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Новости На Белгородщине подорвался поезд
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Наехал на взрывное устройство: в Белгородской области РФ подорвался поезд

В Белгородской области подорвался поезд на взрывчатке

В Новооскольском округе Белгородской области РФ поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв.

Об этом в телеграм сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайное происшествие в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено", - написал он.

Российский чиновник добавил, что на месте работают все оперативные службы.

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Автор: 

взрывчатка (845) поезд (1028) россия (96038) Белгород (457)


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Топ комментарии
+19
Який необережний потяг! Під колеса тра уважніше дивитися.
Біда та й годі!
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25.05.2025 22:31
+12
Що, об'їхати не міг?
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25.05.2025 22:35
+12
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25.05.2025 22:45
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Який необережний потяг! Під колеса тра уважніше дивитися.
Біда та й годі!
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25.05.2025 22:31 Ответить
Нє)(уй шастать!
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25.05.2025 22:51 Ответить
Самі себе підірвали!!!!
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26.05.2025 00:51 Ответить
Що, об'їхати не міг?
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25.05.2025 22:35 Ответить
Потягам касабів у русі треба використовувати ось таку тактику та пристої
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25.05.2025 22:37 Ответить
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25.05.2025 22:45 Ответить
На футболці все правильно написано - про температуру написано на БІРЦІ футболки.
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26.05.2025 00:39 Ответить
Мабуть, партизани з сусідніх братських республік (курської, варонєжської, брянської, і всяких інших).
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25.05.2025 23:07 Ответить
То з другої світової залишилось.
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25.05.2025 23:13 Ответить
Може то Ковпак повернувся, чи якісь інші добрі партизани???
Рейкова війна почалась!!!
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25.05.2025 23:36 Ответить
Ковпак був рідкісною гнидою навіть на совковому фоні.
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26.05.2025 00:03 Ответить
Ті хто воював за совок всі були гнидами. Україна правильно робить позбавляючись від могильників цих скотів.
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26.05.2025 01:27 Ответить
Не наехал на взрывное устройства, а пустили поезд под откос.
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26.05.2025 06:05 Ответить
Может, и наехал, но поезд с рельс не сошел, поэтому так и пишут..
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26.05.2025 07:59 Ответить
 
 