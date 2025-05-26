Голова СЗР Іващенко: Плани РФ щодо України не змінились - захоплення чотирьох областей і створення буферної зони

Плани російських окупантів щодо України не змінились. Загарбники не полишають намірів захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, а також встановити 5-10-кілометрову буферну зону на території Харківщини, Сумщини і Чернігівщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Усе розвідувальне співтовариство України сходиться на тому, що нічого нового. Взяти повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою і Херсонською областями. Але повністю реалізувати задум вони не можуть. Іще вони хочуть зробити так звану зону безпеки на території Харківщини, Сумщини, Чернігівщини. Проте у них уже не ті ресурси. Якщо раніше мріяли про 30 кілометрів углиб, то зараз – 5-10 км", - зазначив голова СЗР.

Він додав, що заяви про "видавлювання" наших сил з прикордонних районів не відповідають дійсності. Навпаки, Україна контролює низку позицій на території Росії, зокрема на Курщині та в Бєлгородській області.

Крім того, за словами голови СЗР, стратегічні плани Росії щодо України залишаються без змін – це здобуття повного контролю над територією країни.

"Але бажання не означає можливості. Вони виснажені – технологічно, економічно і дипломатично. Взагалі довгостроковою метою Росії є встановлення контролю над країнами колишнього Радянського Союзу", - зазначив Іващенко.

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