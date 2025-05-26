Рашисты совершили комбинированную атаку на Киевщину: есть повреждения в трех районах
В ночь на понедельник, 26 мая 2025 года, войска РФ совершили комбинированную атаку с использованием БПЛА и крылатых ракет на Киевщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
Последствия атаки
По данным ОВА, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки.
В Фастовском районе поврежден один частный дом.
В Бучанском районе поврежден автомобиль.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владимир #594971
показать весь комментарий26.05.2025 09:04 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль