Китай системно знижує закупівлі російських енергоносіїв, - Служба зовнішньої розвідки

Китай системно знижує закупівлі російських енергоносіїв. У січні–квітні 2025 року імпорт нафти з Росії впав на 14% – до 32,4 млн тонн, а доходи експортерів – на 23,9%, до $17,1 млрд.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед причин – прагнення Пекіна до енергетичної самодостатності, зростання ринку електромобілів, жорсткіші західні санкції та бажання Китаю платити значно нижчу ціну.

Зазначається, що імпорт скрапленого газу також скоротився – на 27 % у фізичних обсягах і 28 % у грошовому вимірі. Хоча трубопровідний експорт через "Силу Сибіру" зріс на 32 %, проєкт "Сила Сибіру – 2" заморожено: Китай відмовляється платити за нові обсяги більше, ніж платять споживачі всередині РФ.

Імпорт російського вугілля за чотири місяці зріс на 2 %, але в квітні впав на 13 %. Китай активно підтримує власне виробництво та нарощує частку "зеленої" енергетики.

У розвідці додають, що інвестиції з КНР у РФ також зменшилися: з $1,2 млрд на рік у 2011–2018 до $400 млн у 2022–2023 роках. Причина – війна проти України, санкції та непередбачуваність російського режиму.

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