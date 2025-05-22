УКР
Протягом доби росіяни атакували із РСЗВ та БпЛА 29 населених пунктів Сумщини: пошкоджено будинки та інфраструктуру

Від ранку 21 травня до ранку 22 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 29 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Застосована зброя

Ворог активно застосовував РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.

  • понад 30 ударів РСЗВ;
  • майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив ракетні удари та удари БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Великописарівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Лебединській громаді пошкоджено приватні житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що російські окупанти регулярно здійснюють спроби перетину кордону у Сумській області. Періодично під час атак вони намагаються використовувати квадроцикли.

