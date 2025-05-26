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Рашисти здійснили комбіновану атаку на Київщину: є пошкодження у трьох районах
У ніч проти понеділка, 26 травня 2025 року, війська РФ здійснили комбіновану атаку з використанням БпЛА та крилатих ракет на Київщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Наслідки атаки
За даними ОВА, унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди.
У Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок.
У Бучанському районі пошкоджено автомобіль.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
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Владимир #594971
показати весь коментар26.05.2025 09:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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