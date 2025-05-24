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Росіяни просунулися біля Одрадного, Троїцького на Донеччині та в Новенькому, Басівці та Журавці на Сумщині, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Донеччині та на прикордонні Сумщині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Одрадного, Троїцького (Донецька обл), в Новенькому, Басівці та Журавці (Сумська обл)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+34 Олексій Петренко #551702
показати весь коментар24.05.2025 19:50 Посилання
+20 Володимир Омельянов
показати весь коментар24.05.2025 19:44 Посилання
+20 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар24.05.2025 20:03 Посилання
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Просто треба перестати стреляти
В цій публікації нарешті написали правду що орки в тих трьох селах але вони там уже місяця три.
По Сумщині місцями правда підарня закріпилась, але на плацдарм поки це не тягне. Вони хочуть перерізати трасу від Юнаківки (там підарів нема) аби пацикам на Курщині стало ще складніше і поки не можуть. Підарню поки зупиняють, як буде далі покаже час.
Та нуйонах!
Он де Буданга каву пила! Ще й мабуть мільони туди списувала, як на дрони і підпілля, потужна
золотий дощжовмта стрічка ©
Просунулись, бл... На скільки квадратних кілометрів, гектарів, метрів квадратних?
Карти кажете? В сраку хай такі карти дитячого садка в дупу засунуть обсЦінтери.