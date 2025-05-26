Голова СЗР Іващенко: Мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб, підготовлених - 3 млн

Мобілізаційний ресурс РФ становить близько 25 мільйонів людей, з яких лише 3 мільйони мають бойову підготовку.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"У Росії проживає приблизно 145 мільйонів. Мобілізаційний ресурс становить 25 млн осіб. Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності. І це трудові ресурси, які рухають економіку. Але реально підготовлених - 3 млн", - зазначив Іващенко.

За словами голови СЗР, від початку повномасштабної війни Росія мобілізувала близько 1,3 мільйона осіб. Водночас, втрати Росії - вбитими і пораненими - складають ще майже мільйон.

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