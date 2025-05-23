Окупанти вдарили балістикою по порту в Одесі: 2 загиблих, 8 поранених, з них 4 - у важкому стані (оновлено)
Удень 23 травня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог вдарив двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, 8 поранені. Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту", - зазначив він.
Ще вісім людей дістали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеня важкості й ще двоє дістали незначні тілесні ушкодження.
"Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного. Прошу жителів та гостей Одещини реагувати на сигнали повітряної тривоги та, при оголошенні — оперативно прямувати в укриття!" - додав Кіпер.
Оновлено 19:00
"На жаль, кількість жертв сьогоднішньої ракетної атаки збільшилася. Від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит", - уточнив згодом очільник ОВА.
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Гарантію безпеки моста вони отримали за копійчані гроші.
було б бажання, але його схоже немає.
чому ось це вже зовсім інше питання.
Ви ж наче про залізницю писали
Врешті решт, русня залізкою з'єднала тільки рік тому, міст підірвали ще у 22-му, тож вони якось без залізки успішно там жили та воювали.
ЇЇ більше не збивають ні в Дніпрі, ні в Києві ні в Одесі. В цих містах точно стояли ПЕТРІОТИ. Чому вони не ведуть вогонь?
дочекайтесь вечірнього гундосика. там про все узнаєте.
Приліт по цивільному об'єкту в Одесі двох балістичних ракет 9М723 дивним чином був здійснений після того, як над містом з ранку кружляла група дронів, у тому числі з поки невідомими моделями, що відрізняються від Shahed-136.
Сьогодні вранці я описував первинні властивості цих дронів та їхню схожість із ББ "Ланцет-3" або "Скальпель". Зрозуміло, тільки після детального вивчення того, що залишилося від цих дронів та офіційних заяв, можна з упевненістю говорити з чим ми маємо справу, але такий збіг заходів терору РІВ натякає на те, що новий тип дрону цілком міг проводити принагідно та розвідувальну діяльність.
Сама група дронів заходила глибоко в область, деякі тримали курс на Теплодар, робили маневри, вийшли на Одесу тощо. Навіть якщо новий дрон і більше ББ "Ланцет-3" або "Скальпель", то не більше ніж Shahed-136, відповідно, його БЧ може бути рівноцінна, або дещо потужніша за ланцетівську, але все одно буде слабшою за нинішні шахедівські, виведені на рівень - 90 кг ВВ.
Тому, цей засіб може мати функціонал більш терористичний - пожахати громадянське населення, або високоточних, точкових ударів. Але при цьому не слід відкидати можливість застосування цих засобів для проведення розвідувальної діяльності. Аж надто збіглося, поява цих дивних "пташок" у небі над Одесою, з наступним дещо пізніше парним ударом по місту балістичними ракетами.
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ппо? гвинтокрилом? іншим бпла?
Можку припустити, що команда реЗЕдента з усіх зусиль гальмувала цей процес. На цей час ми мали б вже мати сотні балістичних ракет, але де ж вони?
Тобто основу віборців Зеленського складають виборці Януковича. А де зараз Янукович? У Путла в Мацковії , тобто там , звідки на Одесу четвертий рік летить балістика, крилаті ракети та шахеди ... можна сказати , що це так Янек вітання передає одеситам і дякує їх за підтримку в 2010 році.
Он як любов к Мацковії у більшоті одеситів оцінив Кремлівський Дід та його посіпака - Янек ... причому на МацкваТВ продовжуть варнякати , що Одеса то є - "рюзьгі горад".