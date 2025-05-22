В течение суток россияне атаковали с РЗСВ и БПЛА 29 населенных пунктов Сумщины: повреждены дома и инфраструктура.
С утра 21 мая до утра 22 мая 2025 года, российские войска совершили более 70 обстрелов по 29 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Примененное оружие
Враг активно применял РСЗО и сбрасывания ВОГ с БпЛА.
- более 30 ударов РСЗО;
- почти 30 сбрасываний ВОГ с БПЛА.
Также враг совершил ракетные удары и удары БПЛА по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Великописаревской громаде повреждено нежилое помещение и объект гражданской инфраструктуры;
- в Белопольской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Лебединской громаде повреждены частные жилые дома.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 25 человек.
Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что российские оккупанты регулярно осуществляют попытки пересечения границы в Сумской области. Периодически во время атак они пытаются использовать квадроциклы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Український волонтерський дрон вдарив російського солдата у дупу.
Ви прослухали новини про потужне постачання Міністерством оборони у ЗСУ снарядів, дронів, ракет.