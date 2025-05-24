Вночі ворог атакував припортову інфраструктуру Одещини

Російські загарбники атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області.

"За даними слідства, 24 травня вночі збройні сили рф атакували Одещину ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єктах припортової інфраструктури.

Огляд триває, прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин РФ", - йдеться в повідомленні.

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