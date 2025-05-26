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Новости Европа и США
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450 млн европейцев не должны умолять 340 млн американцев о защите от 140 млн россиян, - Кубилюс

Европе не стоит надеяться только на США. Заявление Кубилюса

Европа в долгосрочной перспективе должна осознать, что присутствие США в европейской обороне, вероятно, уменьшится, поскольку американцы больше сосредоточатся на Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью LRT, передает Цензор.НЕТ.

"Я постоянно повторяю цифры: 450 миллионов европейцев не должны умолять 340 миллионов американцев защитить Европу от 140 миллионов россиян, которые не могут справиться с 38 миллионами украинцев", - отметил он.

Кубилюс отметил важность инвестиций в собственную оборонную промышленность.

"Мы должны развивать собственное производство. Это наша общая задача, и мы над этим работаем", - добавил еврокомиссар.

Также читайте: Россия не обладает той силой, которую ей часто приписывают. Поэтому не способна выиграть войну против Украины, - Кубилюс

Автор: 

США (27055) Евросоюз (17258) Кубилюс Андрюс (52)


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Шановні, а ви взагалі психологічно готові до такої війни, яку зараз веде Україна?
Питання риторичне, бо відповідь - категорично ні.
Всі ваші 450 млн, за виключенням хіба що пари сотень тисяч "божевільних", гуртом втечуть від пари мільйонів москалів.
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26.05.2025 10:51 Ответить
Особливо, коли тим 140 мільйонам росіян дають пенделя 30 мільйонів українців, ще й з "палками в колесах" від влади.
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26.05.2025 10:52 Ответить
140? Та це ж єврокомісарівське ІПСО - всі знають, що москалів десь 90 мільйонів максимум, а взагалі 60-70 (50 не більше).
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26.05.2025 10:52 Ответить
Так, хто заважає? Не розумію...
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26.05.2025 11:10 Ответить
Досить вже просити у американців захисту , наперед знаючи що його не буде .? Як бачимо - нинішні США не бояться воювати лише з босоногими повстанцями . З тими в кого немає ядерної зброї . А якщо вона в кого є , то вони ліпше тому відсмокчуть .
Ті США , які довгий час були гарантом світової безпеки - вмерли .
А Європу , якщо її не захистить Україна , то її не захистить більш ніхто .
Сама ж вона захиститись не здатна ,, це вже очевидно . Четвертий рік пішов як звідти лунають одні пустопорожні балачки , - та ми ось озброїмось по самі вуха , та ми запустимо конвеєр ВПК , та ми модернізуємо свої армії і тд і тп . ! Кілька разів вже і я грішним ділом - думав що Європа нарешті проснулась , але , як виявилося , то були - ілюзії . Воз як був , так - і нинє там .
З "теплої ванни" європейців схоже - нічим не витягнеш . На жаль .
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26.05.2025 11:40 Ответить
Была же вроде картинка на эту тему, видимо он ее озвучил.
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26.05.2025 12:25 Ответить
 
 