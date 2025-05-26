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Новости Мобилизация в РФ
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Глава СВР Иващенко: Мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек, подготовленных - 3 млн

Иващенко о планах РФ

Мобилизационный ресурс РФ составляет около 25 миллионов человек, из которых только 3 миллиона имеют боевую подготовку.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укрінформ, информирует Цензор.НЕТ.

"В России проживает примерно 145 миллионов. Мобилизационный ресурс составляет 25 млн человек. Это те, кто имеет соответствующие военно-учетные или смежные специальности. И это трудовые ресурсы, которые двигают экономику. Но реально подготовленных - 3 млн", - отметил Иващенко.

По словам главы СВР, с начала полномасштабной войны Россия мобилизовала около 1,3 миллиона человек. В то же время, потери России - убитыми и ранеными - составляют еще почти миллион.

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Автор: 

россия (96038) внешняя разведка (385) мобилизация (2800) Иващенко Олег (10)


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Топ комментарии
+11
Мабуть кожний з нас чув слова, повторюваних рефреном до сих пір, що населення Росіськи складає 146 млн. двоногих істот. А відтак у їхнього нацистського режиму, порівняно з Україною, є чи не безкінечний резерв для війни так званої живої сили ("м*яса").

Після того, як я в 2011 р. подивився в ЮТУБі відомий сюжет Андрона Кончаловського, в якому він порівнює Росісю з африканськими країнами, я тільки хмикав коли чув про ті 140 млн. рускамірських істот.

Знав також про виступ керівниці всіх ЗАГСів недоімперії, яка на якійсь нараді сказала, що на літо 2010 р. в Росісьці проживало 89 млн. рил. Чомусь ніхто на це не зважав.

Сьогодні зранку попав на інтерв*ю з Полтораніним, викладеним в ЮТУБі. Був такий віце-прем*єр в часи Єльцина. Так от він каже, що зараз населення Путлерляндії має кількість не більше 80 млн..

До чого це я веду? А до того, що розмови про безкінечні людські резерви фюрера Путлєра не більше, ніж пропагандонська брехня.
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26.05.2025 11:49
+6
В Україні мобілізаційний ресурс повністю вичерпано, на жаль..
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26.05.2025 11:57
+6
А це не заважає нашим хенералам, Просирському та Зеленському робити ставку у війні на бусіфікацію. Але скоро зелені хенерали та сам зелений банкрот вичерпають наш ресурс та будуть жидко та потужно обсиратись. П.С. Ми не можемо воювати баш на баш, народу там більше. Треба щось вигадувати, навіть кацапи щось вигадують, у нас дебили в Генштабі, сам Верховний дебіл, що воює без ракет, дронів та ППО.
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26.05.2025 12:05
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Залишилось лише скористатись цією надсекретною інформацією!
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26.05.2025 11:48 Ответить
Мабуть кожний з нас чув слова, повторюваних рефреном до сих пір, що населення Росіськи складає 146 млн. двоногих істот. А відтак у їхнього нацистського режиму, порівняно з Україною, є чи не безкінечний резерв для війни так званої живої сили ("м*яса").

Після того, як я в 2011 р. подивився в ЮТУБі відомий сюжет Андрона Кончаловського, в якому він порівнює Росісю з африканськими країнами, я тільки хмикав коли чув про ті 140 млн. рускамірських істот.

Знав також про виступ керівниці всіх ЗАГСів недоімперії, яка на якійсь нараді сказала, що на літо 2010 р. в Росісьці проживало 89 млн. рил. Чомусь ніхто на це не зважав.

Сьогодні зранку попав на інтерв*ю з Полтораніним, викладеним в ЮТУБі. Був такий віце-прем*єр в часи Єльцина. Так от він каже, що зараз населення Путлерляндії має кількість не більше 80 млн..

