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Новини Обстріли прикордоння Сумщини
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Одна людина загинула та одна поранена внаслідок обстрілу Кіндратівки на Сумщині

Обстріли Сумщини(фото ілюстративне)

25 травня російські війська здійснили артилерійський обстріл села Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Унаслідок атаки, на жаль, загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний – 52-річний чоловік – зазнав поранення. Йому надали першу медичну допомогу на місці.

Зазначається, що через загрозу повторних обстрілів наразі немає можливості доставити пораненого до лікарні. Як тільки безпекова ситуація дозволить – його госпіталізують.

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"Із Хотінської громади триває евакуація. Закликаємо мешканців не зволікати та виїжджати. Не ризикуйте життям і здоров’ям", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

обстріл (28993) Сумська область (3811) Сумський район (240) Кіндратівка (1) війна в Україні (4546)


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