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Новини День працівників Держспецзв’язку
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Зеленський привітав працівників Держспецзв’язку з професійним святом: Щодня забезпечують те, що є критично важливим для безпеки країни

Президент привітав співробітників Держспецзв’язку з професійним святом

Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 травня, привітав з професійним святом працівників Держспецзв'язку.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні день людей, які забезпечують надійний зв’язок і захищений кіберпростір. Інженерів, програмістів, кіберфахівців, аналітиків, операторів, воїнів і захисників – усіх, хто щодня забезпечує те, що залишається непомітним для більшості, але є критично важливим для безпеки країни", - сказав глава держави.

Він подякував за щоденну працю та відданість справі.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) привітання (735) Держспецзв’язок (356)


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Топ коментарі
+4
Ми маємо дуже дуже велику проблему.

Хой би воно навіть звалило, але його гроші якось треба конфіскувати. Всі. І мами ріми і тата саші.
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25.05.2025 18:22
+3
На шо натяк? ми маемо велику проблему? 73% зi свого середовища вибрали самого, самого... (забористого чьорта)?
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25.05.2025 18:19
+2
Розумієте, в чому проблема..тут одне мені про мати сказало, без матів важко..

Але..воно - препіздент - має рахункии, як і пуйло у Ватикані!! І майно у країнах, які НЕ мають договори про екстрадицію..
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25.05.2025 18:42
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Якi в .ера свята, пiд час вiйни, коли стiльки загиблих.
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25.05.2025 17:50 Відповісти
В той машине , наверное все лысые, от мощного радиооблучение и долго не вытягивают(лямку)?
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25.05.2025 18:34 Відповісти
Ну коли я з ними працювала (тендер по чеснаку виграла) вони були дуже сімпатяшні)) в них теж фігова робота..їздити за препіздентами..крім інфозахисту, вони ж ще від наведення захищають.

Нехай, зі святом і їх)
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25.05.2025 18:38 Відповісти
На шо натяк? ми маемо велику проблему? 73% зi свого середовища вибрали самого, самого... (забористого чьорта)?
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25.05.2025 18:19 Відповісти
Ми маємо дуже дуже велику проблему.

Хой би воно навіть звалило, але його гроші якось треба конфіскувати. Всі. І мами ріми і тата саші.
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25.05.2025 18:22 Відповісти
Так пiсля перевиборiв воно - невхоже, наприклад, в Iзраiль, Штати, автоматом його рахунки буде заарештовано, на предмет нелiгiтимностi. А тато Саша най розпочинае випускати Н2О(сiрководень), вже в Iпанii не сховаешся (Портнова - в приклад)... Так шо, скоро мам Рима знову перейде на лапки буша, якщо переживе колапс невдахи-нарiка.
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25.05.2025 18:32 Відповісти
Розумієте, в чому проблема..тут одне мені про мати сказало, без матів важко..

Але..воно - препіздент - має рахункии, як і пуйло у Ватикані!! І майно у країнах, які НЕ мають договори про екстрадицію..
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25.05.2025 18:42 Відповісти
то й най сидить у тому Ватиканi - два кроки налiво, два кроки направо... тiльки неба латочку, та повтря ковток. Чим не Гулаг-тема. най сидять у тому Ватикан, може ще й остриг покiрностi отримають. Я би такого щастя не хтiв би.
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25.05.2025 21:10 Відповісти
Може воно й сиділо, але є проблем..ДВІ яхти там не вміщаються)))
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25.05.2025 21:25 Відповісти
То ж такое дело, там и повяжут(возле яхт))))
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25.05.2025 21:31 Відповісти
Пардоньте: Н2О = H2S. к слову. тяжелее воздуха, тобто, в подвале вытесняет кислород и человек задыхается, также парализует дыхательные пути, при смертельной концентраци в 700-1000 ррm - это 0.1%. Смертельную дозу H2S человек высиживает в туалете в течении 23 лет своей жизни. Вывод: минимизировать свое пребывание в туалете, как и в районе хранения ГСМ, где воняет протухшим яйцом. Освежитель воздуха вам не поможет))))
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25.05.2025 21:33 Відповісти
Патужне привітання...
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25.05.2025 17:58 Відповісти
А як так сталося, що наші веб-камери на кордоні були зламані?!...
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25.05.2025 18:03 Відповісти
10 тисяч камер все ж було хакнуто, й 81% з них було на території України, - експерт із кібербезпеки
https://patrioty.org.ua/blogs/10-tysiach-kamer-vse-zh-bulo-khaknuto-i-81-z-nykh-bulo-na-terytorii-ukrainy--ekspert-iz-kiberbezpeky-555762.html
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25.05.2025 18:18 Відповісти
 
 