До чого це я веду? А до того, що розмови про безкінечні людські резерви фюрера Путлєра не більше, ніж пропагандонська брехня.
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26.05.2025 11:49 Ответить
Тобто ти як справжній українчик не віриш заяві керівника своєї СЗР, а віриш керівницям рашистського загсу та якомусь кацапському прем'єру часів єльцина. Думаю, якщо завтра вийде і пуйло та заявить, що мокшалів усього 2-3 млн, ти йому теж охоче повіриш. Бо все інше для тебе - пропагандонська брехня.
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26.05.2025 12:26 Ответить
ПНХ, кацапська паскудо!
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26.05.2025 13:52 Ответить
Самой охраняемой государственной тайной нынешней России является вопрос, какова реальная численность населения?
В 2011 году разразился грандиозный скандал. Екатерина Улитина, являвшейся тогда сотрудницей Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС, рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года по документам живого населения числится 89 миллионов 654 тысячи 325 человек. При этом Екатерина Улитина даже привела настоящую статистику: «За весь 2009 год умерло 5 миллионов 854 человека. А за период с 01.01.2010 года до 01.06.2010 года умерло уже 4 миллиона 678 тысяч 856 человек. Таким образом, только за полтора года умерло 10 миллионов 679 тысяч 710 человек. Правительство знает об этом, поскольку каждый квартал правительство фиксирует отчеты ЦАЦ , но реально оно обнародует совсем другие цифры. Более того, в течение следующих 10 лет в России ожидается смертность около 40 миллионов человек».
После того, как она открыла всем эти страшные факты о реальном количестве живых россиян, ее немедленно уволили из Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС. После увольнения с Екатериной провели беседу сотрудники ФСБ, которые посоветовали ей впредь держать свой язык за зубами, в последствии эмигрировала из страны.
Элла Памфилова заявила, что на выборы Путина пришло 87 миллионов избирателей. Из 89 миллионов жителей страны. В выборах приняли участие избиратели в возрасте от одного года, а так же инвалиды, старики и покойники.
Многие исследователи утверждают, что реальная численность населения России составляет 52 миллиона человек, а видимость большей народонаселенности достигается за счет мигрантов из мусульманских стран, которых в России по неофициальным данным насчитывается около 20 миллионов человек. Во многих крупных городах число населения из мусульманских стран подходит к отметке в 50 %, а в Москве эта отметка уже давно пройдена - коренные москвичи)
Перепись 1937 открыла страшную правду о численности населения, репрессиях, и голоде 1932-1933 годов. Была засекречена....
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26.05.2025 13:06 Ответить
Я теж таке чув . Від самих же кацапів , так званих на кацапії - іноагєнтов . Про те що в реалі на кацапії немає і близько тих 145 млн , говорив нещодавно Осєчкін . А ще раніше Єль Мюрід і Ліпсіц . Це кацапи які знають що кажуть , у них є зв'язки у верхах , і точно є джерела які озвучують більш правдиву інфу , ніж та яка лунає з екрану кацапТБ ..
Ель Мюріда взагалі важко запідозрити в симпатіях до України , він справжня імперська гнида , але і режим ***** вважає антиросійським .
Іващенко , щоб не мудрувати і довго не думати , скоріш за все взяв дані з Віки .
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26.05.2025 14:11 Ответить
145 мільйонів, 25 мільйонів - іпсо, все іпсо, на цензорі можна багато висловлювань патріотів знайти, які точно знають, що там насправді в 2, в 3 рази менше.
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26.05.2025 11:51 Ответить
Для чого ти голосував за Зеленського?
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26.05.2025 11:54 Ответить
Ідіот.
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26.05.2025 11:57 Ответить
он тогда "устал ат вайны и хоть паржем"
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26.05.2025 13:01 Ответить
за Трумпа?
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26.05.2025 12:03 Ответить
Реакція Вассермана...
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26.05.2025 12:11 Ответить
Один он вже встиг постом вище висратись)
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26.05.2025 11:54 Ответить
Віра не потребує доказів.
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26.05.2025 11:55 Ответить
В кого ти лякаєш цим замість того, щоб свою роботу виконувати як слід?
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26.05.2025 11:52 Ответить
А скільки в нас ухилянтів, немає інформації?
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26.05.2025 11:53 Ответить
В Україні мобілізаційний ресурс повністю вичерпано, на жаль..
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26.05.2025 11:57 Ответить
