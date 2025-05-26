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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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У Німеччині планують повністю переозброїти армію через загрозу з боку Росії

Збройні сили Німеччини готуються до переозброєння

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр наказав повністю укомплектувати німецьку армію зброєю та технікою до 2029 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на документ, який опинився у розпорядженні агентства.

Зазначається, що у документі особливу увагу приділено необхідності якнайшвидше розширити оборонні та наступальні можливості Німеччини через загрозу нападу Росії на територію НАТО.

"У директиві Броєр визначає пріоритети щодо того, яке озброєння має бути придбане або вироблене в першу чергу, частково відображаючи пріоритети, визначені раніше НАТО", - у матеріалі.

Видання вказує, що НАТО вимагає від Берліна щонайменше вчетверо посилити протиповітряну оборону – від далекобійних систем, таких як Patriot, до систем ближнього радіуса дії.

"Іншим пріоритетом є здатність наносити глибокі високоточні удари, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко в тилу противника", - пише Reuters.

Крім того, Броєр розпорядився збільшити запаси боєприпасів і підвищити мінімальні обсяги накопичення для всіх типів озброєння.

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Автор: 

армія (3777) Німеччина (7449)


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Топ коментарі
+8
От негідники, Анжели на вас нема та інших путінферштейнів.
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26.05.2025 07:25
+5
та можно так і не спішить. Ми поки що тримаємось, так що можете переозброюватись ще років десят. Темпи наступу росіян по 10 квадратних кілометрів за тиждень поки що дозволяють купляти дешевий російський СПГ, а на зекономлені гроші переозброювати Бундесвер.
Геніальне ж рішення.
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26.05.2025 07:36
+4
Дійшло?
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26.05.2025 07:26
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От негідники, Анжели на вас нема та інших путінферштейнів.
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26.05.2025 07:25 Відповісти
Дійшло?
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26.05.2025 07:26 Відповісти
саме для цього нам не даюсь зброю щоб їх ВПК декілька трільойнів освоїв
в ЄС євро на 2 поділили і тиша бо ж ***** нападе представте це ж трільони кудись тіпа щезли всю суму в євро зоставили половину а друга де
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26.05.2025 08:20 Відповісти
Ja-ja!
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26.05.2025 12:36 Відповісти
та можно так і не спішить. Ми поки що тримаємось, так що можете переозброюватись ще років десят. Темпи наступу росіян по 10 квадратних кілометрів за тиждень поки що дозволяють купляти дешевий російський СПГ, а на зекономлені гроші переозброювати Бундесвер.
Геніальне ж рішення.
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26.05.2025 07:36 Відповісти
Рецепт Ходжи Насреддина? Той що про шаха та ішака?
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26.05.2025 07:49 Відповісти
В першу чергу німецькій армії необхідні яйця.
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26.05.2025 07:56 Відповісти
«Після того, як Червона армія захопила концтабір Равенсбрук, за 90 кілометрів від Берліна радянські солдати зґвалтували вцілілих жертв концтабору. Серед них і дівчат, силою вивезених на примусові роботи. З іншого боку, радянське командування підтримувало ідею добити ворога не лише фізично, а і психологічно.
https://24tv.ua/masovi-zvaltuvannya-chervonoyi-armiyi-yak-propaganda-vchila-nenaviditi_n1340999

Британський історик Ентоні Бівор у своїй книжці "Падіння Берліна. 1945" розповідає про ставлення до населення окупованої Німеччини про те, що колони біженців чавили танками, розстрілювали з повітря, жінки та дівчата були зґвалтовані та залишені вмирати. Ентоні Бівор стверджує, що близько 1,4 мільйона жінок було зґвалтовано у Померанії, Східній Пруссії та Сілезії. Російські пропагандисти та історики реагують на дослідження Бівака у звичній їм манері "ви все брешете" і "а ви доведіть".
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26.05.2025 08:01 Відповісти
так переозброїти, чи доозброїти? чи все одно, що писати, так пані Макєєва?
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26.05.2025 08:05 Відповісти
пере бо змінився тип війни і зброю треба всю змінювати
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26.05.2025 08:22 Відповісти
так в статті йде мова про доозброєння
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26.05.2025 08:25 Відповісти
давно відомо що херівництво готується до вже пройшлої війни
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26.05.2025 09:00 Відповісти
Вартість одного "удару" HIMARS залежить від типу ракети, яка використовується. Найчастіше для HIMARS застосовуються високоточні керовані ракети сімейства GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).
За даними різних джерел, орієнтовна вартість однієї ракети GMLRS становить:

Для армії США: близько 100 000 доларів США. Для експорту (інші країни): від 150 000 до 220 000 доларів США за межами США. Деякі джерела вказують ціну в 159 301 долар.
Важливо розуміти, що одна пускова установка HIMARS може нести і запускати шість ракет GMLRS одночасно. Тому, якщо говорити про "повний залп" з шести ракет, то його вартість може сягати:

Для США: близько 600 000 доларів США (6 ракет по $100 000). Для експорту: близько 900 000 доларів США (6 ракет по $150 000) або навіть більше.
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26.05.2025 09:01 Відповісти
Вартість "скиду" керованої авіабомби (КАБ) може варіюватися, оскільки це поняття часто стосується модифікації вже існуючих некерованих авіабомб за допомогою спеціальних комплектів. Таким чином, ціна складається з двох основних частин: вартості самої бомби та вартості комплекту для її перетворення на керовану.
Наразі найчастіше йдеться про російські КАБи, які створюються на базі старих радянських фугасних авіабомб (ФАБ).
Орієнтовна вартість одного "скиду" КАБ:

Модифікація радянської фугасної авіабомби (наприклад, ФАБ-500) на плануючу: За даними відкритих джерел, це коштує приблизно 40 000 доларів США. Деякі джерела вказують на діапазон 40 000 - 50 000 доларів США для високоточної авіабомби, виробленої в Україні. Вартість комплекту для переобладнання (як, наприклад, американський JDAM): Окремий комплект JDAM (Joint Direct Attack Munition) коштує близько 25 000 - 30 000 доларів США. Російські аналоги, такі як УМПК (уніфікований модуль планування та корекції), також мають свою вартість.
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26.05.2025 09:02 Відповісти
невелика різниця якщо прийняти до уваги трати на експлуатацію літаків
тому то Польща закупила під тисячу ХІМАРС
не залежить від погоди ударів по аеродромах
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26.05.2025 09:04 Відповісти
ДЛя начала надо вернуть в строй 26 бригад бундесвера которые фрау Меркель на радость своему другу Путину разформировала.
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26.05.2025 08:25 Відповісти
«- Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель проходила языковую практику в Донецком политехническом институте в 1973 году. »
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26.05.2025 08:31 Відповісти
одно закривання німецьких ядерних електростанцій та заупка замість своєї як у Хранціїї електрики по 5 млрд є на рік тч 10 років 50 млрд путіну тіки за електрику
знищення німецької ядерної науки а це і матеріалознавство і фізика для зброї
Канада опалюється електрикою з маи міні гідростанцій газ і нафту продають на полімери а розроБЛЯють ядерні станції виключно для освоєння хай тек
то Муркеля нанесла величезну стратегічну шкоду Німеччині вона 100 рас Херой Расії
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26.05.2025 09:09 Відповісти
......Ангела меркель проходила "языковую практику"....
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26.05.2025 10:10 Відповісти
Розумні люди боряться з причиною, а не зі слідством. московію тре валити економічно, а не озброюватися проти неї. Озброєння вже не допоможе.
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26.05.2025 09:19 Відповісти
 
 