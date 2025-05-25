Зеленский поздравил работников Госспецсвязи с профессиональным праздником: Ежедневно обеспечивают то, что критически важно для безопасности страны
Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 25 мая, поздравил с профессиональным праздником работников Госспецсвязи.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня день людей, которые обеспечивают надежную связь и защищенное киберпространство. Инженеров, программистов, киберспециалистов, аналитиков, операторов, воинов и защитников - всех, кто ежедневно обеспечивает то, что остается незаметным для большинства, но является критически важным для безопасности страны", - сказал глава государства.
Он поблагодарил за ежедневный труд и преданность делу.
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+4 Марина Нєчаєва #561431
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+3 alexandr shamov
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+2 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий25.05.2025 18:42 Ссылка
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Нехай, зі святом і їх)
Хой би воно навіть звалило, але його гроші якось треба конфіскувати. Всі. І мами ріми і тата саші.
Але..воно - препіздент - має рахункии, як і пуйло у Ватикані!! І майно у країнах, які НЕ мають договори про екстрадицію..
Н2О= H2S. к слову. тяжелее воздуха, тобто, в подвале вытесняет кислород и человек задыхается, также парализует дыхательные пути, при смертельной концентраци в 700-1000 ррm - это 0.1%. Смертельную дозу H2S человек высиживает в туалете в течении 23 лет своей жизни. Вывод: минимизировать свое пребывание в туалете, как и в районе хранения ГСМ, где воняет протухшим яйцом. Освежитель воздуха вам не поможет))))
https://patrioty.org.ua/blogs/10-tysiach-kamer-vse-zh-bulo-khaknuto-i-81-z-nykh-bulo-na-terytorii-ukrainy--ekspert-iz-kiberbezpeky-555762.html