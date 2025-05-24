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Вночі ворог атакував припортову інфраструктуру Одещини
Російські загарбники атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області.
"За даними слідства, 24 травня вночі збройні сили рф атакували Одещину ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єктах припортової інфраструктури.
Огляд триває, прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин РФ", - йдеться в повідомленні.
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