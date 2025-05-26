В Германии планируют полностью перевооружить армию из-за угрозы со стороны России

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер приказал полностью укомплектовать германскую армию оружием и техникой до 2029 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении агентства.

Отмечается, что в документе особое внимание уделено необходимости как можно быстрее расширить оборонительные и наступательные возможности Германии из-за угрозы нападения России на территорию НАТО.

"В директиве Броер определяет приоритеты относительно того, какое вооружение должно быть приобретено или произведено в первую очередь, частично отражая приоритеты, определенные ранее НАТО", - в материале.

Издание указывает, что НАТО требует от Берлина как минимум вчетверо усилить противовоздушную оборону - от дальнобойных систем, таких как Patriot, до систем ближнего радиуса действия.

"Другим приоритетом является способность наносить глубокие высокоточные удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров и далеко в тылу противника", - пишет Reuters.

Кроме того, Бройер распорядился увеличить запасы боеприпасов и повысить минимальные объемы накопления для всех типов вооружения.

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