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450 млн европейцев не должны умолять 340 млн американцев о защите от 140 млн россиян, - Кубилюс
Европа в долгосрочной перспективе должна осознать, что присутствие США в европейской обороне, вероятно, уменьшится, поскольку американцы больше сосредоточатся на Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью LRT, передает Цензор.НЕТ.
"Я постоянно повторяю цифры: 450 миллионов европейцев не должны умолять 340 миллионов американцев защитить Европу от 140 миллионов россиян, которые не могут справиться с 38 миллионами украинцев", - отметил он.
Кубилюс отметил важность инвестиций в собственную оборонную промышленность.
"Мы должны развивать собственное производство. Это наша общая задача, и мы над этим работаем", - добавил еврокомиссар.
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Питання риторичне, бо відповідь - категорично ні.
Всі ваші 450 млн, за виключенням хіба що пари сотень тисяч "божевільних", гуртом втечуть від пари мільйонів москалів.
Ті США , які довгий час були гарантом світової безпеки - вмерли .
А Європу , якщо її не захистить Україна , то її не захистить більш ніхто .
Сама ж вона захиститись не здатна ,, це вже очевидно . Четвертий рік пішов як звідти лунають одні пустопорожні балачки , - та ми ось озброїмось по самі вуха , та ми запустимо конвеєр ВПК , та ми модернізуємо свої армії і тд і тп . ! Кілька разів вже і я грішним ділом - думав що Європа нарешті проснулась , але , як виявилося , то були - ілюзії . Воз як був , так - і нинє там .
З "теплої ванни" європейців схоже - нічим не витягнеш . На жаль .