Вражеский дрон попал в частный дом на Харьковщине: погибла женщина
Под вечер субботы, 24 мая, в поселке Казачья Лопань Харьковской области российский дрон попал в частный дом. В результате атаки погибла женщина.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, 24 мая около 17:05 в поселке Казачья Лопань вражеский беспилотник попал в частный жилой дом. Погибла женщина, которая проживала в этом доме. Сегодня ей исполнилось 63 года - у погибшей был день рождения", - рассказали в ведомстве.
Сейчас устанавливается тип БПЛА, который применил враг.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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