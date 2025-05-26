У Німеччині планують повністю переозброїти армію через загрозу з боку Росії

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр наказав повністю укомплектувати німецьку армію зброєю та технікою до 2029 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на документ, який опинився у розпорядженні агентства.

Зазначається, що у документі особливу увагу приділено необхідності якнайшвидше розширити оборонні та наступальні можливості Німеччини через загрозу нападу Росії на територію НАТО.

"У директиві Броєр визначає пріоритети щодо того, яке озброєння має бути придбане або вироблене в першу чергу, частково відображаючи пріоритети, визначені раніше НАТО", - у матеріалі.

Видання вказує, що НАТО вимагає від Берліна щонайменше вчетверо посилити протиповітряну оборону – від далекобійних систем, таких як Patriot, до систем ближнього радіуса дії.

"Іншим пріоритетом є здатність наносити глибокі високоточні удари, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко в тилу противника", - пише Reuters.

Крім того, Броєр розпорядився збільшити запаси боєприпасів і підвищити мінімальні обсяги накопичення для всіх типів озброєння.

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