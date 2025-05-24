Ворожий дрон влучив у приватний будинок на Харківщині: загинула жінка
Під вечір суботи, 24 травня, у селищі Козача Лопань Харківської області російський дрон влучив у приватний будинок. Внаслідок атаки загинула жінка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, 24 травня близько 17:05 у селищі Козача Лопань ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок. Загинула жінка, яка проживала у цьому помешканні. Сьогодні їй виповнилося 63 роки - у загиблої був день народження", - розповіли у відомстві.
Наразі встановлюється тип БпЛА, який застосував ворог.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
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