Ага. Тільки пан Іващенко чомусь, сором"язливо не згадав, що рашка ще має мобілізаційний ресурс в КНДР і Китаї...
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26.05.2025 11:57 Ответить
Скажіть, а у вас на ТОТ кацапи проводять мобілізацію? Чи у вас все суто добровільно, по контракту?
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26.05.2025 12:00 Ответить
В Києві? Ну-ну.
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26.05.2025 12:14 Ответить
Я тобі секрет відкрию. На Цензорі біля ніку прапорець ІР висвічується. Час піднімати перед Адмінами питання, чи не забагато тут ;киян; з Великобританії.
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26.05.2025 12:21 Ответить
VPN не, не слышали?
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26.05.2025 12:57 Ответить
Це щоб у вконтактік та однокласснікі заходити?
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26.05.2025 13:01 Ответить
На большее фантазии не хватает?
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26.05.2025 13:28 Ответить
А чого це у вас в Києві британський прапор?
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26.05.2025 12:22 Ответить
А це не заважає нашим хенералам, Просирському та Зеленському робити ставку у війні на бусіфікацію. Але скоро зелені хенерали та сам зелений банкрот вичерпають наш ресурс та будуть жидко та потужно обсиратись. П.С. Ми не можемо воювати баш на баш, народу там більше. Треба щось вигадувати, навіть кацапи щось вигадують, у нас дебили в Генштабі, сам Верховний дебіл, що воює без ракет, дронів та ППО.
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26.05.2025 12:05 Ответить
тоді робіть ЯЗ
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26.05.2025 12:05 Ответить
Тупе, дурне, язикате та зелене ! Що це таке ?
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26.05.2025 12:06 Ответить
Якщо так рахувати, то і у нас мобілізаційний ресурс - 10 мільонів. В рашке 20 млн чоловіків 20-40 років всього, 40-50 - ще чуть більше 10 млн. Це взагалі всі.
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26.05.2025 12:06 Ответить
Та не 10 млн у нас, не поширюй вороже іпсо. В Україні мінімум 100 млн ресурсу, тільки один пес патрон рахується за 95 млн.
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26.05.2025 12:29 Ответить
скільки б там не було, але всерівно більше ніж у нас
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26.05.2025 12:11 Ответить
І для чого такі вкиди чи не для деморалізації суспілства ? те щ в росії такий ресурс може воювати вічно і не приклад що країна з більшим населенням і ресурсами завжди перемагає ,Для прикладу росія програли кримську війну ,також програла японську війну після чого революція ,також ссср не виграв фінську війну. Головне допомагати ЗСУ ,а ще бракує патріотів і професіоналів на всіх рівнях, як в державному управлінні так військових керівників.
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26.05.2025 12:16 Ответить
Вкиди у твоєї мами в борщі. А подібні заяви робляться, в тому числі, для того, щоб було менше шапкозакидальницьких настроїв у стилі : аааа! Чмобіки скоро закінчаться! Потужна перемога!
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26.05.2025 12:30 Ответить
Цікаво, як зараз почуваються наші "соціологи", які тут розповідали казоньки про 80 млн населення ереф. Тепер їм доведеться довго відчищати свої язики та полоскати роти, бо сьогодні вони досхочу скуштували лайна.
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26.05.2025 12:34 Ответить
Наймудрєйший нарід цю новину у більшості своїй не прочитає далі заголовку, а то і взагалі пролистає. Наші соціологи можуть спати спокійно і далі кидати гівно на вентелятор.
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26.05.2025 12:46 Ответить
Такі данні, що оголошує СВР, це не випадкова дурня, а спрямована на охолоджування суспільства інформація. Люди повинні думати, що коли буде мирна угода на умовах раші, це ще добре, бо мільйони рашистів вже чекають на кордоні команди - фас!!
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26.05.2025 13:08 Ответить
Те, що цей персонаж - голова зовнішньої розвідки наводить дані з Вікіпедії як особистий аналіз стану справ на московщині, є показником зеленої ганьби яка його туди й призначила
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26.05.2025 13:11 Ответить
А как оно посчитало?!
145млн, 72,5млн. мужчин, от 20-50лет 40млн. вовлечённых в экономику **********. - 10млн.мажоров которые уедут, в экономике должны остаться минимум 20-25млн., Бюджетников половина, если есть 5млн. это максимум. Желающих воевать за деньги не все меньше, а потери большие. На вторую мобилизацию ***** не пойдет, зная куда делась первая мобилизация!!! Так шо не нужно натягивать сову на глобус и рассказывать страшилки!!!🤡😊🤪🤣🥳
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26.05.2025 16:26 Ответить
 
 