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Новости Сотрудничество Китая и РФ
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Китай системно снижает закупки российских энергоносителей, - Служба внешней разведки

Разведка фиксирует снижение закупок российских энергоресурсов КНР

Китай системно снижает закупки российских энергоносителей. В январе-апреле 2025 года импорт нефти из России упал на 14% - до 32,4 млн тонн, а доходы экспортеров - на 23,9%, до $17,1 млрд.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди причин - стремление Пекина к энергетической самодостаточности, рост рынка электромобилей, жесткие западные санкции и желание Китая платить значительно более низкую цену.

Отмечается, что импорт сжиженного газа также сократился - на 27 % в физических объемах и 28 % в денежном выражении. Хотя трубопроводный экспорт через "Силу Сибири" вырос на 32 %, проект "Сила Сибири - 2" заморожен: Китай отказывается платить за новые объемы больше, чем платят потребители внутри РФ.

Импорт российского угля за четыре месяца вырос на 2 %, но в апреле упал на 13 %. Китай активно поддерживает собственное производство и наращивает долю "зеленой" энергетики.

В разведке добавляют, что инвестиции из КНР в РФ также уменьшились: с $1,2 млрд в год в 2011-2018 до $400 млн в 2022-2023 годах. Причина - война против Украины, санкции и непредсказуемость российского режима.

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Автор: 

Газ (10236) Китай (3023) нефть (1929) россия (96018)


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Топ комментарии
+3
Мільярди барелів запасів. Залежна від нафти з рф країна знайшла найбільші в своїй історії поклади нафти, знайдені запаси сланцевої нафти в південно-східному Діярбакирському басейні Туреччини оцінюють в 6,1 млрд барелів, заявив турецький міністр енергетики. Якщо ці запаси будуть підтверджені, то це поставить Туреччину вище за деяких членів ОПЕК.Про це https://www.reuters.com/business/energy/estimated-6-billion-barrel-shale-oil-reserve-southeast-turkey-minister-says-2025-05-21/ пише Reuters.
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25.05.2025 01:15
+2
Китай зменшує, демократична Індія збільшує, і так по колу...
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25.05.2025 01:14
+1
Китай реально зменшує - по перше він відкрив свій газ десь там, по друге він не Трамп і вкладує нереально в альтернативну енергію
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25.05.2025 01:23
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Правила форума Совет форумчан
Китай зменшує, демократична Індія збільшує, і так по колу...
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25.05.2025 01:14 Ответить
Китай реально зменшує - по перше він відкрив свій газ десь там, по друге він не Трамп і вкладує нереально в альтернативну енергію
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25.05.2025 01:23 Ответить
...будуючи, між іншим, колосальну ГЕС на Брахмапутрі.

голка життя буйла в барелі рашиської нафти

.
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25.05.2025 02:08 Ответить
Мільярди барелів запасів. Залежна від нафти з рф країна знайшла найбільші в своїй історії поклади нафти, знайдені запаси сланцевої нафти в південно-східному Діярбакирському басейні Туреччини оцінюють в 6,1 млрд барелів, заявив турецький міністр енергетики. Якщо ці запаси будуть підтверджені, то це поставить Туреччину вище за деяких членів ОПЕК.Про це https://www.reuters.com/business/energy/estimated-6-billion-barrel-shale-oil-reserve-southeast-turkey-minister-says-2025-05-21/ пише Reuters.
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25.05.2025 01:15 Ответить
Іншалла !

"Турецький поток" кірдик !

.
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25.05.2025 02:05 Ответить
Таварищи, великая энергетическая держава, о которой говорил великий хутин, свершилась !

Это... Китай !

Рашка капут !

.
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25.05.2025 02:03 Ответить
Китай встановив нову планку у переході на відновлювальну енергію, з вітровими та сонячними джерелами, які генерують 26% електрики країни в квітні 2025 року.
Це досягнення стало найвищою місячною часткою на сьогодні.

Чиста електроенергія Китаю покриває понад 80% зростаючого попиту.
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25.05.2025 02:15 Ответить
Китаю не потрібно багато нафти і бензину.

У 2024 році в Китаї було продано понад 11 мільйонів електромобілів, що становить майже половину всіх продажів автомобілів у Китаї.
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25.05.2025 02:29 Ответить
Але до Німеччини китайцям ще далеко.

У Німеччині виробництво електроенергії з поновлюваних джерел досягло історичного рекорду в 2024 році, складаючи вражаючі 62,7% від загального обсягу.
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25.05.2025 03:33 Ответить
Судя по последним фото из реддита которые описывают разные темы в Китае, то заметил такую особенность что они солнечные панели стали лепить просто везде с присущим китайцам масштабом то есть миллионами. Даже видел они там мини пустыни строят полностью состоящие из солнечных панелей. Так что думаю да Китай таки нацелился на возобновляемые источники энергии
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25.05.2025 06:41 Ответить
Зовнішньої розвідки? А що, буває внутрішня розвідка? маячня. Жодна розвідка крім московської не місить слово "зовнішня". Знову змавпували тупо і бездумно у московитів.
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25.05.2025 10:25 Ответить
 
 