Наїхав на вибуховий пристрій: в Бєлгородській області РФ підірвався поїзд
У Новооскольському окрузі Бєлгородської області РФ поїзд наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух.
Про це в телеграм повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
"Надзвичайна подія в Новооскольському окрузі. За попередньою інформацією, залізничний потяг наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух. Постраждалих немає. Пошкоджено контактну мережу залізничної колії. Рух поїздів тимчасово призупинено", - написав він.
Російський посадовець додав, що на місці працюють усі оперативні служби.
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+12 Ігор Вазіанський
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+12 belge
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