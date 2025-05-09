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Новости Сотрудничество Китая и РФ
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Си объяснил мотивацию сотрудничества Китая с Россией: Развитие равноправного и упорядоченного многополярного мира

путин,си,цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Китай сотрудничает с Россией для защиты роли ООН, прав развивающихся стран и построения многополярного мира.

Об этом представитель МИД Китая Линь Цзянь написал на своей странице в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, перед лицом односторонних контртечей, запугиваний и силовой политики, Китай сотрудничает с Россией, чтобы мужественно и убежденно выполнять особые обязанности великих стран... решительно защищать права и интересы Китая, России и всех других развивающихся стран и совместно продвигать равноправный и упорядоченный многополярный мир", - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, также Пекин и Москва стремятся защищать авторитет ООН, сохранять историческую правду о Второй мировой войне и способствовать экономической глобализации, которая будет общеполезной и упорядоченной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД КНР о заявлении Путина о "совместной борьбе с неонацизмом": Китай не намерен вести с РФ эту "борьбу"

Автор: 

Китай (2996) россия (95725) Си Цзиньпин (289)


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Топ комментарии
+4
Косооке старе пи₴дло.
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09.05.2025 18:07
+2
Багатополярний людожерський світ.
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09.05.2025 17:55
+2
Багатополярний світ це дуже короткочасне поняття. Всі полюси рано чи пізно (швидше рано) змістяться до двох. Тому що полюсів завжди два.
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09.05.2025 18:03
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Ну когда экономика на грани коллапса то и дружить хочется!
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09.05.2025 17:55 Ответить
Багатополярний людожерський світ.
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09.05.2025 17:55 Ответить
Багатополярний світ це дуже короткочасне поняття. Всі полюси рано чи пізно (швидше рано) змістяться до двох. Тому що полюсів завжди два.
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09.05.2025 18:03 Ответить
Скорей всего биполярный…🤪
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09.05.2025 18:44 Ответить
Пішов нах - так любу ***** можна пояснити
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09.05.2025 18:01 Ответить
Косооке старе пи₴дло.
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09.05.2025 18:07 Ответить
китай уйгурів-мусульман тримають у концтаборах. ну то таке.
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09.05.2025 18:23 Ответить
Си правильно говорит. США и западный мир, действительно, прогнил и не вывозит поставленные вызовы.
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09.05.2025 18:25 Ответить
Трампа , певно , гикавка зараз не відпускає ...
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09.05.2025 18:31 Ответить
Пєрдєлка скоріше. Все ще є надія, що круті хлопці з американського впк знищать ідіотів у білому дурдомі. Але та надія тане з часом. То чекаємо, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
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09.05.2025 18:36 Ответить
Какой может быть "впорядкований світ" в объятиях нарушителя всех международных законов, резолюций ООН, агрессора, разрушителя городов, убийцы сотни тысяч человек и похитителя детей?
Ты пожимаешь руку, обнимаешь, стоишь рядом и улыбаешься уголовнику, на арест которого выдан международный ордер.
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09.05.2025 18:33 Ответить
А йому пох. Він би з уйгурами -- чи з будь-яким іншим народом! -- зробив би те саме не розмірковуючи (якби в тому була потреба).
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09.05.2025 18:36 Ответить
Брехлива косопика тварина, як і усі камунізди
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09.05.2025 18:34 Ответить
Великих чи все ж таки правильно казати ницих країн?
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09.05.2025 18:36 Ответить
Порох Придумали - стрелять
Компас ... - куда
Шёлк, а чтобы мужиками управлять
И где аналитики? Короче, нашим украинским детям и внукам до х..я разгребать! И не сегодня по х.й - воспитание не для качества и количества :
Умное и сильное потомство в будущем подумает - а нужна ли Кубань, Курск и т.д.,
чтобы присоединять и кормить, обучать, защищать эти ядом пропитанные территории ордой.
Но сейчас либо будет так в будущем, либо выстоять уже вчера.
Извиняюсь, но как то так...
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09.05.2025 18:38 Ответить
"...особливі обов'язки великих країн.."

Давно горобців ловили? А зараз що їсте?

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09.05.2025 18:40 Ответить
 
 