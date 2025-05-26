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Голова СЗР Іващенко: Мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб, підготовлених - 3 млн
Мобілізаційний ресурс РФ становить близько 25 мільйонів людей, з яких лише 3 мільйони мають бойову підготовку.
Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"У Росії проживає приблизно 145 мільйонів. Мобілізаційний ресурс становить 25 млн осіб. Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності. І це трудові ресурси, які рухають економіку. Але реально підготовлених - 3 млн", - зазначив Іващенко.
За словами голови СЗР, від початку повномасштабної війни Росія мобілізувала близько 1,3 мільйона осіб. Водночас, втрати Росії - вбитими і пораненими - складають ще майже мільйон.
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+11 Vsevolod Marchenko #551075
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Після того, як я в 2011 р. подивився в ЮТУБі відомий сюжет Андрона Кончаловського, в якому він порівнює Росісю з африканськими країнами, я тільки хмикав коли чув про ті 140 млн. рускамірських істот.
Знав також про виступ керівниці всіх ЗАГСів недоімперії, яка на якійсь нараді сказала, що на літо 2010 р. в Росісьці проживало 89 млн. рил. Чомусь ніхто на це не зважав.
Сьогодні зранку попав на інтерв*ю з Полтораніним, викладеним в ЮТУБі. Був такий віце-прем*єр в часи Єльцина. Так от він каже, що зараз населення Путлерляндії має кількість не більше 80 млн..
До чого це я веду? А до того, що розмови про безкінечні людські резерви фюрера Путлєра не більше, ніж пропагандонська брехня.
В 2011 году разразился грандиозный скандал. Екатерина Улитина, являвшейся тогда сотрудницей Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС, рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года по документам живого населения числится 89 миллионов 654 тысячи 325 человек. При этом Екатерина Улитина даже привела настоящую статистику: «За весь 2009 год умерло 5 миллионов 854 человека. А за период с 01.01.2010 года до 01.06.2010 года умерло уже 4 миллиона 678 тысяч 856 человек. Таким образом, только за полтора года умерло 10 миллионов 679 тысяч 710 человек. Правительство знает об этом, поскольку каждый квартал правительство фиксирует отчеты ЦАЦ , но реально оно обнародует совсем другие цифры. Более того, в течение следующих 10 лет в России ожидается смертность около 40 миллионов человек».
После того, как она открыла всем эти страшные факты о реальном количестве живых россиян, ее немедленно уволили из Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС. После увольнения с Екатериной провели беседу сотрудники ФСБ, которые посоветовали ей впредь держать свой язык за зубами, в последствии эмигрировала из страны.
Элла Памфилова заявила, что на выборы Путина пришло 87 миллионов избирателей. Из 89 миллионов жителей страны. В выборах приняли участие избиратели в возрасте от одного года, а так же инвалиды, старики и покойники.
Многие исследователи утверждают, что реальная численность населения России составляет 52 миллиона человек, а видимость большей народонаселенности достигается за счет мигрантов из мусульманских стран, которых в России по неофициальным данным насчитывается около 20 миллионов человек. Во многих крупных городах число населения из мусульманских стран подходит к отметке в 50 %, а в Москве эта отметка уже давно пройдена - коренные москвичи)
Перепись 1937 открыла страшную правду о численности населения, репрессиях, и голоде 1932-1933 годов. Была засекречена....
Ель Мюріда взагалі важко запідозрити в симпатіях до України , він справжня імперська гнида , але і режим ***** вважає антиросійським .
Іващенко , щоб не мудрувати і довго не думати , скоріш за все взяв дані з Віки .
145млн, 72,5млн. мужчин, от 20-50лет 40млн. вовлечённых в экономику **********. - 10млн.мажоров которые уедут, в экономике должны остаться минимум 20-25млн., Бюджетников половина, если есть 5млн. это максимум. Желающих воевать за деньги не все меньше, а потери большие. На вторую мобилизацию ***** не пойдет, зная куда делась первая мобилизация!!! Так шо не нужно натягивать сову на глобус и рассказывать страшилки!!!🤡😊🤪🤣🥳