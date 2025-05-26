Ворог вдарив по Юрківці на Запоріжжі, дві людини дістали поранення
У Запорізькому районі двоє людей дістали поранення через нічну атаку російських БПЛА, зруйновано приватний будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров
"Після опівночі ворог ударив по селу Юрківка. Поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч", - йдеться у публікації.
В результаті обстрілу дістали поранень 60-річна жінка та 52-річний чоловік.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль