містах точно стояли ПЕТРІОТИ. Чому вони не ведуть вогонь?
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23.05.2025 16:32 Відповісти
ви такий странний!
дочекайтесь вечірнього гундосика. там про все узнаєте.
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23.05.2025 16:38 Відповісти
А те, що США перестали поставляти ракети ППО до "Патріотів" тебе зовсім нецікавить?
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23.05.2025 19:36 Відповісти
Це тобі з Молдови видніше, патріот ти наш?
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23.05.2025 20:04 Відповісти
Саме так. І видно, всьому світу, навіть, а не тільки з Молдови, як ти, і інші такі, як ти за 30 років прос-али Україну. Іще й хрюкаєш щось невпопад.
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23.05.2025 20:27 Відповісти
Кожен день рашиського терору проти мирних жителів смерть ,кров і руїна несе рашиська зараза і ніхто не прикончить рашиського злочинця терориста, невже не можна організувати спец служби по знищення рашиського виродка і його банди.
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23.05.2025 16:35 Відповісти
Збіг або…
Приліт по цивільному об'єкту в Одесі двох балістичних ракет 9М723 дивним чином був здійснений після того, як над містом з ранку кружляла група дронів, у тому числі з поки невідомими моделями, що відрізняються від Shahed-136.

Сьогодні вранці я описував первинні властивості цих дронів та їхню схожість із ББ "Ланцет-3" або "Скальпель". Зрозуміло, тільки після детального вивчення того, що залишилося від цих дронів та офіційних заяв, можна з упевненістю говорити з чим ми маємо справу, але такий збіг заходів терору РІВ натякає на те, що новий тип дрону цілком міг проводити принагідно та розвідувальну діяльність.
Сама група дронів заходила глибоко в область, деякі тримали курс на Теплодар, робили маневри, вийшли на Одесу тощо. Навіть якщо новий дрон і більше ББ "Ланцет-3" або "Скальпель", то не більше ніж Shahed-136, відповідно, його БЧ може бути рівноцінна, або дещо потужніша за ланцетівську, але все одно буде слабшою за нинішні шахедівські, виведені на рівень - 90 кг ВВ.
Тому, цей засіб може мати функціонал більш терористичний - пожахати громадянське населення, або високоточних, точкових ударів. Але при цьому не слід відкидати можливість застосування цих засобів для проведення розвідувальної діяльності. Аж надто збіглося, поява цих дивних "пташок" у небі над Одесою, з наступним дещо пізніше парним ударом по місту балістичними ракетами.

https://t.me/zloyodessit/24447 t.me/zloyodessit/24447
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23.05.2025 17:00 Відповісти
З самого ранку над портом кружляв звичайний "Орлан".
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23.05.2025 17:05 Відповісти
а, їх можна якось збити?
ппо? гвинтокрилом? іншим бпла?
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23.05.2025 17:25 Відповісти
Можна, тільки схоже, що нічим.
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23.05.2025 17:28 Відповісти
Звичайно не має чим, усе на дороги та зупинки з озелененням пішло та й йде. Шмигаль 5,5млрд додатково навіть виділив
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23.05.2025 20:05 Відповісти
Це той експерд, що затикав усім рота із своїм ША?
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23.05.2025 17:37 Відповісти
а ми чому не бьємо по Новоросійському порту? А забув там співласник батько єрмака
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23.05.2025 17:04 Відповісти
Приїжджай будеш бити з найпотужнішим
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23.05.2025 20:07 Відповісти
А де українська балістика?Ну хоч одна ракета але навєрняка.
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23.05.2025 18:38 Відповісти
Цікаве питання враховуючи закінчкення проєкту ще 2 роки тому.
Можку припустити, що команда реЗЕдента з усіх зусиль гальмувала цей процес. На цей час ми мали б вже мати сотні балістичних ракет, але де ж вони?
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23.05.2025 20:15 Відповісти
Пригадалось колись скавчання комуністів "амєріканци размєщают пєршинґі в європє"(Нам би хоч дві сотні тих старих пєршингів чи щось схоже в півроку випускати(
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23.05.2025 20:33 Відповісти
Ми маємо всю базу що б випускати своє і не тільки крилаті та балістичні ракети, але можу припустити наявність зрадників у вишому керівництві країни які займаються саботуванням.
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23.05.2025 20:38 Відповісти
На мінах до мінометів найобують,а що вже казати про балістику((
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23.05.2025 20:40 Відповісти
я ж кажу диверсія і він не піде добровільно, бо доведеться висіти на стовпі за зраду! але ми все одно дізнаємося про всі домовленості з ****** і що в Омані було.
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23.05.2025 20:49 Відповісти
21 квітня 2019 року за Зеленського в Одеській області голосували 87% виборців. А за Януковича у другому турі виборів Президента України в 2010 році голосували 74% виборців.

Тобто основу віборців Зеленського складають виборці Януковича. А де зараз Янукович? У Путла в Мацковії , тобто там , звідки на Одесу четвертий рік летить балістика, крилаті ракети та шахеди ... можна сказати , що це так Янек вітання передає одеситам і дякує їх за підтримку в 2010 році.

Он як любов к Мацковії у більшоті одеситів оцінив Кремлівський Дід та його посіпака - Янек ... причому на МацкваТВ продовжуть варнякати , що Одеса то є - "рюзьгі горад".
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23.05.2025 19:18 Відповісти
Що там з рейтингами Зельонського? Вже 75%, чи ще треба трохи цивільних вбити і закатувати?
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23.05.2025 20:36 Відповісти
Ось цiкаво скiльки було чи є адептів російського міра серед поранених
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23.05.2025 21:47 Відповісти
 
 