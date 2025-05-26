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Новини Європа та США
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450 млн європейців не повинні благати 340 млн американців про захист від 140 млн росіян, - Кубілюс

Європі не варто сподіватися лише на США. Заява Кубілюса

Європа у довгостроковій перспективі має усвідомити, що присутність США в європейській обороні, ймовірно, зменшиться, оскільки американці більше зосередяться на Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю LRT, передає Цензор.НЕТ.

"Я постійно повторюю цифри: 450 мільйонів європейців не повинні благати 340 мільйонів американців захистити Європу від 140 мільйонів росіян, які не можуть впоратися з 38 мільйонами українців", - зазначив він.

Кубілюс наголосив на важливості інвестицій у власну оборонну промисловість.

"Ми маємо розвивати власне виробництво. Це наше спільне завдання, і ми над цим працюємо", - додав єврокомісар.

Також читайте: Росія не має тієї сили, яку їй часто приписують. Тому не здатна виграти війну проти України, - Кубілюс

Автор: 

США (23303) Євросоюз (13625) Кубілюс Андрюс (56)


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Шановні, а ви взагалі психологічно готові до такої війни, яку зараз веде Україна?
Питання риторичне, бо відповідь - категорично ні.
Всі ваші 450 млн, за виключенням хіба що пари сотень тисяч "божевільних", гуртом втечуть від пари мільйонів москалів.
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26.05.2025 10:51 Відповісти
Особливо, коли тим 140 мільйонам росіян дають пенделя 30 мільйонів українців, ще й з "палками в колесах" від влади.
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26.05.2025 10:52 Відповісти
140? Та це ж єврокомісарівське ІПСО - всі знають, що москалів десь 90 мільйонів максимум, а взагалі 60-70 (50 не більше).
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26.05.2025 10:52 Відповісти
Так, хто заважає? Не розумію...
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26.05.2025 11:10 Відповісти
Досить вже просити у американців захисту , наперед знаючи що його не буде .? Як бачимо - нинішні США не бояться воювати лише з босоногими повстанцями . З тими в кого немає ядерної зброї . А якщо вона в кого є , то вони ліпше тому відсмокчуть .
Ті США , які довгий час були гарантом світової безпеки - вмерли .
А Європу , якщо її не захистить Україна , то її не захистить більш ніхто .
Сама ж вона захиститись не здатна ,, це вже очевидно . Четвертий рік пішов як звідти лунають одні пустопорожні балачки , - та ми ось озброїмось по самі вуха , та ми запустимо конвеєр ВПК , та ми модернізуємо свої армії і тд і тп . ! Кілька разів вже і я грішним ділом - думав що Європа нарешті проснулась , але , як виявилося , то були - ілюзії . Воз як був , так - і нинє там .
З "теплої ванни" європейців схоже - нічим не витягнеш . На жаль .
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26.05.2025 11:40 Відповісти
Была же вроде картинка на эту тему, видимо он ее озвучил.
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26.05.2025 12:25 Відповісти
 
 