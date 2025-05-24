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Новости Атака дронов на Харьковщину
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Вражеский дрон попал в частный дом на Харьковщине: погибла женщина

В Харьковской области погибла женщина из-за атаки российского дрона

Под вечер субботы, 24 мая, в поселке Казачья Лопань Харьковской области российский дрон попал в частный дом. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 24 мая около 17:05 в поселке Казачья Лопань вражеский беспилотник попал в частный жилой дом. Погибла женщина, которая проживала в этом доме. Сегодня ей исполнилось 63 года - у погибшей был день рождения", - рассказали в ведомстве.

Сейчас устанавливается тип БПЛА, который применил враг.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

обстрел (27626) Харьковская область (1003) Харьковский район (312) Казачья Лопань (18)


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