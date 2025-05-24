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Новини Обстріл Одеси
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Удар балістикою по порту в Одесі: чоловік помер у лікарні від отриманих поранень

Атака балістичними ракетами по Одесі 23 травня

Зросла кількість жертв вчорашньої атаки військ РФ на Одесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", - написав він.

Також читайте: Вибухи пролунали в Одесі на тлі "шахедної" атаки

Як повідомлялося, удень 23 травня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Є загиблі та поранені.

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Одеса (5494) Одеська область (3276) Одеський район (183)


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Та-да - такой интервал был между взрывами. Судя по отзывам у кацапов не срослось, а пострадавшие - случайные прохожие. Дай бог выжившим побыстрее выздороветь.
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24.05.2025 10:28 Відповісти
И еще говорили, шо была начинка , как в шариковых бомбах.
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24.05.2025 10:29 Відповісти
 
 