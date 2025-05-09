Си объяснил мотивацию сотрудничества Китая с Россией: Развитие равноправного и упорядоченного многополярного мира
Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Китай сотрудничает с Россией для защиты роли ООН, прав развивающихся стран и построения многополярного мира.
Об этом представитель МИД Китая Линь Цзянь написал на своей странице в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, перед лицом односторонних контртечей, запугиваний и силовой политики, Китай сотрудничает с Россией, чтобы мужественно и убежденно выполнять особые обязанности великих стран... решительно защищать права и интересы Китая, России и всех других развивающихся стран и совместно продвигать равноправный и упорядоченный многополярный мир", - отметил Си Цзиньпин.
По его словам, также Пекин и Москва стремятся защищать авторитет ООН, сохранять историческую правду о Второй мировой войне и способствовать экономической глобализации, которая будет общеполезной и упорядоченной.
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Ты пожимаешь руку, обнимаешь, стоишь рядом и улыбаешься уголовнику, на арест которого выдан международный ордер.
Компас ... - куда
Шёлк, а чтобы мужиками управлять
И где аналитики? Короче, нашим украинским детям и внукам до х..я разгребать! И не сегодня по х.й - воспитание не для качества и количества :
Умное и сильное потомство в будущем подумает - а нужна ли Кубань, Курск и т.д.,
чтобы присоединять и кормить, обучать, защищать эти ядом пропитанные территории ордой.
Но сейчас либо будет так в будущем, либо выстоять уже вчера.
Извиняюсь, но как то так...
Давно горобців ловили? А зараз що їсте?