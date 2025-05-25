Зеленский поздравил работников Госспецсвязи с профессиональным праздником: Ежедневно обеспечивают то, что критически важно для безопасности страны

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 25 мая, поздравил с профессиональным праздником работников Госспецсвязи.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня день людей, которые обеспечивают надежную связь и защищенное киберпространство. Инженеров, программистов, киберспециалистов, аналитиков, операторов, воинов и защитников - всех, кто ежедневно обеспечивает то, что остается незаметным для большинства, но является критически важным для безопасности страны", - сказал глава государства.

Он поблагодарил за ежедневный труд и преданность делу.

Читайте также: Зеленский поздравил морпехов с профессиональным праздником: Меняете ход боя именно так, как нужно Украине