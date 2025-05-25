Наехал на взрывное устройство: в Белгородской области РФ подорвался поезд
В Новооскольском округе Белгородской области РФ поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв.
Об этом в телеграм сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайное происшествие в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено", - написал он.
Российский чиновник добавил, что на месте работают все оперативные службы.
Топ комментарии
+19 Алекс Скела
показать весь комментарий25.05.2025 22:31 Ссылка
+12 Ігор Вазіанський
показать весь комментарий25.05.2025 22:35 Ссылка
+12 belge
показать весь комментарий25.05.2025 22:45 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Біда та й годі!
Рейкова війна почалась!!!