Протягом доби росіяни атакували із РСЗВ та БпЛА 29 населених пунктів Сумщини: пошкоджено будинки та інфраструктуру

Від ранку 21 травня до ранку 22 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 29 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Застосована зброя

Ворог активно застосовував РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.

понад 30 ударів РСЗВ;

майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив ракетні удари та удари БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Великописарівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Лебединській громаді пошкоджено приватні житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що російські окупанти регулярно здійснюють спроби перетину кордону у Сумській області. Періодично під час атак вони намагаються використовувати квадроцикли.