Рашисти здійснили комбіновану атаку на Київщину: є пошкодження у трьох районах

У ніч проти понеділка, 26 травня 2025 року, війська РФ здійснили комбіновану атаку з використанням БпЛА та крилатих ракет на Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

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Наслідки атаки

За даними ОВА, унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди.

У Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок.

У Бучанському районі пошкоджено автомобіль.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.