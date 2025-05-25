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Новини На Бєлгородщині підірвався потяг
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Наїхав на вибуховий пристрій: в Бєлгородській області РФ підірвався поїзд

На Бєлгородщині підірвався потяг на вибухівці

У Новооскольському окрузі Бєлгородської області РФ поїзд наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух.

Про це в телеграм повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"Надзвичайна подія в Новооскольському окрузі. За попередньою інформацією, залізничний потяг наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух. Постраждалих немає. Пошкоджено контактну мережу залізничної колії. Рух поїздів тимчасово призупинено", - написав він.

Російський посадовець додав, що на місці працюють усі оперативні служби.

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Автор: 

вибухівка (474) потяг (1978) росія (65856) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+19
Який необережний потяг! Під колеса тра уважніше дивитися.
Біда та й годі!
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25.05.2025 22:31
+12
Що, об'їхати не міг?
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25.05.2025 22:35
+12
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25.05.2025 22:45
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Який необережний потяг! Під колеса тра уважніше дивитися.
Біда та й годі!
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25.05.2025 22:31 Відповісти
Нє)(уй шастать!
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25.05.2025 22:51 Відповісти
Самі себе підірвали!!!!
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26.05.2025 00:51 Відповісти
Що, об'їхати не міг?
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25.05.2025 22:35 Відповісти
Потягам касабів у русі треба використовувати ось таку тактику та пристої
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25.05.2025 22:37 Відповісти
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25.05.2025 22:45 Відповісти
На футболці все правильно написано - про температуру написано на БІРЦІ футболки.
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26.05.2025 00:39 Відповісти
Мабуть, партизани з сусідніх братських республік (курської, варонєжської, брянської, і всяких інших).
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25.05.2025 23:07 Відповісти
То з другої світової залишилось.
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25.05.2025 23:13 Відповісти
Може то Ковпак повернувся, чи якісь інші добрі партизани???
Рейкова війна почалась!!!
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25.05.2025 23:36 Відповісти
Ковпак був рідкісною гнидою навіть на совковому фоні.
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26.05.2025 00:03 Відповісти
Ті хто воював за совок всі були гнидами. Україна правильно робить позбавляючись від могильників цих скотів.
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26.05.2025 01:27 Відповісти
Не наехал на взрывное устройства, а пустили поезд под откос.
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26.05.2025 06:05 Відповісти
Может, и наехал, но поезд с рельс не сошел, поэтому так и пишут..
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26.05.2025 07:59 Відповісти
 
 