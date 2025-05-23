Окупанти вдарили балістикою по порту в Одесі: 2 загиблих, 8 поранених, з них 4 - у важкому стані (оновлено)

Удень 23 травня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог вдарив двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, 8 поранені. Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту", - зазначив він.

Ще вісім людей дістали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеня важкості й ще двоє дістали незначні тілесні ушкодження.

"Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного. Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!" - додав Кіпер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ б’є по Одесі балістикою. У місті пролунали вибухи

Оновлено 19:00

"На жаль, кількість жертв сьогоднішньої ракетної атаки збільшилася. Від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит", - уточнив згодом очільник ОВА.