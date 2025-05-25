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Новости День работников Госспецсвязи
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Зеленский поздравил работников Госспецсвязи с профессиональным праздником: Ежедневно обеспечивают то, что критически важно для безопасности страны

Президент поздравил сотрудников Госспецсвязи с профессиональным праздником

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 25 мая, поздравил с профессиональным праздником работников Госспецсвязи.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня день людей, которые обеспечивают надежную связь и защищенное киберпространство. Инженеров, программистов, киберспециалистов, аналитиков, операторов, воинов и защитников - всех, кто ежедневно обеспечивает то, что остается незаметным для большинства, но является критически важным для безопасности страны", - сказал глава государства.

Он поблагодарил за ежедневный труд и преданность делу.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20734) поздравление (1062) Госспецсвязь (180)


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Топ комментарии
+4
Ми маємо дуже дуже велику проблему.

Хой би воно навіть звалило, але його гроші якось треба конфіскувати. Всі. І мами ріми і тата саші.
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25.05.2025 18:22
+3
На шо натяк? ми маемо велику проблему? 73% зi свого середовища вибрали самого, самого... (забористого чьорта)?
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25.05.2025 18:19
+2
Розумієте, в чому проблема..тут одне мені про мати сказало, без матів важко..

Але..воно - препіздент - має рахункии, як і пуйло у Ватикані!! І майно у країнах, які НЕ мають договори про екстрадицію..
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25.05.2025 18:42
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Якi в .ера свята, пiд час вiйни, коли стiльки загиблих.
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25.05.2025 17:50 Ответить
В той машине , наверное все лысые, от мощного радиооблучение и долго не вытягивают(лямку)?
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25.05.2025 18:34 Ответить
Ну коли я з ними працювала (тендер по чеснаку виграла) вони були дуже сімпатяшні)) в них теж фігова робота..їздити за препіздентами..крім інфозахисту, вони ж ще від наведення захищають.

Нехай, зі святом і їх)
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25.05.2025 18:38 Ответить
На шо натяк? ми маемо велику проблему? 73% зi свого середовища вибрали самого, самого... (забористого чьорта)?
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25.05.2025 18:19 Ответить
Ми маємо дуже дуже велику проблему.

Хой би воно навіть звалило, але його гроші якось треба конфіскувати. Всі. І мами ріми і тата саші.
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25.05.2025 18:22 Ответить
Так пiсля перевиборiв воно - невхоже, наприклад, в Iзраiль, Штати, автоматом його рахунки буде заарештовано, на предмет нелiгiтимностi. А тато Саша най розпочинае випускати Н2О(сiрководень), вже в Iпанii не сховаешся (Портнова - в приклад)... Так шо, скоро мам Рима знову перейде на лапки буша, якщо переживе колапс невдахи-нарiка.
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25.05.2025 18:32 Ответить
Розумієте, в чому проблема..тут одне мені про мати сказало, без матів важко..

Але..воно - препіздент - має рахункии, як і пуйло у Ватикані!! І майно у країнах, які НЕ мають договори про екстрадицію..
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25.05.2025 18:42 Ответить
то й най сидить у тому Ватиканi - два кроки налiво, два кроки направо... тiльки неба латочку, та повтря ковток. Чим не Гулаг-тема. най сидять у тому Ватикан, може ще й остриг покiрностi отримають. Я би такого щастя не хтiв би.
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25.05.2025 21:10 Ответить
Може воно й сиділо, але є проблем..ДВІ яхти там не вміщаються)))
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25.05.2025 21:25 Ответить
То ж такое дело, там и повяжут(возле яхт))))
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25.05.2025 21:31 Ответить
Пардоньте: Н2О = H2S. к слову. тяжелее воздуха, тобто, в подвале вытесняет кислород и человек задыхается, также парализует дыхательные пути, при смертельной концентраци в 700-1000 ррm - это 0.1%. Смертельную дозу H2S человек высиживает в туалете в течении 23 лет своей жизни. Вывод: минимизировать свое пребывание в туалете, как и в районе хранения ГСМ, где воняет протухшим яйцом. Освежитель воздуха вам не поможет))))
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25.05.2025 21:33 Ответить
Патужне привітання...
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25.05.2025 17:58 Ответить
А як так сталося, що наші веб-камери на кордоні були зламані?!...
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25.05.2025 18:03 Ответить
10 тисяч камер все ж було хакнуто, й 81% з них було на території України, - експерт із кібербезпеки
https://patrioty.org.ua/blogs/10-tysiach-kamer-vse-zh-bulo-khaknuto-i-81-z-nykh-bulo-na-terytorii-ukrainy--ekspert-iz-kiberbezpeky-555762.html
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25.05.2025 18:18 Ответить
 
 