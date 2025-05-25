Китай системно снижает закупки российских энергоносителей, - Служба внешней разведки

Китай системно снижает закупки российских энергоносителей. В январе-апреле 2025 года импорт нефти из России упал на 14% - до 32,4 млн тонн, а доходы экспортеров - на 23,9%, до $17,1 млрд.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди причин - стремление Пекина к энергетической самодостаточности, рост рынка электромобилей, жесткие западные санкции и желание Китая платить значительно более низкую цену.

Отмечается, что импорт сжиженного газа также сократился - на 27 % в физических объемах и 28 % в денежном выражении. Хотя трубопроводный экспорт через "Силу Сибири" вырос на 32 %, проект "Сила Сибири - 2" заморожен: Китай отказывается платить за новые объемы больше, чем платят потребители внутри РФ.

Импорт российского угля за четыре месяца вырос на 2 %, но в апреле упал на 13 %. Китай активно поддерживает собственное производство и наращивает долю "зеленой" энергетики.

В разведке добавляют, что инвестиции из КНР в РФ также уменьшились: с $1,2 млрд в год в 2011-2018 до $400 млн в 2022-2023 годах. Причина - война против Украины, санкции и непредсказуемость российского режима.

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