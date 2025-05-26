В Германии планируют полностью перевооружить армию из-за угрозы со стороны России
Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер приказал полностью укомплектовать германскую армию оружием и техникой до 2029 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении агентства.
Отмечается, что в документе особое внимание уделено необходимости как можно быстрее расширить оборонительные и наступательные возможности Германии из-за угрозы нападения России на территорию НАТО.
"В директиве Броер определяет приоритеты относительно того, какое вооружение должно быть приобретено или произведено в первую очередь, частично отражая приоритеты, определенные ранее НАТО", - в материале.
Издание указывает, что НАТО требует от Берлина как минимум вчетверо усилить противовоздушную оборону - от дальнобойных систем, таких как Patriot, до систем ближнего радиуса действия.
"Другим приоритетом является способность наносить глубокие высокоточные удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров и далеко в тылу противника", - пишет Reuters.
Кроме того, Бройер распорядился увеличить запасы боеприпасов и повысить минимальные объемы накопления для всех типов вооружения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в ЄС євро на 2 поділили і тиша бо ж ***** нападе представте це ж трільони кудись тіпа щезли всю суму в євро зоставили половину а друга де
Геніальне ж рішення.
https://24tv.ua/masovi-zvaltuvannya-chervonoyi-armiyi-yak-propaganda-vchila-nenaviditi_n1340999
Британський історик Ентоні Бівор у своїй книжці "Падіння Берліна. 1945" розповідає про ставлення до населення окупованої Німеччини про те, що колони біженців чавили танками, розстрілювали з повітря, жінки та дівчата були зґвалтовані та залишені вмирати. Ентоні Бівор стверджує, що близько 1,4 мільйона жінок було зґвалтовано у Померанії, Східній Пруссії та Сілезії. Російські пропагандисти та історики реагують на дослідження Бівака у звичній їм манері "ви все брешете" і "а ви доведіть".
За даними різних джерел, орієнтовна вартість однієї ракети GMLRS становить:
Для армії США: близько 100 000 доларів США. Для експорту (інші країни): від 150 000 до 220 000 доларів США за межами США. Деякі джерела вказують ціну в 159 301 долар.
Важливо розуміти, що одна пускова установка HIMARS може нести і запускати шість ракет GMLRS одночасно. Тому, якщо говорити про "повний залп" з шести ракет, то його вартість може сягати:
Для США: близько 600 000 доларів США (6 ракет по $100 000). Для експорту: близько 900 000 доларів США (6 ракет по $150 000) або навіть більше.
Наразі найчастіше йдеться про російські КАБи, які створюються на базі старих радянських фугасних авіабомб (ФАБ).
Орієнтовна вартість одного "скиду" КАБ:
Модифікація радянської фугасної авіабомби (наприклад, ФАБ-500) на плануючу: За даними відкритих джерел, це коштує приблизно 40 000 доларів США. Деякі джерела вказують на діапазон 40 000 - 50 000 доларів США для високоточної авіабомби, виробленої в Україні. Вартість комплекту для переобладнання (як, наприклад, американський JDAM): Окремий комплект JDAM (Joint Direct Attack Munition) коштує близько 25 000 - 30 000 доларів США. Російські аналоги, такі як УМПК (уніфікований модуль планування та корекції), також мають свою вартість.
тому то Польща закупила під тисячу ХІМАРС
не залежить від погоди ударів по аеродромах
знищення німецької ядерної науки а це і матеріалознавство і фізика для зброї
Канада опалюється електрикою з маи міні гідростанцій газ і нафту продають на полімери а розроБЛЯють ядерні станції виключно для освоєння хай тек
то Муркеля нанесла величезну стратегічну шкоду Німеччині вона 100 рас Херой Расії