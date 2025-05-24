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Удар балістикою по порту в Одесі: чоловік помер у лікарні від отриманих поранень
Зросла кількість жертв вчорашньої атаки військ РФ на Одесу.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", - написав він.
Як повідомлялося, удень 23 травня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Є загиблі та поранені.
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alexandr shamov
показати весь коментар24.05.2025 10:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
alexandr shamov
показати весь коментар24.05.2025 10:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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