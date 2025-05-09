Сі пояснив мотивацію співпраці Китаю з Росією: Розвиток рівноправного і впорядкованого багатополярного світу

Голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із Володимиром Путіним у Москві заявив, що Китай співпрацює з Росією задля захисту ролі ООН, прав країн, що розвиваються, та побудови багатополярного світу.

Про це речник МЗС Китаю Лінь Цзянь написав на своїй сторінці у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, перед обличчям односторонніх контртечій, залякувань і силової політики, Китай співпрацює з Росією, щоб мужньо і переконано виконувати особливі обов'язки великих країн... рішуче захищати права та інтереси Китаю, Росії та всіх інших країн, що розвиваються, і спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ", - зазначив Сі Цзіньпін.

За його словами, також Пекін і Москва прагнуть захищати авторитет ООН, зберігати історичну правду про Другу світову війну та сприяти економічній глобалізації, яка буде загальнокорисною й упорядкованою.

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