Один человек погиб и один ранен в результате обстрела Кондратовки в Сумской области.

25 мая российские войска совершили артиллерийский обстрел села Кондратовка Хотинской громады на Сумщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

В результате атаки, к сожалению, погиб 48-летний местный житель. Еще один гражданский - 52-летний мужчина - получил ранения. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте.

Отмечается, что из-за угрозы повторных обстрелов пока нет возможности доставить раненого в больницу. Как только ситуация с безопасностью позволит - его госпитализируют.

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"Из Хотинской громады продолжается эвакуация. Призываем жителей не медлить и выезжать. Не рискуйте жизнью и здоровьем", - говорится в сообщении.