Глава СВР Иващенко: Мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек, подготовленных - 3 млн

Мобилизационный ресурс РФ составляет около 25 миллионов человек, из которых только 3 миллиона имеют боевую подготовку.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укрінформ, информирует Цензор.НЕТ.

"В России проживает примерно 145 миллионов. Мобилизационный ресурс составляет 25 млн человек. Это те, кто имеет соответствующие военно-учетные или смежные специальности. И это трудовые ресурсы, которые двигают экономику. Но реально подготовленных - 3 млн", - отметил Иващенко.

По словам главы СВР, с начала полномасштабной войны Россия мобилизовала около 1,3 миллиона человек. В то же время, потери России - убитыми и ранеными - составляют еще почти миллион.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Деньги тают": В разведке рассказали о сокращении запасов золота и юаней в России