Рашисты совершили комбинированную атаку на Киевщину: есть повреждения в трех районах

В ночь на понедельник, 26 мая 2025 года, войска РФ совершили комбинированную атаку с использованием БПЛА и крылатых ракет на Киевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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Последствия атаки

По данным ОВА, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены три частных дома и хозяйственные постройки.

В Фастовском районе поврежден один частный дом.

В Бучанском районе поврежден автомобиль.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.