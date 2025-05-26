450 млн европейцев не должны умолять 340 млн американцев о защите от 140 млн россиян, - Кубилюс

Европа в долгосрочной перспективе должна осознать, что присутствие США в европейской обороне, вероятно, уменьшится, поскольку американцы больше сосредоточатся на Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью LRT, передает Цензор.НЕТ.

"Я постоянно повторяю цифры: 450 миллионов европейцев не должны умолять 340 миллионов американцев защитить Европу от 140 миллионов россиян, которые не могут справиться с 38 миллионами украинцев", - отметил он.

Кубилюс отметил важность инвестиций в собственную оборонную промышленность.

"Мы должны развивать собственное производство. Это наша общая задача, и мы над этим работаем", - добавил еврокомиссар.

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