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Новини Плани РФ щодо України
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Голова СЗР Іващенко: Плани РФ щодо України не змінились - захоплення чотирьох областей і створення буферної зони

Іващенко про плани РФ

Плани російських окупантів щодо України не змінились. Загарбники не полишають намірів захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, а також встановити 5-10-кілометрову буферну зону на території Харківщини, Сумщини і Чернігівщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Усе розвідувальне співтовариство України сходиться на тому, що нічого нового. Взяти повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою і Херсонською областями. Але повністю реалізувати задум вони не можуть. Іще вони хочуть зробити так звану зону безпеки на території Харківщини, Сумщини, Чернігівщини. Проте у них уже не ті ресурси. Якщо раніше мріяли про 30 кілометрів углиб, то зараз – 5-10 км", - зазначив голова СЗР.

Він додав, що заяви про "видавлювання" наших сил з прикордонних районів не відповідають дійсності. Навпаки, Україна контролює низку позицій на території Росії, зокрема на Курщині та в Бєлгородській області.

Крім того, за словами голови СЗР, стратегічні плани Росії щодо України залишаються без змін – це здобуття повного контролю над територією країни.

"Але бажання не означає можливості. Вони виснажені – технологічно, економічно і дипломатично. Взагалі довгостроковою метою Росії є встановлення контролю над країнами колишнього Радянського Союзу", - зазначив Іващенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не прагне миру, а хоче виграти час, щоб перегрупуватися, - голова СЗР Іващенко

Автор: 

армія рф (17729) окупація (6739) зовнішня розвідка (475) Іващенко Олег (11)


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Топ коментарі
+6
як на мою хлопську думку, головний розвідник, взагалі не повинен відсвічувати, а тим більше трасти своєю мичею в медіа!!!
але, країною керує шапіто.
то ж, зустрічаємо нову говорючу голову на всіх марафонах.
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26.05.2025 10:29
+6
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26.05.2025 10:30
+4
Навіть моєму чотирирічному плиміннику(який далеко не розвідник,хоча як сказати завжди знає де у мене в кишенях лежить щось солоденьке для нього) і то зрозуміло що у кацапів план це вся Україна а не 4 області
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26.05.2025 10:37
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як на мою хлопську думку, головний розвідник, взагалі не повинен відсвічувати, а тим більше трасти своєю мичею в медіа!!!
але, країною керує шапіто.
то ж, зустрічаємо нову говорючу голову на всіх марафонах.
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26.05.2025 10:29 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/ukr/rosiya-kategorichno-vidkidae-bud-yaku-zamorozku-vijni-v-ukraini-narishkin.htm Росія категорично відкидає будь-яку "заморозку" війни в Україні, - Наришкін
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26.05.2025 10:35 Відповісти
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26.05.2025 10:30 Відповісти
Новые видосики и потужные заявления, а также констатации очевидных фактов
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26.05.2025 11:05 Відповісти
Українські плани також не змінилися, звільнити усі українські території та знищити кілька мільйонів кацапів!
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26.05.2025 10:32 Відповісти
Навіть моєму чотирирічному плиміннику(який далеко не розвідник,хоча як сказати завжди знає де у мене в кишенях лежить щось солоденьке для нього) і то зрозуміло що у кацапів план це вся Україна а не 4 області
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26.05.2025 10:37 Відповісти
Плани- захоплення всієї України. Чи домовитися с зеленою пліснявою про капітуляцію.
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26.05.2025 10:45 Відповісти
Да ты шо, ну ты прям ванга. Это еще одно незламное министерство промывания мозгов мудрому наріду с должностями для своих корешей? Где ракеты клоуны зеленые?
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26.05.2025 11:04 Відповісти
Помиляється цей чоловік. Плани рашистов це захоплення усієї України для початку, потім Молдова та Казахстан а далі вже хтось іньший. Звісно з перервами "на мир" щоб накопичувати зброю та рабів - деградантів для нової агресії.
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26.05.2025 11:49 Відповісти
Новий персонал в єтері.
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26.05.2025 12:11 Відповісти
"...главнає пірістать стрілять..."
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26.05.2025 13:29 Відповісти
Розкажіть пану "Голові СЗР", що планм мордору, це знищити всю Україну і українців як націю, а не оте все що він виступає.
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26.05.2025 13:35 Відповісти
 
 