Наехал на взрывное устройство: в Белгородской области РФ подорвался поезд

В Новооскольском округе Белгородской области РФ поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв.

Об этом в телеграм сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайное происшествие в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено", - написал он.

Российский чиновник добавил, что на месте работают все оперативные службы.

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