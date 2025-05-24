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Россияне продвинулись возле Отрадного и Троицкого на Донетчине и в Новеньком, Басовке и Журавке - на Сумщине, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение на Донетчине и на приграничье Сумщины.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Отрадного, Троицкого (Донецкая обл.), в Новеньком, Басовке и Журавке (Сумская обл.)", - говорится в сообщении.

продвижение врага

продвижение врага

продвижение врага

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Автор: 

Сумская область (3254) Донецкая область (9902) Волновахский район (264) Покровский район (656) Сумский район (236) Отрадное (1) Троицкое (1) Журавка (4) Басовка (9) Новенькое (7)


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Топ комментарии
+34
Ну що, довийобувались з "курською операцією" ,яка перетворилась на Сумську.
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24.05.2025 19:50
+20
Мабуть з цим верховним голов комом(чотирижди ухилянтом) ,голов комом і мінісстром оборони годі сподіватись на контрнаступ.
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24.05.2025 19:44
+20
Мне казалось логичным что в тылу у курской группировки наших войск должны были быть построены укрепления в несколько рядов, чтобы если б нам пришлось отходить - было бы куда.
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24.05.2025 20:03
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Мабуть з цим верховним голов комом(чотирижди ухилянтом) ,голов комом і мінісстром оборони годі сподіватись на контрнаступ.
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24.05.2025 19:44 Ответить
Який контрнаступ?Без повного контролю повітря,в вогневій перевазі лише вологі мріїї.
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24.05.2025 21:00 Ответить
Ну що, довийобувались з "курською операцією" ,яка перетворилась на Сумську.
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24.05.2025 19:50 Ответить
А якби не "вийобувались", то не було б наступу на сумщину? Взагалі не треба "вийобуватись", бо путін нападе.
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24.05.2025 20:06 Ответить
Ні ні ні , як то він нападе , якщо Зе чітко бачив у нього мир в очах
Просто треба перестати стреляти
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24.05.2025 20:29 Ответить
Наступ на Сумщину в 2024 році, це зелені казки для прикриття авантюри, у орків до Корєнєво нікого не було. А зараз теж наступу немає, є заїзди на мотоциклах, ДРГ і обстріли, просто йде формування випаленої зони в прикордонні нашої області і ця зона набагато більша в тих місцях звідки ЗСУ або РДК заходили на територію рф: В-Писарівка, Краснопілля, Миропілля, Юнаківка, Ворожба.
В цій публікації нарешті написали правду що орки в тих трьох селах але вони там уже місяця три.
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24.05.2025 20:42 Ответить
Обісцянти пропонують здаваца🥴
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25.05.2025 07:48 Ответить
Як би не виебувались,бойові бригади які познімали з напрямків де вони кожен куст знали, могли тримати оборону України,так само і Сумщини,але довбням по бидломарафону розповіли що " Курська операція" це перемога, ті самі довбні вибрали у 2019 році зрадника,брехла,мородера у презеденти з тупим жартом на рилі" а то пути нападет"
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25.05.2025 15:01 Ответить
Ви такий наївний і такий дурний,що аж тошно.Ви думаєте куйло б не почало операцію в сумській області??Поражаюсь людям які думають що все б обмежилось донбасом.Маньяк не зупиниться поки він живий!Погано що наше керівництво не вміє планувати,хоча починалась операція добре,а потім замість того щоб рити і бетонувати укріпи зелень херньою страдала!Ну і сирника треба копати в сраку бо головнокомандуючий він ніякий,і купа сраколизів крутяться біля нього!Є купа достойних військових на главкома!
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24.05.2025 21:55 Ответить
То ти такий наївний аж тошно ,якого хєра було потрібно лізти на курщину і знімати бригади з донбасу. а ти дійсно такий наївний ,що аж тошно замісль ***** прийде другий ***** ,справа не в ***** а в кацапах.
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24.05.2025 22:08 Ответить
Все они прекрасно понимают. Но не все в этой жизни можно говорить. К сожалению
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25.05.2025 14:05 Ответить
розбудіть Сирника
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24.05.2025 19:50 Ответить
Ви вже з шаблею?
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25.05.2025 06:09 Ответить
хоча б про ухилянтів писали з ботів з жіночими нікнеймами. а то вже зовсім маразм.
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24.05.2025 19:51 Ответить
Нафронтниці лютують ?)))
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25.05.2025 00:52 Ответить
Forwarded from https://t.me/bahshiddemon/2381 Бахмутський Демон 👹

По Сумщині місцями правда підарня закріпилась, але на плацдарм поки це не тягне. Вони хочуть перерізати трасу від Юнаківки (там підарів нема) аби пацикам на Курщині стало ще складніше і поки не можуть. Підарню поки зупиняють, як буде далі покаже час.
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24.05.2025 20:00 Ответить
Бравурно повідомило заброньоване інформбюро ОПи.
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24.05.2025 20:32 Ответить
Мне казалось логичным что в тылу у курской группировки наших войск должны были быть построены укрепления в несколько рядов, чтобы если б нам пришлось отходить - было бы куда.
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24.05.2025 20:03 Ответить
Логика это у вулканцев, у "слуг"- контроль денежных потоков.
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24.05.2025 20:54 Ответить
Сдается состояния в шекелях у некоторых хорошенько так приросли. А численность украинцев из-за этого сократилась.
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25.05.2025 00:53 Ответить
Це ви про преЗЕдента написали?
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24.05.2025 20:33 Ответить
Е-е-е...
Та нуйонах!
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24.05.2025 20:54 Ответить
Миром і не пахне - путлєр сунеться
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24.05.2025 21:04 Ответить
Ворог сунеться, добровольці скінчилися, західні панове зброю цідять дозовано, американці погрожують вмити руки - всі умови для переможної перемоги. ПС. Щось про наступи РДК давненько не чути бравурних реляцій.
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24.05.2025 22:09 Ответить
На Западе нет оружия больше чем дают. Но того что дают явно достаточно. Иначе бы фронт давно развалился.
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25.05.2025 00:41 Ответить
Зверху лівий куточок - на карті "Ялта" .
Он де Буданга каву пила! Ще й мабуть мільони туди списувала, як на дрони і підпілля, потужна золотий дощ жовмта стрічка ©
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25.05.2025 00:43 Ответить
Спорим кагтавые источники это преподнесут так: мол мы задержали на полгода наступление на Сумы. Чтобы там укрепления подготовить?
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25.05.2025 00:51 Ответить
Я думав, що ми воюємо за села та міста. А насправді за посадки в колгоспному полі. Хто був під Покровськом мене зрозуміє. Така тактика нам не підходить. У відкритому полі дуже важко тримати оборону. Це і не своєчасна доставка *********** і евакуації ранених та неможливість відступити. Ворог до цього уже пристосувався бо використовує квадрацикли і велику кількість дронів Зважаючи на те що їхній міномет стріляє безеперестанку то це тільки питання часу коли тобі в бліндаж прилетить. У селі чи в місті легше вести оборону тому нам потрібно заманювати противника в населений пункт і вести вуличні бої. Інакше ми швидко закінчимося
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25.05.2025 01:47 Ответить
В Новенькому, Басівці та Журавці вони "просунулись" два місяці тому. Зараз вони повідомляють, що захопили Юнаківку.
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25.05.2025 05:32 Ответить
Улюблена кацапами та хахлоприхвостнями колонка.
Просунулись, бл... На скільки квадратних кілометрів, гектарів, метрів квадратних?
Карти кажете? В сраку хай такі карти дитячого садка в дупу засунуть обсЦінтери.
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25.05.2025 08:22 Ответить
 
 