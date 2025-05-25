Одна людина загинула та одна поранена внаслідок обстрілу Кіндратівки на Сумщині

25 травня російські війська здійснили артилерійський обстріл села Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Унаслідок атаки, на жаль, загинув 48-річний місцевий мешканець. Ще один цивільний – 52-річний чоловік – зазнав поранення. Йому надали першу медичну допомогу на місці.

Зазначається, що через загрозу повторних обстрілів наразі немає можливості доставити пораненого до лікарні. Як тільки безпекова ситуація дозволить – його госпіталізують.

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"Із Хотінської громади триває евакуація. Закликаємо мешканців не зволікати та виїжджати. Не ризикуйте життям і здоров’ям", - йдеться в повідомленні.