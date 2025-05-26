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Новости Обстрелы Запорожской области
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Враг ударил по Юрковке в Запорожской области, два человека получили ранения

Оккупанты ударили по селу в Запорожской области

В Запорожском районе два человека получили ранения из-за ночной атаки российских БПЛА, разрушен частный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров

"После полуночи враг ударил по селу Юрковка. Попал по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и машины рядом", - говорится в публикации.

В результате обстрела получили ранения 60-летняя женщина и 52-летний мужчина.

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Автор: 

обстрел (27672) Запорожская область (3172) Запорожский район (132) Юрковка (1)


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