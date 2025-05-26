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Новости Планы рф по Украине
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Глава СВР Иващенко: Планы РФ в отношении Украины не изменились - захват четырех областей и создание буферной зоны

Иващенко о планах РФ

Планы российских оккупантов в отношении Украины не изменились. Захватчики не оставляют намерений захватить Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также установить 5-10-километровую буферную зону на территории Харьковщины, Сумщины и Черниговщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформу сообщил глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

"Все разведывательное сообщество Украины сходится на том, что ничего нового. Взять полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Но полностью реализовать замысел они не могут. Еще они хотят сделать так называемую зону безопасности на территории Харьковщины, Сумщины, Черниговщины. Однако у них уже не те ресурсы. Если раньше мечтали о 30 километрах вглубь, то сейчас - 5-10 км", - отметил глава СВР.

Он добавил, что заявления о "выдавливании" наших сил из приграничных районов не соответствуют действительности. Наоборот, Украина контролирует ряд позиций на территории России, в частности на Курщине и в Белгородской области.

Кроме того, по словам главы СВР, стратегические планы России в отношении Украины остаются без изменений - это получение полного контроля над территорией страны.

"Но желание не означает возможности. Они истощены - технологически, экономически и дипломатически. Вообще долгосрочной целью России является установление контроля над странами бывшего Советского Союза", - отметил Иващенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не стремится к миру, а хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться, - глава СВР Иващенко

Автор: 

армия РФ (19578) оккупация (10187) внешняя разведка (385) Иващенко Олег (10)


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Топ комментарии
+6
як на мою хлопську думку, головний розвідник, взагалі не повинен відсвічувати, а тим більше трасти своєю мичею в медіа!!!
але, країною керує шапіто.
то ж, зустрічаємо нову говорючу голову на всіх марафонах.
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26.05.2025 10:29
+6
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26.05.2025 10:30
+4
Навіть моєму чотирирічному плиміннику(який далеко не розвідник,хоча як сказати завжди знає де у мене в кишенях лежить щось солоденьке для нього) і то зрозуміло що у кацапів план це вся Україна а не 4 області
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26.05.2025 10:37
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Правила форума Совет форумчан
як на мою хлопську думку, головний розвідник, взагалі не повинен відсвічувати, а тим більше трасти своєю мичею в медіа!!!
але, країною керує шапіто.
то ж, зустрічаємо нову говорючу голову на всіх марафонах.
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26.05.2025 10:29 Ответить
https://war.obozrevatel.com/ukr/rosiya-kategorichno-vidkidae-bud-yaku-zamorozku-vijni-v-ukraini-narishkin.htm Росія категорично відкидає будь-яку "заморозку" війни в Україні, - Наришкін
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26.05.2025 10:35 Ответить
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26.05.2025 10:30 Ответить
Новые видосики и потужные заявления, а также констатации очевидных фактов
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26.05.2025 11:05 Ответить
Українські плани також не змінилися, звільнити усі українські території та знищити кілька мільйонів кацапів!
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26.05.2025 10:32 Ответить
Навіть моєму чотирирічному плиміннику(який далеко не розвідник,хоча як сказати завжди знає де у мене в кишенях лежить щось солоденьке для нього) і то зрозуміло що у кацапів план це вся Україна а не 4 області
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26.05.2025 10:37 Ответить
Плани- захоплення всієї України. Чи домовитися с зеленою пліснявою про капітуляцію.
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26.05.2025 10:45 Ответить
Да ты шо, ну ты прям ванга. Это еще одно незламное министерство промывания мозгов мудрому наріду с должностями для своих корешей? Где ракеты клоуны зеленые?
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26.05.2025 11:04 Ответить
Помиляється цей чоловік. Плани рашистов це захоплення усієї України для початку, потім Молдова та Казахстан а далі вже хтось іньший. Звісно з перервами "на мир" щоб накопичувати зброю та рабів - деградантів для нової агресії.
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26.05.2025 11:49 Ответить
Новий персонал в єтері.
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26.05.2025 12:11 Ответить
"...главнає пірістать стрілять..."
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26.05.2025 13:29 Ответить
Розкажіть пану "Голові СЗР", що планм мордору, це знищити всю Україну і українців як націю, а не оте все що він виступає.
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26.05.2025 13:35 Ответить
 
 