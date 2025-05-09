Си объяснил мотивацию сотрудничества Китая с Россией: Развитие равноправного и упорядоченного многополярного мира

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве заявил, что Китай сотрудничает с Россией для защиты роли ООН, прав развивающихся стран и построения многополярного мира.

Об этом представитель МИД Китая Линь Цзянь написал на своей странице в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, перед лицом односторонних контртечей, запугиваний и силовой политики, Китай сотрудничает с Россией, чтобы мужественно и убежденно выполнять особые обязанности великих стран... решительно защищать права и интересы Китая, России и всех других развивающихся стран и совместно продвигать равноправный и упорядоченный многополярный мир", - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, также Пекин и Москва стремятся защищать авторитет ООН, сохранять историческую правду о Второй мировой войне и способствовать экономической глобализации, которая будет общеполезной и упорядоченной.

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