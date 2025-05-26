450 млн європейців не повинні благати 340 млн американців про захист від 140 млн росіян, - Кубілюс

Європа у довгостроковій перспективі має усвідомити, що присутність США в європейській обороні, ймовірно, зменшиться, оскільки американці більше зосередяться на Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю LRT, передає Цензор.НЕТ.

"Я постійно повторюю цифри: 450 мільйонів європейців не повинні благати 340 мільйонів американців захистити Європу від 140 мільйонів росіян, які не можуть впоратися з 38 мільйонами українців", - зазначив він.

Кубілюс наголосив на важливості інвестицій у власну оборонну промисловість.

"Ми маємо розвивати власне виробництво. Це наше спільне завдання, і ми над цим працюємо", - додав єврокомісар.

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