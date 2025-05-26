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450 млн європейців не повинні благати 340 млн американців про захист від 140 млн росіян, - Кубілюс
Європа у довгостроковій перспективі має усвідомити, що присутність США в європейській обороні, ймовірно, зменшиться, оскільки американці більше зосередяться на Індо-Тихоокеанському регіоні.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю LRT, передає Цензор.НЕТ.
"Я постійно повторюю цифри: 450 мільйонів європейців не повинні благати 340 мільйонів американців захистити Європу від 140 мільйонів росіян, які не можуть впоратися з 38 мільйонами українців", - зазначив він.
Кубілюс наголосив на важливості інвестицій у власну оборонну промисловість.
"Ми маємо розвивати власне виробництво. Це наше спільне завдання, і ми над цим працюємо", - додав єврокомісар.
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Питання риторичне, бо відповідь - категорично ні.
Всі ваші 450 млн, за виключенням хіба що пари сотень тисяч "божевільних", гуртом втечуть від пари мільйонів москалів.
Ті США , які довгий час були гарантом світової безпеки - вмерли .
А Європу , якщо її не захистить Україна , то її не захистить більш ніхто .
Сама ж вона захиститись не здатна ,, це вже очевидно . Четвертий рік пішов як звідти лунають одні пустопорожні балачки , - та ми ось озброїмось по самі вуха , та ми запустимо конвеєр ВПК , та ми модернізуємо свої армії і тд і тп . ! Кілька разів вже і я грішним ділом - думав що Європа нарешті проснулась , але , як виявилося , то були - ілюзії . Воз як був , так - і нинє там .
З "теплої ванни" європейців схоже - нічим не витягнеш . На жаль .