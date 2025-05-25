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Новини Співпраця Китаю та РФ
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Китай системно знижує закупівлі російських енергоносіїв, - Служба зовнішньої розвідки

Розвідка фіксує зниження КНР закупівлі російських енергоресурсів

Китай системно знижує закупівлі російських енергоносіїв. У січні–квітні 2025 року імпорт нафти з Росії впав на 14% – до 32,4 млн тонн, а доходи експортерів – на 23,9%, до $17,1 млрд.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед причин – прагнення Пекіна до енергетичної самодостатності, зростання ринку електромобілів, жорсткіші західні санкції та бажання Китаю платити значно нижчу ціну.

Зазначається, що імпорт скрапленого газу також скоротився – на 27 % у фізичних обсягах і 28 % у грошовому вимірі. Хоча трубопровідний експорт через "Силу Сибіру" зріс на 32 %, проєкт "Сила Сибіру – 2" заморожено: Китай відмовляється платити за нові обсяги більше, ніж платять споживачі всередині РФ.

Імпорт російського вугілля за чотири місяці зріс на 2 %, але в квітні впав на 13 %. Китай активно підтримує власне виробництво та нарощує частку "зеленої" енергетики.

У розвідці додають, що інвестиції з КНР у РФ також зменшилися: з $1,2 млрд на рік у 2011–2018 до $400 млн у 2022–2023 роках. Причина – війна проти України, санкції та непередбачуваність російського режиму.

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Автор: 

газ (10479) Китай (4674) нафта (5568) росія (65800)


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Топ коментарі
+3
Мільярди барелів запасів. Залежна від нафти з рф країна знайшла найбільші в своїй історії поклади нафти, знайдені запаси сланцевої нафти в південно-східному Діярбакирському басейні Туреччини оцінюють в 6,1 млрд барелів, заявив турецький міністр енергетики. Якщо ці запаси будуть підтверджені, то це поставить Туреччину вище за деяких членів ОПЕК.Про це https://www.reuters.com/business/energy/estimated-6-billion-barrel-shale-oil-reserve-southeast-turkey-minister-says-2025-05-21/ пише Reuters.
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25.05.2025 01:15
+2
Китай зменшує, демократична Індія збільшує, і так по колу...
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25.05.2025 01:14
+1
Китай реально зменшує - по перше він відкрив свій газ десь там, по друге він не Трамп і вкладує нереально в альтернативну енергію
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25.05.2025 01:23
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Китай зменшує, демократична Індія збільшує, і так по колу...
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25.05.2025 01:14 Відповісти
Китай реально зменшує - по перше він відкрив свій газ десь там, по друге він не Трамп і вкладує нереально в альтернативну енергію
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25.05.2025 01:23 Відповісти
...будуючи, між іншим, колосальну ГЕС на Брахмапутрі.

голка життя буйла в барелі рашиської нафти

.
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25.05.2025 02:08 Відповісти
Мільярди барелів запасів. Залежна від нафти з рф країна знайшла найбільші в своїй історії поклади нафти, знайдені запаси сланцевої нафти в південно-східному Діярбакирському басейні Туреччини оцінюють в 6,1 млрд барелів, заявив турецький міністр енергетики. Якщо ці запаси будуть підтверджені, то це поставить Туреччину вище за деяких членів ОПЕК.Про це https://www.reuters.com/business/energy/estimated-6-billion-barrel-shale-oil-reserve-southeast-turkey-minister-says-2025-05-21/ пише Reuters.
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25.05.2025 01:15 Відповісти
Іншалла !

"Турецький поток" кірдик !

.
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25.05.2025 02:05 Відповісти
Таварищи, великая энергетическая держава, о которой говорил великий хутин, свершилась !

Это... Китай !

Рашка капут !

.
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25.05.2025 02:03 Відповісти
Китай встановив нову планку у переході на відновлювальну енергію, з вітровими та сонячними джерелами, які генерують 26% електрики країни в квітні 2025 року.
Це досягнення стало найвищою місячною часткою на сьогодні.

Чиста електроенергія Китаю покриває понад 80% зростаючого попиту.
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25.05.2025 02:15 Відповісти
Китаю не потрібно багато нафти і бензину.

У 2024 році в Китаї було продано понад 11 мільйонів електромобілів, що становить майже половину всіх продажів автомобілів у Китаї.
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25.05.2025 02:29 Відповісти
Але до Німеччини китайцям ще далеко.

У Німеччині виробництво електроенергії з поновлюваних джерел досягло історичного рекорду в 2024 році, складаючи вражаючі 62,7% від загального обсягу.
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25.05.2025 03:33 Відповісти
Судя по последним фото из реддита которые описывают разные темы в Китае, то заметил такую особенность что они солнечные панели стали лепить просто везде с присущим китайцам масштабом то есть миллионами. Даже видел они там мини пустыни строят полностью состоящие из солнечных панелей. Так что думаю да Китай таки нацелился на возобновляемые источники энергии
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25.05.2025 06:41 Відповісти
Зовнішньої розвідки? А що, буває внутрішня розвідка? маячня. Жодна розвідка крім московської не місить слово "зовнішня". Знову змавпували тупо і бездумно у московитів.
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25.05.2025 10:25 Відповісти
 
 