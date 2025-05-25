Наїхав на вибуховий пристрій: в Бєлгородській області РФ підірвався поїзд

У Новооскольському окрузі Бєлгородської області РФ поїзд наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух.

Про це в телеграм повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна подія в Новооскольському окрузі. За попередньою інформацією, залізничний потяг наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух. Постраждалих немає. Пошкоджено контактну мережу залізничної колії. Рух поїздів тимчасово призупинено", - написав він.

Російський посадовець додав, що на місці працюють усі оперативні служби.

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