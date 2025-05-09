УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12293 відвідувача онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ
413 5

Сі пояснив мотивацію співпраці Китаю з Росією: Розвиток рівноправного і впорядкованого багатополярного світу

путін,сі,цзіньпін

Голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із Володимиром Путіним у Москві заявив, що Китай співпрацює з Росією задля захисту ролі ООН, прав країн, що розвиваються, та побудови багатополярного світу.

Про це речник МЗС Китаю Лінь Цзянь написав на своїй сторінці у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, перед обличчям односторонніх контртечій, залякувань і силової політики, Китай співпрацює з Росією, щоб мужньо і переконано виконувати особливі обов'язки великих країн... рішуче захищати права та інтереси Китаю, Росії та всіх інших країн, що розвиваються, і спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ", - зазначив Сі Цзіньпін.

За його словами, також Пекін і Москва прагнуть захищати авторитет ООН, зберігати історичну правду про Другу світову війну та сприяти економічній глобалізації, яка буде загальнокорисною й упорядкованою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС КНР про заяву Путіна про "спільну боротьбу з неонацизмом": Китай не має наміру вести з РФ цю "боротьбу"

Автор: 

Китай (4636) росія (65442) Сі Цзіньпін (325)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну когда экономика на грани коллапса то и дружить хочется!
показати весь коментар
09.05.2025 17:55 Відповісти
Багатополярний людожерський світ.
показати весь коментар
09.05.2025 17:55 Відповісти
Багатополярний світ це дуже короткочасне поняття. Всі полюси рано чи пізно (швидше рано) змістяться до двох. Тому що полюсів завжди два.
показати весь коментар
09.05.2025 18:03 Відповісти
Пішов нах - так любу ***** можна пояснити
показати весь коментар
09.05.2025 18:01 Відповісти
Косооке старе пи₴дло.
показати весь коментар
09.05.2025 18:07 Відповісти
 
 