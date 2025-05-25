Один человек погиб и один ранен в результате обстрела Кондратовки в Сумской области.
25 мая российские войска совершили артиллерийский обстрел села Кондратовка Хотинской громады на Сумщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
В результате атаки, к сожалению, погиб 48-летний местный житель. Еще один гражданский - 52-летний мужчина - получил ранения. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте.
Отмечается, что из-за угрозы повторных обстрелов пока нет возможности доставить раненого в больницу. Как только ситуация с безопасностью позволит - его госпитализируют.
"Из Хотинской громады продолжается эвакуация. Призываем жителей не медлить и выезжать. Не рискуйте жизнью и здоровьем", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль