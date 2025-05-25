Зеленський привітав працівників Держспецзв’язку з професійним святом: Щодня забезпечують те, що є критично важливим для безпеки країни

Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 травня, привітав з професійним святом працівників Держспецзв'язку.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні день людей, які забезпечують надійний зв’язок і захищений кіберпростір. Інженерів, програмістів, кіберфахівців, аналітиків, операторів, воїнів і захисників – усіх, хто щодня забезпечує те, що залишається непомітним для більшості, але є критично важливим для безпеки країни", - сказав глава держави.

Він подякував за щоденну працю та відданість справі.

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