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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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В Германии планируют полностью перевооружить армию из-за угрозы со стороны России

Вооруженные силы Германии готовятся к перевооружению

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер приказал полностью укомплектовать германскую армию оружием и техникой до 2029 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении агентства.

Отмечается, что в документе особое внимание уделено необходимости как можно быстрее расширить оборонительные и наступательные возможности Германии из-за угрозы нападения России на территорию НАТО.

"В директиве Броер определяет приоритеты относительно того, какое вооружение должно быть приобретено или произведено в первую очередь, частично отражая приоритеты, определенные ранее НАТО", - в материале.

Издание указывает, что НАТО требует от Берлина как минимум вчетверо усилить противовоздушную оборону - от дальнобойных систем, таких как Patriot, до систем ближнего радиуса действия.

"Другим приоритетом является способность наносить глубокие высокоточные удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров и далеко в тылу противника", - пишет Reuters.

Кроме того, Бройер распорядился увеличить запасы боеприпасов и повысить минимальные объемы накопления для всех типов вооружения.

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Автор: 

армия (8502) Германия (7043)


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Топ комментарии
+8
От негідники, Анжели на вас нема та інших путінферштейнів.
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26.05.2025 07:25
+5
та можно так і не спішить. Ми поки що тримаємось, так що можете переозброюватись ще років десят. Темпи наступу росіян по 10 квадратних кілометрів за тиждень поки що дозволяють купляти дешевий російський СПГ, а на зекономлені гроші переозброювати Бундесвер.
Геніальне ж рішення.
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26.05.2025 07:36
+4
Дійшло?
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26.05.2025 07:26
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Правила форума Совет форумчан
От негідники, Анжели на вас нема та інших путінферштейнів.
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26.05.2025 07:25 Ответить
Дійшло?
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26.05.2025 07:26 Ответить
саме для цього нам не даюсь зброю щоб їх ВПК декілька трільойнів освоїв
в ЄС євро на 2 поділили і тиша бо ж ***** нападе представте це ж трільони кудись тіпа щезли всю суму в євро зоставили половину а друга де
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26.05.2025 08:20 Ответить
Ja-ja!
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26.05.2025 12:36 Ответить
та можно так і не спішить. Ми поки що тримаємось, так що можете переозброюватись ще років десят. Темпи наступу росіян по 10 квадратних кілометрів за тиждень поки що дозволяють купляти дешевий російський СПГ, а на зекономлені гроші переозброювати Бундесвер.
Геніальне ж рішення.
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26.05.2025 07:36 Ответить
Рецепт Ходжи Насреддина? Той що про шаха та ішака?
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26.05.2025 07:49 Ответить
В першу чергу німецькій армії необхідні яйця.
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26.05.2025 07:56 Ответить
«Після того, як Червона армія захопила концтабір Равенсбрук, за 90 кілометрів від Берліна радянські солдати зґвалтували вцілілих жертв концтабору. Серед них і дівчат, силою вивезених на примусові роботи. З іншого боку, радянське командування підтримувало ідею добити ворога не лише фізично, а і психологічно.
https://24tv.ua/masovi-zvaltuvannya-chervonoyi-armiyi-yak-propaganda-vchila-nenaviditi_n1340999

Британський історик Ентоні Бівор у своїй книжці "Падіння Берліна. 1945" розповідає про ставлення до населення окупованої Німеччини про те, що колони біженців чавили танками, розстрілювали з повітря, жінки та дівчата були зґвалтовані та залишені вмирати. Ентоні Бівор стверджує, що близько 1,4 мільйона жінок було зґвалтовано у Померанії, Східній Пруссії та Сілезії. Російські пропагандисти та історики реагують на дослідження Бівака у звичній їм манері "ви все брешете" і "а ви доведіть".
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26.05.2025 08:01 Ответить
так переозброїти, чи доозброїти? чи все одно, що писати, так пані Макєєва?
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26.05.2025 08:05 Ответить
пере бо змінився тип війни і зброю треба всю змінювати
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26.05.2025 08:22 Ответить
так в статті йде мова про доозброєння
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26.05.2025 08:25 Ответить
давно відомо що херівництво готується до вже пройшлої війни
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26.05.2025 09:00 Ответить
Вартість одного "удару" HIMARS залежить від типу ракети, яка використовується. Найчастіше для HIMARS застосовуються високоточні керовані ракети сімейства GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).
За даними різних джерел, орієнтовна вартість однієї ракети GMLRS становить:

Для армії США: близько 100 000 доларів США. Для експорту (інші країни): від 150 000 до 220 000 доларів США за межами США. Деякі джерела вказують ціну в 159 301 долар.
Важливо розуміти, що одна пускова установка HIMARS може нести і запускати шість ракет GMLRS одночасно. Тому, якщо говорити про "повний залп" з шести ракет, то його вартість може сягати:

Для США: близько 600 000 доларів США (6 ракет по $100 000). Для експорту: близько 900 000 доларів США (6 ракет по $150 000) або навіть більше.
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26.05.2025 09:01 Ответить
Вартість "скиду" керованої авіабомби (КАБ) може варіюватися, оскільки це поняття часто стосується модифікації вже існуючих некерованих авіабомб за допомогою спеціальних комплектів. Таким чином, ціна складається з двох основних частин: вартості самої бомби та вартості комплекту для її перетворення на керовану.
Наразі найчастіше йдеться про російські КАБи, які створюються на базі старих радянських фугасних авіабомб (ФАБ).
Орієнтовна вартість одного "скиду" КАБ:

Модифікація радянської фугасної авіабомби (наприклад, ФАБ-500) на плануючу: За даними відкритих джерел, це коштує приблизно 40 000 доларів США. Деякі джерела вказують на діапазон 40 000 - 50 000 доларів США для високоточної авіабомби, виробленої в Україні. Вартість комплекту для переобладнання (як, наприклад, американський JDAM): Окремий комплект JDAM (Joint Direct Attack Munition) коштує близько 25 000 - 30 000 доларів США. Російські аналоги, такі як УМПК (уніфікований модуль планування та корекції), також мають свою вартість.
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26.05.2025 09:02 Ответить
невелика різниця якщо прийняти до уваги трати на експлуатацію літаків
тому то Польща закупила під тисячу ХІМАРС
не залежить від погоди ударів по аеродромах
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26.05.2025 09:04 Ответить
ДЛя начала надо вернуть в строй 26 бригад бундесвера которые фрау Меркель на радость своему другу Путину разформировала.
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26.05.2025 08:25 Ответить
«- Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель проходила языковую практику в Донецком политехническом институте в 1973 году. »
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26.05.2025 08:31 Ответить
одно закривання німецьких ядерних електростанцій та заупка замість своєї як у Хранціїї електрики по 5 млрд є на рік тч 10 років 50 млрд путіну тіки за електрику
знищення німецької ядерної науки а це і матеріалознавство і фізика для зброї
Канада опалюється електрикою з маи міні гідростанцій газ і нафту продають на полімери а розроБЛЯють ядерні станції виключно для освоєння хай тек
то Муркеля нанесла величезну стратегічну шкоду Німеччині вона 100 рас Херой Расії
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26.05.2025 09:09 Ответить
......Ангела меркель проходила "языковую практику"....
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26.05.2025 10:10 Ответить
Розумні люди боряться з причиною, а не зі слідством. московію тре валити економічно, а не озброюватися проти неї. Озброєння вже не допоможе.
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26.05.2025 09:19 Ответить
 
 