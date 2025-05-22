Протягом доби росіяни атакували із РСЗВ та БпЛА 29 населених пунктів Сумщини: пошкоджено будинки та інфраструктуру
Від ранку 21 травня до ранку 22 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 29 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Застосована зброя
Ворог активно застосовував РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.
- понад 30 ударів РСЗВ;
- майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив ракетні удари та удари БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Великописарівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Лебединській громаді пошкоджено приватні житлові будинки.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей.
Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що російські окупанти регулярно здійснюють спроби перетину кордону у Сумській області. Періодично під час атак вони намагаються використовувати квадроцикли.
