Глава СВР Иващенко: Планы РФ в отношении Украины не изменились - захват четырех областей и создание буферной зоны

Планы российских оккупантов в отношении Украины не изменились. Захватчики не оставляют намерений захватить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также установить 5-10-километровую буферную зону на территории Харьковщины, Сумщины и Черниговщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформу сообщил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

"Все разведывательное сообщество Украины сходится на том, что ничего нового. Взять полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Но полностью реализовать замысел они не могут. Еще они хотят сделать так называемую зону безопасности на территории Харьковщины, Сумщины, Черниговщины. Однако у них уже не те ресурсы. Если раньше мечтали о 30 километрах вглубь, то сейчас - 5-10 км", - отметил глава СВР.

Он добавил, что заявления о "выдавливании" наших сил из приграничных районов не соответствуют действительности. Наоборот, Украина контролирует ряд позиций на территории России, в частности на Курщине и в Белгородской области.

Кроме того, по словам главы СВР, стратегические планы России в отношении Украины остаются без изменений - это получение полного контроля над территорией страны.

"Но желание не означает возможности. Они истощены - технологически, экономически и дипломатически. Вообще долгосрочной целью России является установление контроля над странами бывшего Советского Союза", - отметил Иващенко.

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