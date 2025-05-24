Росіяни просунулися біля Одрадного, Троїцького на Донеччині та в Новенькому, Басівці та Журавці на Сумщині, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Донеччині та на прикордонні Сумщині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Одрадного, Троїцького (Донецька обл), в Новенькому, Басівці та Журавці (Сумська обл)", - йдеться у повідомленні.

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