Удар балістикою по порту в Одесі: чоловік помер у лікарні від отриманих поранень

Зросла кількість жертв вчорашньої атаки військ РФ на Одесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", - написав він.

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Як повідомлялося, удень 23 травня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Є загиблі та поранені.