В течение суток россияне атаковали с РЗСВ и БПЛА 29 населенных пунктов Сумщины: повреждены дома и инфраструктура.

обстрел Сумщины

С утра 21 мая до утра 22 мая 2025 года, российские войска совершили более 70 обстрелов по 29 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Примененное оружие

Враг активно применял РСЗО и сбрасывания ВОГ с БпЛА.

  • более 30 ударов РСЗО;
  • почти 30 сбрасываний ВОГ с БПЛА.

Также враг совершил ракетные удары и удары БПЛА по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Великописаревской громаде повреждено нежилое помещение и объект гражданской инфраструктуры;
  • в Белопольской громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Лебединской громаде повреждены частные жилые дома.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 25 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили "Шахедами" по двум предприятиям в Сумах. Повреждены ЛЭП. ФОТО

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что российские оккупанты регулярно осуществляют попытки пересечения границы в Сумской области. Периодически во время атак они пытаются использовать квадроциклы.

