Зеленський привітав працівників Держспецзв’язку з професійним святом: Щодня забезпечують те, що є критично важливим для безпеки країни
Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 травня, привітав з професійним святом працівників Держспецзв'язку.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні день людей, які забезпечують надійний зв’язок і захищений кіберпростір. Інженерів, програмістів, кіберфахівців, аналітиків, операторів, воїнів і захисників – усіх, хто щодня забезпечує те, що залишається непомітним для більшості, але є критично важливим для безпеки країни", - сказав глава держави.
Він подякував за щоденну працю та відданість справі.
Топ коментарі
+4 Марина Нєчаєва #561431
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+3 alexandr shamov
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+2 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар25.05.2025 18:42 Посилання
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Нехай, зі святом і їх)
Хой би воно навіть звалило, але його гроші якось треба конфіскувати. Всі. І мами ріми і тата саші.
Але..воно - препіздент - має рахункии, як і пуйло у Ватикані!! І майно у країнах, які НЕ мають договори про екстрадицію..
Н2О= H2S. к слову. тяжелее воздуха, тобто, в подвале вытесняет кислород и человек задыхается, также парализует дыхательные пути, при смертельной концентраци в 700-1000 ррm - это 0.1%. Смертельную дозу H2S человек высиживает в туалете в течении 23 лет своей жизни. Вывод: минимизировать свое пребывание в туалете, как и в районе хранения ГСМ, где воняет протухшим яйцом. Освежитель воздуха вам не поможет))))
https://patrioty.org.ua/blogs/10-tysiach-kamer-vse-zh-bulo-khaknuto-i-81-z-nykh-bulo-na-terytorii-ukrainy--ekspert-iz-kiberbezpeky-555762.html