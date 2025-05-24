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Россияне продвинулись возле Отрадного и Троицкого на Донетчине и в Новеньком, Басовке и Журавке - на Сумщине, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение на Донетчине и на приграничье Сумщины.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Отрадного, Троицкого (Донецкая обл.), в Новеньком, Басовке и Журавке (Сумская обл.)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+34 Олексій Петренко #551702
показать весь комментарий24.05.2025 19:50 Ссылка
+20 Володимир Омельянов
показать весь комментарий24.05.2025 19:44 Ссылка
+20 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий24.05.2025 20:03 Ссылка
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Просто треба перестати стреляти
В цій публікації нарешті написали правду що орки в тих трьох селах але вони там уже місяця три.
По Сумщині місцями правда підарня закріпилась, але на плацдарм поки це не тягне. Вони хочуть перерізати трасу від Юнаківки (там підарів нема) аби пацикам на Курщині стало ще складніше і поки не можуть. Підарню поки зупиняють, як буде далі покаже час.
Та нуйонах!
Он де Буданга каву пила! Ще й мабуть мільони туди списувала, як на дрони і підпілля, потужна
золотий дощжовмта стрічка ©
Просунулись, бл... На скільки квадратних кілометрів, гектарів, метрів квадратних?
Карти кажете? В сраку хай такі карти дитячого садка в дупу засунуть обсЦінтери.